Georgien träumt weiter

Siegesfeier: Anhänger der georgischen Regierungspartei nach der Wahl am Samstag Foto: David Mdzinarishvili/Reuters

Bei den Parlamentswahlen in Georgien hat die Regierungspartei »Georgischer Traum« die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt. Wie die Wahlkommission am Sonntag bekanntgab, entfielen auf sie 48,6 Prozent der Stimmen. Für die »Vereinigte Nationalbewegung« des früheren Präsidenten Michael Saakaschwili stimmten demnach etwa 27 Prozent der Wähler. Die in den Medien als prorussisch eingestufte »Allianz der Patrioten Georgiens« übersprang mit fünf Prozent der Stimmen knapp die Sperrklausel und zog als dritte Partei ins Parlament ein. Insgesamt waren 21 Gruppierungen angetreten, darunter zwei kommunistische Parteien, die jeweils knapp 2.000 Stimmen erhielten. Die Wahlbeteiligung lag bei 52 Prozent und damit um zehn Punkte niedriger als vor vier Jahren.

Trotz des auf den ersten Blick klaren Ergebnisses ist die Wahl noch nicht abgeschlossen. Denn in 47 der 73 Direktwahlkreise bekam am Samstag kein Bewerber eine absolute Mehrheit. Dort muss im November eine Stichwahl stattfinden. Der Generalsekretär der Regierungspartei, Irakli Koba­chidse, machte sich schon Hoffnungen auf eine Zweidrittelmehrheit.

Die Wahlbeobachter der Organisa­tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bezeichneten die Wahl als im großen und ganzen korrekt, wenn es auch einzelne Störungen bei der Auszählung gegeben habe. Die EU hielt sich an das Votum der OSZE und erkannte das Wahlergebnis an; kritischer äußerte sich das amerikanische »International Republican Institute«, die Parteistiftung der US-Republikaner, die Saakaschwili seinerzeit zum Präsidenten aufgebaut hatten. Das Institut »empfahl« der Wahlkommission, bei der Stichwahl »sorgfältiger« vorzugehen, und äußerte die »Hoffnung«, dass es vor dem zweiten Wahlgang nicht zu Unruhen komme.

Im Laufe des Wahltages hatte es in einigen Teilen Georgiens Zusammenstöße gegeben. So versuchten in der Stadt Marneuli im Süden des Landes Demonstranten, das Wahllokal zu stürmen. Die Stadt gilt als Hochburg der Regierungspartei, die dementsprechend die »Vereinigte Nationalbewegung« beschuldigte, die Krawalle angezettelt zu haben. Umgekehrt warf die Oppositionspartei den Behörden Wahlfälschungen und Manipulationen vor. Im einzelnen nachzuprüfen sind solche Vorwürfe nur schwer; der Gebrauch von »administrativen Ressourcen« zur Wahlbeeinflussung ist im ganzen postsowjetischen Raum üblich.

Politisch dürfte die Wahl in Geor­gien keine größeren Folgen haben. Der »Georgische Traum« unter Ministerpräsident Giorgi Kwirikaschwili hatte den Kurs Georgiens auf eine Mitgliedschaft in EU und NATO fortgesetzt, den Saakaschwilis Partei Anfang des Jahrhunderts eingeleitet hatte. Der Unterschied zwischen beiden Gruppierungen besteht im wesentlichen darin, dass der »Georgische Traum« auf provokative Rhetorik gegenüber Russland verzichtet und sich um eine Normalisierung der Beziehungen zum nördlichen Nachbarland bemüht hat. Das ist auf niedrigem Niveau auch gelungen, und Russland hat einige Einfuhrsperren gegen Obst und Alkoholika aus Georgien wieder aufgehoben.

Die Annäherung Georgiens an die EU stockt dagegen. Zwar hat Georgien ähnlich wie die Ukraine und Moldau ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet, doch mit den damit verbundenen Konzessionen etwa beim Reiseverkehr lässt sich Brüssel Zeit. Zwar hat das Europaparlament im Prinzip grünes Licht für den Fall der Visumpflicht gegeben, doch im Rat hat unter anderem die Bundesrepublik ein Veto eingelegt. Angeblich wegen verstärkter Aktivität georgischer Einbrecherbanden im Berliner Raum. Ein NATO-Beitritt Georgiens steht in noch weiterer Ferne. Ihm stehen die ungelösten Territorialkonflikte mit Abcha­sien und Südossetien entgegen, die sich im Zuge des Augustkrieges 2008 für unabhängig erklärt haben. Plakativ gesagt, könnte Georgien vermutlich relativ schnell in die NATO aufgenommen werden, wenn es auf die beiden Regionen verzichtete; allerdings ist genau deren Rückeroberung das wichtigste Motiv für den georgischen Drang ins westliche Bündnis.