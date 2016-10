Akribisch verfolgt

Repression gegen Aktivisten: Demonstration am achten Todestag Oury Jallohs in Dessau-Roßlau (7. Januar 2013) Foto: Jens Wolf/dpa

Wer legte das Feuer, in dem Oury Jalloh 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte? Statt Aufklärung zu verlangen, halten Stadt- und Politprominenz an jedem Todestag am 7. Januar eine Gedenkveranstaltung vor dem Revier ab. »Scheinheilig« hatte Ali B. (Name geändert) das Prozedere im Januar 2013 genannt. In Rage geraten, hatte das Mitglied der Oury-Jalloh-Initiative den damaligen Polizeipräsidenten Michael Schulze zur Rede gestellt: »Wer hat Oury verbrannt?« Später wandte er sich an den seinerzeit amtierenden Oberbürgermeister Klemens Koschig und Exrevierleiter Jörg Schwabe: »Warum schützen Sie Mörder?« Antworten gab es keine. »Heuchler« und »Lügner« rief Ali B. ihnen entgegen.

Dem emotionalen Ausbruch – weder griff die Polizei ein noch wurde jemand verletzt – folgte ein prozessualer Marathon: Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau zog vors Amtsgericht. Das verurteilte B. nach 18 Verhandlungstagen im Juni 2015 zu einer Geldstrafe von 4.200 Euro. Der Anklägerin reichte das nicht, sie legte Berufung ein. Nun soll sich B. vor dem Landgericht Dessau erneut verantworten. Wie dieses mitteilte, soll auch gegen seine Mitstreiterin Sandra A. (Name geändert) verhandelt werden. Sie war damals zur Zahlung von 250 Euro verurteilt worden. A. sei darüber jedoch bisher nicht informiert worden, sagte sie am Montag zu jW. Sie habe, so das Gericht, am selben Tag auf einer Demonstration ihrer Initiative zwei Personen »verbal attackiert«. Man habe lediglich einen Teilnehmer wegen »verbaler Provokation« ausschließen müssen, meint die Initiative.

Beiden könnte nun ein weiterer Mammutprozess bevorstehen. Der sollte eigentlich am Donnerstag starten. Vier weitere Termine hatte das Gericht bereits angekündigt. Am Montag erklärte ein Sprecher, der Auftakt sei aus ihm unbekannten Gründen verschoben worden. Wie jW aus anderer Quelle erfuhr, habe das Gericht »nicht genügend Sicherheitspersonal« stellen können. Von »völlig überzogenen Maßnahmen« hatte die Mitteldeutsche Zeitung auch dem Auftakt des ersten Prozesses im November 2014 berichtet. Ein Großaufgebot der Polizei, darunter bewaffnete Staatsschützer, habe »auf einen Mafia- oder Terrorprozess schließen« lassen, so das Blatt. Die Initiative, die seit 2005 um Aufklärung ringt, selbst Indizien sammelt und bereits eigene Gutachten über Spenden finanziert hat, bezeichnet die Strafverfolgung in einer Mitteilung als »weiteren Einschüchterungsversuch«. »Wir fragen uns, warum die anwesenden Polizisten während der angeblichen Straftaten nicht eingegriffen haben«, sagte Initiativensprecher Thomas Ndindah gegenüber jW.

Nicht nur die massive Polizeipräsenz weist für die Aktivisten auf »pure Schikane« hin. So bemängelten die Verteidiger Thomas Moritz und Rita Belter bereits im ersten Prozess, das Gericht habe durchweg ihre Anträge abgelehnt, darunter Begehren auf Akteneinsicht und Anhörung weiterer Zeugen. Zudem habe der Richter mehrfach den Angeklagten und Verteidigern unzulässig das Wort unterbunden.

Darüber hinaus waren im Verhandlungsverlauf Datensammlungen über Mitglieder und Unterstützer der Initiative aufgetaucht: Akribisch hatte die Polizei jahrelang Fotos und Informationen über rund ein Dutzend Personen zusammengetragen, die sich für die Aufklärung des von ihnen vermuteten Mordes einsetzten. Diese Mappen, sagte damals ein Polizeizeuge, seien den Einsatzkräften vor jeder Demonstration der Initiative vorgelegt worden. Anwalt Moritz hatte dies als »rechtswidrigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte« bezeichnet, der auf einen »institutionellen Verfolgungseifer« gegen eine missliebige Gruppe hindeute. Die Berufung der Verteidigung, die die Einstellung forderte, wurde teilweise abgelehnt.

Die Anklagebehörde unter Oberstaatsanwalt Folker Bittmann ermittelt auch seit 2005 im Fall Jalloh. Dabei, rügt die Initiative seit langem, beharre sie auf der »längst widerlegten« Selbstmordthese. In ihrer Anklage gegen zwei Polizisten war es nur darum gegangen, ob diese Jallohs Tod hätten verhindern können. Das Landgericht Dessau hatte 2008 beide freigesprochen. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil teilweise auf. Vier Jahre später verurteilte das Landgericht Magdeburg den früheren Dienstgruppenleiter Andreas S. wegen »fahrlässiger Tötung« zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro. Sowohl die Strafe als auch die Gerichtskosten übernahm die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Sachsen-Anhalt.