Nazisumpf »Rosenburg«

Die »Rosenburg« in Bonn. Das Anwesen war von 1950 bis 1973 Hauptsitz des Bundesministeriums der Justiz Foto: dpa

Im Bundesjustizministerium waren in den Nachkriegsjahrzehnten mehr Leitungspositionen von Altnazis besetzt als bislang angenommen. Mehr als die Hälfte aller Führungskräfte waren ehemalige NSDAP-Mitarbeiter, jeder fünfte war Mitglied der SA, wie es in dem von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) am Montag vorgestellten Abschlussbericht zur Aufarbeitung der Vergangenheit seines Hauses heißt.

Die Zahl sei höher als erwartet, sagte der Leiter der Historikerkommission, Christoph Safferling, der Süddeutschen Zeitung vom Montag. Die Spitze sei 1957 erreicht worden. Von 170 Juristen, die zwischen 1949 und dem Anfang der 70er Jahre in höheren Hierarchieebenen gewesen seien, gehörten 90 der NSDAP an, wie die frühere Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) im Deutschlandfunk sagte. 34 von ihnen seien zugleich in der SA gewesen. Die hohe Zahl der Nazimitarbeiter zeige »die großen Versäumnisse der Vergangenheit, und sie formuliert damit zugleich eine Verpflichtung für die Gegenwart«, sagte Maas.

Der Bericht mache auch deutlich, wozu die personelle Kontinuität führte. Die Strafverfolgung von NS-Tätern sei hintertrieben, die Diskriminierung einstiger Opfer wie Homosexuelle oder Sinti und Roma fortgesetzt worden. Zudem seien Gesetze etwa im Jugendstrafrecht nur »oberflächlich entnazifiziert« worden. Ab 1959 habe die Bundesregierung sogar ein geheimes Kriegsrecht entworfen. Und schließlich sei Völkermördern und Kriegsverbrechern durch das Ministerium geholfen worden, indem es deren Strafverfolgung systematisch verhinderte. Bei den Neueinstellungen in den 1950er und 60er Jahren habe man vor allem auf vermeintlich unpolitische Juristen und die bürokratische Effizienz der Rechtstechniker gesetzt, hieß es. Erfahrungen in der Nazijustiz seien offenkundig mehr geschätzt worden als eine konsequente rechtsstaatliche und damit auch antifaschistische Haltung. Die wissenschaftliche Kommission hatte die damalige Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger vor viereinhalb Jahren eingesetzt. Auftrag war es, die Kontinuität Nazideutschlands im Handeln des Ministeriums in den Nachkriegsjahren zu untersuchen. Ein Schwerpunkt sollte dabei die Frage sein, wie weit der Einfluss der Nazis in der »Rosenburg«, dem ersten Dienstsitz des Bundesjustizministeriums, tatsächlich ging. (dpa/AFP/jW)

