In Lissabon ist es am Montag morgen zu Auseinandersetzungen zwischen Taxifahrern und der Polizei gekommen. Die Chauffeure protestierten gegen die Präsenz von Fahrern der Onlinevermittler für Fahrdienstleistungen Uber und Cabify am internationalen Flughafen der portugiesischen Hauptstadt. Das zuständige Ministerium forderte die »Taxistas« auf, ihren Protest zu beenden und zeigte sich gesprächsbereit. Die Demonstranten verlangen jedoch »konkrete Antworten« der Regierung, wie der portugiesische Rundfunk RTP berichtete. (jW)