Seltene Aktion, lange her: April 2012 vor einem Bundesligaanpfiff in Mainz Foto: Fredrik von Erichsen dpa/lrs/dpa - Bildfunk

Alexander Wehrle ist ein vielbeschäftigter Mann. Als Geschäftsführer des 1. FC Köln kümmert er sich um die Finanzen des aufstrebenden Fußballbundesligisten. Am Freitag legte der nimmermüde Wehrle aber Stift und Taschenrechner beiseite und reiste nach Berlin, um für den »Effzeh« an der ersten internationalen »Football Pride Week« teilzunehmen, die am Sonntag in der ver.di-Zentrale am Paula-Thiede-Ufer zu Ende ging. Fanklubs aus mehr als 20 Ländern nahmen an der Konferenz teil. Anlass war der fünfte Geburtstag der Initiative »Fußballfans gegen Homophobie«.

Auf Kollegen aus der Bundesliga traf Wehrle in Berlin nicht, obwohl die Veranstalter alle 18 Erstligisten eingeladen hatten. Insgesamt waren nur zehn Klubs aus den oberen vier deutschen Ligen an einem Austausch interessiert. Vorreiter ist ohne Frage der Oberligist Tennis Borussia Berlin, der 2011 maßgeblich an der Gründung von »Fußballfans gegen Homophobie« beteiligt war. Fans und Mannschaft werden vor diesem Hintergrund oft als »lila-weiße Schwuchteln« beleidigt.

Der 1. FC Köln kennt dieses Phänomen. »Ihr seid die Hauptstadt der Schwulen!« skandieren gegnerische Fans in manchen Stadien der Bundesliga. Viele Kölner nehmen das inzwischen als spaßigen Ehrentitel. Sie sind stolz darauf, dass es in der Stadt am Rhein eine veritable lesbisch-schwule Szene gibt, die 2007 auch ihren eigenen Fanklub hervorgebracht hat: »Andersrum rut-wiess«. Ihm ist es maßgeblich zu verdanken, dass der 1. FC Köln seit 2014 Jahr mit einem eigenen Mottowagen am Christopher-Street-Day teilnimmt. Torwartlegende Toni Schumacher und Abwehrchef Dominic Maroh fuhren bereits mit.

Mit dem Ruf, aus der »Hauptstadt der Schwulen« zu kommen, kann der Großteil des Kölner Anhangs also gut leben. Happig wird es, wenn die Gegner einen bekannten Karnevalsschlager aus der Domstadt zum Schmähgesang umdichten: »Denn ihr seid schwule Kölner, habt Spitzenhöschen an, ihr lasst euch gern dran fummeln, ihr schwules Kölner Pack!« Der Deutsche Fußballbund hat sich dazu bisher nicht geäußert. Während rassistische Beleidigungen mittlerweile erfreulich oft Strafen nach sich ziehen, sind homophobe Verbalangriffe hierzulande noch nicht geahndet worden.

»Wenn jemand im Stadion den Schiedsrichter als ›Schwuchtel‹ beschimpft, wird das meist nicht sanktioniert. Niemand schreitet ein, das wäre bei rassistischen Äußerungen ganz anders«, sagte Robert Claus von der Initiative »Fankulturen und Sportbezogene Soziale Arbeit« auf RBB 24. »Wir haben im Bereich Homophobie und Sexismus noch Luft nach oben, wenn es darum geht, wie sensibel alle Akteure im Fußball sind und wie dort Strafen ausgesprochen werden.«

Das Thema ist nicht nur hierzulande virulent. In Spanien erhielt dieser Tage ein schwuler Schiedsrichter so ernstzunehmende Morddrohungen, dass die Polizei sein Haus bewachen muss. Bei Olympia in Rio klagten Fußballerinnen über homophobe Beleidigungen von den Rängen. Die mexikanische Nationalelf wurde im Sommer für schwulenfeindliche Gesänge ihrer Anhänger immerhin bestraft, und das nicht zum ersten Mal. In England ist Andre Gray vom Erstligisten Burnley FC für vier Spiele gesperrt worden, nachdem er seinem Schwulenhass auf Twitter Ausdruck verliehen hatte. Das ist schon einige Jahre her, kam aber erst unlängst an die Öffentlichkeit. Das erste Coming-Out eines aktiven Fußballprofis dürfte unter diesen Bedingungen wohl noch auf sich warten lassen.