Im Westen hätte dieser kommunistische Schriftsteller nur eine Negation formulieren können

Für Wissenschaftsfeinde sind Archive ein Schreckbild: Käsig bleiche, mit Hornbrillen bewehrte Forscher verwandeln unnütze Details aus verstaubten Akten in ungelesene Aufsätze. Wenn von nun an fünf laufende Meter Nachlass von Ronald M. Schernikau im Archiv der Akademie der Künste Berlin zugänglich sind, ist das aus solcher Sicht kein Anlass zum Feiern. Doch natürlich ist diese Perspektive falsch. Nachlässe enthalten etwa Briefe und zeigen schon damit Künstler in der Lebenswelt, in der ihre Werke entstanden. Bei manchen Schriftstellern sind die Briefe selbst Kunstwerke, sprachlich den publizierten Texten gleichrangig und voll instruktiver Einsichten.

Auch gibt es die unveröffentlichten Werke und die Vorfassungen von Werken. Was ein Autor verworfen hat, schärft den Blick für das Besondere des schließlich für gültig Erklärten. Und endlich sind da die Lebenszeugnisse: Mietverträge, Steuererklärungen, Rechtsstreitigkeiten – eben all der lästige Mist, der an der künstlerischen Tätigkeit hindert und als Erfahrung für Schriftsteller eben doch den Hintergrund, manchmal sogar den Stoff fürs Werk liefert. Man braucht nur ein wenig Phantasie, und das Archiv wird zu einer Quelle von Erkenntnissen.

So gab es allen Anlass, die Eröffnung des Schernikau-Archivs an der Berliner Akademie zu feiern. Thomas Keck, Nachlassverwalter Schernikaus, hatte die Konzeption der Veranstaltung übernommen, die am Freitag am Hanseatenweg über die Bühne ging. Sabine Wolf steuerte als Leiterin des Literaturarchivs der Akademie Worte zur Begrüßung bei. Doch eingangs kam Schernikau selbst zu Wort, in einer Lesung aus »die tage in l. – darüber, daß die ddr und die brd sich niemals verständigen können, geschweige mittels ihrer literatur«. »l.« ist Leipzig, wo Schernikau als erster Westdeutscher von 1986 an am Institut für Literatur Johannes R. Becher studierte.

Der West-Ost-Konflikt bestimmte Leben und Werk. Schernikau wurde im September 1989 Bürger der DDR. Er beschrieb klar die Mängel des Sozialismus und erkannte den mangelhaften Staat als das, was in die Zukunft hätte führen können. Im Westen hätte er als kommunistischer Schriftsteller nur eine Negation formulieren können, doch hielt Schernikau eine bloße Negation für unfruchtbar. Darum brauchte er eine Gesellschaft, die er im Grundsatz bejahen konnte, und so war die Übersiedlung in einer Zeit, in der viele sich in die entgegengesetzte Richtung zurückzogen, politisch und ästhetisch konsequent.

Die Akademie-Veranstaltung zeigte in Fernsehausschnitten, wie klug Schernikau diese Erkenntnis auch nach der Maueröffnung in einer SFB-Talkshow vom 19. November zu verteidigen wusste. In einer von Jens Mehrle arrangierten Lesung trugen Ursula Werner und Thorsten Hierse aus Schernikaus Hauptwerk »legende« einen von kaum auflösbaren Widersprüchen bestimmten Text vor: Von Westseite liefern sich untergangswillige Kapitalisten dem Osthandel aus und schlagen dabei doch ökonomische Bedingungen heraus, die zum Untergang des Ostens führen müssen. Andererseits erkennt der Osten die Notwendigkeit, im Menschheitsinteresse den Frieden zu bewahren, und missachtet darum überlebenswillig seine Überlebensinteressen. Diese nur sieben von gut 800 Seiten zeigten, welches bislang unausgeschöpfte Erkenntnispotential das ganze Buch birgt.

Stefan Ripplinger berichtete über seine Leseerfahrungen mit Schernikau und führte leider seinen Gedanken nicht aus, dass der Autor einen nichtreaktionären Ansatz im Rahmen einer ansonsten zu Recht als reaktionär eingeordneten Postmoderne vertrat. Volkmar Paschold begleitete die Texte mit Improvisationen am E-Bass. Zum Schluss kam wieder Schernikau selbst zu Wort, mit einer Aufnahme seiner berüchtigten Rede auf dem Außerordentlichen Schriftstellerkongress der DDR vom 1. bis 3. März 1990. Der westerfahrene Autor mahnte seine Kollegen aus der DDR: »Meine Damen und Herren, Sie wissen noch nichts von der Unterwerfung, die der Westen jedem einzelnen seiner Bewohner abverlangt.« Und, als Schluss der Rede und damit der Veranstaltung: »Am 9. November 1989 hat in Deutschland die Konterrevolution gesiegt. Ich glaube nicht, dass man ohne diese Erkenntnis in der Zukunft wird Bücher schreiben können.«