Sie haben in letzter Zeit zwei umfangreiche Bände zum »weltweit größten Vorhaben der modernen Architekturgeschichte« herausgebracht – dem sowjetischen Massenwohnungsbau*. In Ihrem Verlag erscheinen regelmäßig auch Architekturführer über ehemalige Sowjetrepubliken. Woher diese Schwäche für das architektonische Erbe des Sozialismus?

Hier kommen zwei Dinge zusammen: zum einen eine journalistische Neugierde, wenig bekannte Orte zu besuchen. Zum anderen meine Verantwortung als Architekt, sich mit einem baulichen Erbe auseinanderzusetzen, das kaum eine Lobby hat. Darüber hinaus gibt es gerade beim Wohnungsbau in der ehemaligen Sowjetunion einen schier unendlichen Reichtum an Serientypen. Das überrascht die meisten Kollegen immer wieder, denkt man doch beim Thema Plattenbau zunächst an Monotonie und Ödnis. Aber gerade heute rückt der industrielle Wohnungsbau wieder auf die Tagesordnung, wenn es etwa um das kostengünstige Bauen geht. Man kann selbst am einfachsten Bau einen gestalterischen Anspruch ablesen.

Ein Band von Ihnen beschwört im Titel »Die Ästhetik der Platte«, worin liegt die noch mal genau?

Ich gebe zu: Man muss genau hinschauen, um die Ästhetik zu erkennen. Gerade die industriell vorgefertigten Wohnbauten sind mit vielen Erinnerungen und Emotionen beladen, die eine sachliche Bewertung dieser Bautypen erschweren. Aber schauen Sie sich die unterschiedlichen Fassaden näher an, merkt man sehr schnell, dass diese Platten nicht einfach aus einer Betonmaschine rausgespuckt wurden. Sie wurden gestaltet. Manchmal vielleicht weniger von einem Architekten als von einem Bauingenieur. Aber allein in der UdSSR wurden mehr als 700 verschiedene Serien und Varianten entwickelt, teilweise mit wunderschönen Mosaikbildern wie etwa am Berliner Gendarmenmarkt, teilweise mit den einfachsten Mitteln, wenn etwa in Tadschikistan oder Kirgistan nicht genügend Geld für hochwertige Oberflächen zur Verfügung stand. In der DDR gab es übrigens nur etwa fünf Serientypen, die in hoher Stückzahl produziert wurden. Der bekannteste Typ war die Wohnungsbauserie 70, kurz WBS 70. Dass die Platte als Massenphänomen zwischen Magdeburg und Wladiwostok einen solchen Erfolg hatte, das ist ihre wahre Ästhetik. Eine politische Ästhetik.

Eine sozialistische Ästhetik.

Das kann ich so nicht bestätigen. Der Ursprung der Plattenbauproduktion als Massenphänomen liegt in Frankreich. Der Ingenieur Raymond Camus lernte bei Citroën die Fließbandproduktion kennen und wendete sie später im Wohnungsbau an. 1957 verkaufte er seine Lizenz an die Sowjetunion, die in Baku und Taschkent jeweils ein Plattenbaukombinat für das »System Camus« errichten ließ. Diese erste Serie war so erfolgreich, dass sie im Laufe der Jahre als verbesserte Platte der Serie 464 in der gesamten Sowjetunion verbaut, ja selbst nach Kuba und bis nach Chile exportiert wurde. Sie können in Sachen Plattenbau inzwischen schon Archäologie auf vier Kontinenten betreiben. Die DDR exportierte ihre Platten bis nach Ostafrika.

In ganz Frankreich werden Plattenbausiedlungen seit den Unruhen in den Banlieues 2005 abgerissen, auch hierzulande werden sie gemeinhin verteufelt – das soll nun bald ein Ende haben?

Das Problem ist nicht die Konstruktion, also nicht der Plattenbau an sich. Das Problem ist ein soziales. Es hat mit einer falschen Belegungspolitik dieser viel zu groß dimensionierten Massenwohnsiedlungen zu tun. Anonymität, Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit – all dies konzentriert sich häufig in solchen Wohnsiedlungen. Da hilft dann auch nicht mehr ein schönes Mosaikdekor. Generell ist die Idee von einer offenen Stadtlandschaft mit eingestreuten Einzelbauten nicht verwerflich. Dazu hat ja Le Corbusier gute Beispiele realisiert. Sofern solche Hochhäuser städtebaulich eingebunden sind, ist alles in Ordnung. Allerdings wurde die industrielle Vorfertigung auf einen Städtebau mit hoher Dichte ausgelegt, um das System so ökonomisch wie möglich auszunutzen. Dabei könnte man hervorragend kleinteilig bauen, wie man etwa im Nikolaiviertel in Berlin oder in einer zweistöckigen Versuchssiedlung von Walter Gropius in Dessau-Törten sehen kann. Der Konflikt entsteht erst, wenn es zu viele von den 22geschossigen Objekten gibt. Dann stören sie sich gegenseitig.

Und der Konflikt greift auf die Anwohner über.

Soviel Macht würde ich auch den monumentalsten Gebäuden nicht zutrauen. Ich sehe vielmehr die Problematik in dem, was nach dem Zusammenbruch des Ostblocks kam: das sozialistische Erbe, das nicht gepflegt wurde. Im Sozialismus baute der Staat für jeden Bürger eine Wohnung, womit aber auch wenig Verantwortungsbewusstsein übertragen wurde. Das hätte nach 1989 vom Westen viel stärker unterstützt werden müssen. Die Vandalismusrate ist weniger hoch, wenn ich jemandem im Grundbuch die Verantwortung für sein Wohnen übertrage. Statt dessen blieben die Wohnungen im Besitz des Staates, in Form von Wohnungsbaugesellschaften. Das wurde in der ehemaligen Sowjetunion meines Erachtens besser geregelt: Jedem Mieter wurde seine Wohnung vom Staat als Privateigentum übertragen. Aber eine solche Forderung hätte den deutschen Einheitsvertrag 1990 niemals zum Erfolg geführt. Das wusste die Westlobby zu verhindern.

Privatisierung statt sozialem Wohnungsbau, ist das Ihr Ernst?

Es geht darum, Städtebau mitzugestalten. Nehmen Sie den chilenischen Architekten Alejandro Aravena, der in diesem Jahr auch Direktor der Architekturbiennale in Venedig ist. Mit seinem Projekt »Elemental« zeigt er Strategien eines Mitmachwohnungsbaus: Dadurch, dass den Bürgern nur ein unvollendeter Rohbau übergeben wird, den sie selbst gemäß ihren eigenen Vorstellungen und ihrem Geldbeutel fertigzustellen haben, sollen sie integriert und zur Eigenverantwortung motiviert werden. Die neuen Hausbesitzer sind Privatleute, die vorher von Immobilieneigentum nur träumen konnten. Sie gehören nicht zur wohlhabenden Mittelschicht. Vielerorts in Lateinamerika wird auf diese Weise Eigentumsförderung betrieben. Stellen Sie sich vor, Sie bauen eine Reihenhaussiedlung aus Fertiggaragen mit jeweils einer Lücke und übergeben das an die Bewohner. Diese Lücke ermöglicht ihnen eine Rückkehr in die Eigenverantwortung. Man kann das Haus weiterbauen und seine Standards dabei selber festlegen.

Und so könnte Ihrer Meinung nach auch in Berlin zum Beispiel mehr Wohnraum geschaffen werden?

Ja, das wäre ein Anfang. Aber letztlich ist das auch eine politische Frage. Meiner Einschätzung nach lässt sich das Wohnungsproblem nicht beheben, indem man die Vermietung von Ferienwohnungen denen verbietet, die damit ihren eigenen Urlaub finanzieren. Dahinter steckt vielleicht auch die Hotellobby, die mit ihrem vergünstigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent darauf hofft, dass die Konjunktur nicht abreißt. Und die 20.000 Wohnungen, die mittlerweile durch das neue Gesetz zurückgegeben wurden, fallen ja nicht an die Stadt zurück, sondern werden als teure Immobilien weiterverkauft.

* Philipp Meuser/Dimitrij Zadorin: Towards a Typology of Soviet Mass Housing Prefabrication in the USSR 1955–1991. Dom Publishers, Frühjahr 2016, 456 S., 68 Euro

Philipp Meuser: Die Ästhetik der Platte. Wohnungsbau in der Sowjetunion zwischen Stalin und Glasnost. Dom Publishers, Herbst 2015, 728 S., 98 Euro