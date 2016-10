Proteste gegen die spanische Regierung. Barcelona, 20. Dezember 2014 Foto: REUTERS/Gustau Nacarino

Ein Spanier, der die Verbrechen während der Diktatur von Francisco Franco aufklären lassen will, kann nicht auf die Unterstützung spanischen Justiz hoffen. Reist er aber nach Argentinien, stehen ihm die Gerichte offen. Wie kommt es zu dieser bizarren Situation?

Die spanischen Gerichte sind den Verbrechen gegen die Republikaner in den Jahren zwischen 1936 und 1975 gegenüber einfach bis heute verschlossen. Das ist der Grund, warum sich einige Opfer an die argentinische Justiz gewandt haben. Dort gibt es, basierend auf internationalen Gesetzen, eine Möglichkeit, die Verbrechen aufzuklären. Die argentinische Richterin María Romilda Servini hat eine für die Ermittlungen notwendige Verfügung angefordert. Ob sie erteilt wird, hängt aber vom Kooperationswillen der spanischen Autoritäten ab. In den letzten Jahren haben die politischen Verantwortlichen jedoch gezeigt, dass sie eine Verfolgung der Verbrecher nicht zulassen wollen. Das gilt vor allem für die regierende Volkspartei PP. Deshalb herrscht bislang völlige Straflosigkeit. Die Kooperation der spanischen Justiz mit der argentinischen Richterin ist entsprechend sehr mangelhaft gewesen. Wenn sich die politische Lage aber ändert, könnte es hier zu Bewegung kommen. Es ist sehr wichtig, dass sich die spanischen Gerichte den Opfern endlich öffnen. Dass diese nach Südamerika reisen müssen, um von einem Richter gehört zu werden, ist beschämend.

Was ist der Hintergrund für diese Verweigerungshaltung in Spanien?

Die Interessen der hiesigen Eliten erlauben nichts anderes. Die Umwandlung der bis 1975 herrschenden faschistischen Einparteiendiktatur hin zum heutigen Mehrparteiensystem basierte darauf, dass das soziale, wirtschaftliche, militärische und juristische Erbe des Franquistismus fortgeführt wurde. Eine der Säulen dieses postfranquistischen Regimes ist die Straflosigkeit von Verbrechen, die während Krieg und der Diktatur verübt wurden.

Damit ist Spanien das einzige Land in Europa, in dem nie Massenmorde dieser Art untersucht wurden. Hunderttausende waren verhaftet und gefoltert worden. Bis zu 150.000 Menschen gelten heute noch als verschwunden. Sogar in der Türkei gab es einen Prozess nach dem Massaker an den Armeniern. Er wurde zwar abgebrochen, aber zumindest begann er. In Spanien kann man nicht mal das sagen. Es ist eine einzigartige und unannehmbare Situation.

Der spanische Richter Baltasar Garzón wollte einen Prozess einleiten, wurde dann aber 2010 wegen angeblicher Rechtsbeugung suspendiert.

Ich habe mich damals gegen die Verfolgung Garzóns gewehrt. Er war der erste Richter, der sein Gericht für die Opfer öffnete. Die Reaktion des juristischen und politischen Establishments darauf war, ihn auf exemplarische Art und Weise zu bestrafen. Kein anderer Richter sollte mehr auf die Idee kommt, sich derart einzusetzen.

Kann internationaler Druck hier weiterhelfen?

Die Opfer fordern seit Jahrzehnten Gerechtigkeit. Sie wollen, dass eine Wahrheitskommission eingesetzt und anerkennt wird, was damals in Spanien geschah. Die internationale Unterstützung für dieses Anliegen war früher stärker. Dabei spielt die Zeit eine große Rolle. Denn jene im Ausland, die die Angriffe auf das republikanische Spanien erlebt haben, etwa die Unterstützung der Franquisten durch Nazideutschland, sterben. Daher sind auch weniger für diese Vorschläge empfänglich. Es wäre nun sehr wichtig, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sich mit den Opfern des Franquismus beschäftigt. Bislang hat die Institution keinen Prozess eingeleitet, obwohl sich viele Menschen an ihn gewandt haben. Die UN erinnern den spanischen Staat hingegen regelmäßig daran, dass die jetzige Situation mit Blick auf international gültige Gesetze unhaltbar ist.