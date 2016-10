Kleineres Übel: Hillary Clinton

Clinton wählen, um Trump zu verhindern? Diese Frage wird von schwarzen Bürgerrechtlern in den USA diskutiert. Foto: REUTERS/Dominick Reuter

Müssen schwarze Wähler in den USA am 8. November notgedrungen für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton als »kleineres Übel« stimmen, um den Wahlsieg des Republikaners Donald Trump zu verhindern? Um diese Frage war in linken afroamerikanischen Kreisen eine Auseinandersetzung entbrannt, noch bevor die Washington Post am Samstag ein elf Jahre altes Video veröffentlichte, in dem der Immobilienmilliardär sich abfällig über Frauen äußert und mit sexistischen Übergriffen prahlt. Enge Parteifreunde, Wahlkampfspender und Konzernmedien sind daraufhin am Wochenende auf Abstand zu dem 70jährigen gegangen.

Trumps frauenverachtende Äußerungen lösten gerade vor der zweiten TV-Debatte mit Clinton eine »Bombenexplosion« aus, wie der Sender CNN am Samstag die Folgen für dessen Partei beschrieb. Das wird nun gerade seiner Konkurrentin Sympathien und Stimmen zufliegen lassen, weil sie eine Frau ist. So schätzen es in den US-Medien viele Kommentatoren ein. Und so könnten sich auch unter Schwarzen viele erst recht dazu aufgefordert fühlen, Clinton zu wählen. – Selbst wenn das bedeutet, eine Exaußenministerin und Politikerin zur Präsidentin zu machen, an deren Händen Blut klebt und der die Interessen der Wall-Street-Finanzimperien allemal näher sind als die der Armen, Arbeitenden und ethnischen Minderheiten. Aber deren Lebensbedingungen müssten dringend verbessert werden.

Kurz vor dieser letzten Entwicklung hatte sich die in Europa als aufrechte Kämpferin der außerparlamentarischen Opposition in den USA geschätzte Bürgerrechtlerin Angela Davis zu ihrer Absicht bekannt, Clinton zu wählen und damit Kontroversen ausgelöst. Auf der Konferenz »Black Matters: The Futures of Black Scholarship and Activism«, auf der am 29. und 30. September an der texanischen Universität in Austin über Lage und Zukunft der »Black Studies«-Lehrstühle und die »wiederauflebende schwarze Freiheitsbewegung« diskutiert wurde, hatte Davis die Eröffnungsrede gehalten. Darin hatte sie erklärt, sie habe zwar »ernsthafte Probleme« mit Clinton, sei jedoch »nicht so narzisstisch«, sich »nicht dahin bringen zu können, sie trotzdem zu wählen«. Es müsse jetzt zunächst darum gehen, Trumps Wahlsieg zu verhindern, um danach wieder »eine unabhängige Politik« zu entwickeln. Die emeritierte Professorin und Kommunistin, die als politische Gefangene Anfang der 1970er Jahre nur durch eine weltweite Solidaritätsbewegung vor der Todesstrafe bewahrt wurde, wie sie in ihrem Referat betonte, wiederholte ihre Aussage am vorletzten Wochenende auf dem »Many Rivers to Cross Festival« nahe Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Sie habe nicht nur »ernsthafte Probleme mit der Kandidatin der Demokratischen Partei«, sondern auch »mit dem heutigen Wahlsystem. Trotzdem werde sie nächsten Monat wählen gehen, «um den republikanischen Kandidaten Donald Trump daran zu hindern, das Weiße Haus in einen finsteren Ort zu verwandeln».

Davis’ Worte lösten vor allem Kritik aus, weil sie bislang für eine Politik stand, die unabhängig sein müsse vom Zweiparteiensystem der USA. Wegen dieser Eigenständigkeit hatte Davis immer wieder die Bewegung »Black Lives Matter« (BLM) gelobt, weil diese durch ihr beharrliches Auftreten im Wahlkampf die Kandidaten gezwungen habe, zu Rassismus, Polizeigewalt und Masseninhaftierungen von Schwarzen und Latinos Stellung zu beziehen. Nachdem Davis sich aber angesichts der einzig verbleibenden Alternative zu Trump »jenen Reihen der Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit« angeschlossen hatte, für die es absolute Priorität sei, »Trump mit allen Mitteln zu stoppen«, so die antirassistische Internetplattform The Root, hagelte es in den sozialen Medien scharfe Angriffe gegen Davis. Sie kamen aus der schwarzen Bewegung, aber es gab auch »Beifall aus der falschen Ecke«. Insbesondere hätte ihre Wortwahl mit dem Adjektiv »narzisstisch« für Aufregung gesorgt, weil »zumeist Mittelschichtsliberale« exakt mit diesem Vorwurf auf alle reagierten, die Clinton von links kritisieren und ihr die Stimme verweigern, hieß es bei The Root.

Wenn Davis sich entschieden habe, »keine dritte Kandidatin« wie die chancenlose Jill Stein von den US-Grünen zu wählen, dann sei das jedoch »nicht gleichbedeutend mit der Aufgabe ihres Plans zum Aufbau einer unabhängigen Partei«, schrieb Root-Kommentatorin Kirsten West Savali. Dieser Kampf sei »ein laufender, vordringlicher und anstrengender Prozess». Politik durch die Wahlurne und eine radikale militante Perspektive schlössen einander aus, so Davis. Deshalb arbeite sie vor allem daran, eine politische »Partei aufzubauen, die feministisch und antirassistisch ist, die Besetzung Palästinas durch den Staat Israel ablehnt und die die wahren Bedürfnisse der Menschen nicht nur dieses Landes, sondern der ganzen Welt vertritt«.

Vor diesem Hintergrund stehe für Davis in dieser Wahl zu viel auf dem Spiel, um nicht gegen Trump zu stimmen, der »alle Errungenschaften zunichte machen würde, die Marginalisierte und Unterdrückte über Jahrzehnte und Generationen erkämpft haben«.