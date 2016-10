Deutsche Bank braucht Geld

Angezählt. Bei der Deutschen Bank stehen die Zeiger auf fünf vor Zwölf Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Die Spekulationen um die Zukunft der Deutschen Bank rissen auch am Wochenende nicht ab. Gegenüber der Welt am Sonntag versuchte der Risikovorstand des Geldhauses, Stuart Lewis, zu beruhigen. Man könne unbesorgt sein, denn die hochspekulativen Investmentgeschäfte bergen keine Gefahr: »Die Risiken aus unserem Derivatebuch werden bei weitem überschätzt. Wir haben diese Risiken abgesichert«, sagte Lewis demnach.

In den USA droht eine Rekordstrafe von 14 Milliarden Dollar (12,5 Milliarden Euro) in Vergleichsverhandlungen um Hypothekengeschäfte aus Zeiten vor der Finanzkrise. Die FAZ (Samstagausgabe) berichtete, dass Deutsche-Bank-Chef John Cryan sich am Freitag mit »ranghohen« Vertretern des US-Justizministeriums in Washington treffen wollte.

Was das Finanzinstitut in Bedrängnis bringen könnte ist, dass in der Bilanzsumme in Höhe von 1,8 Billionen Euro nur 400 Milliarden Euro als »Risikogewicht« eingestuft werden. Fast 78 Prozent ihrer Bilanz betrachtet die Bank somit als abgesichert. Der Regulierungsprozess »Basel III«, der durch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich vorgenommen wird, sieht höhere Eigenkapitalanforderungen vor. Dies würde die Deutsche Bank vor »enorme Kapitalanforderungen« stellen, hieß es in der FAZ. Um Anforderungen der EZB-Bankenaufsicht Genüge zu tun, müsse sie bereits sieben Milliarden Euro aufbringen.

Der Spiegel berichtete, dass die Herrscherfamilie Katars, zusammen mit weiteren Anlegern, ihre Anteile am Geldhaus von zehn auf 25 Prozent erhöhen will. Vorstandsvorsitzender Cryan hatte vor einer Woche gegenüber Bild zu beschwichtigen versucht: »Die Frage einer Kapitalerhöhung stellt sich derzeit nicht.« Die Deutsche Bank erfülle »alle aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen« und sei »komfortabel mit freier Liquidität ausgestattet«. Das Handelsblatt wusste am Freitag zu berichten, dass »Topmanager mehrerer Dax-Konzerne in den vergangenen Tagen über einen Rettungsplan« nachgedacht hätten. Die nicht genannten Unternehmen prüften, ob sie sich an einer Kapitalerhöhung beteiligen sollten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unterdessen, große Wall-Street-Banken hätten dem Institut angeboten, bei einer Kapitalerhöhung von bis zu fünf Milliarden Euro zu helfen, sollte es diese wegen hoher Kosten für Rechtsstreitigkeiten brauchen. Eine weitere Option sei, berichtete die Financial Times am Freitag, die rund acht Milliarden Euro schwere Vermögensverwaltung der Bank an die Börse zu bringen.

Bedeckt hielt sich die Bundesregierung. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte am Freitag in Berlin: »Ich halte nichts von Spekulationen über Dinge, die nicht anstehen.« Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) reagierte auf Mahnungen des IWF und der Weltbank patzig. Auf deren Jahrestagung in Washington erklärte Schäuble, er nehme alles ernst, was der Fonds und IWF-Chefin Christine Lagarde sagen. Aber es sei nicht Sache der Weltbank oder anderer internationaler Institutionen, Banken zu beaufsichtigen. Auch Euro-Gruppenchef Jeroen Dijssel­bloem schaltete sich ein. Er mahnte, die US-Sanktionen wegen vermeintlich illegaler Hypothekengeschäfte müssten »fair und effektiv« sein: »Das letzte, was wir wollen, ist, dass Strafen die Stabilität des europäischen Bankensektors gefährden«, sagte er am Freitag dem US-Fernsehsender CNBC.