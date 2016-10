Eingang zur neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienst (BND) am 25.11.2015 in Berlin Foto: Michael Kappeler/dpa-Bildfunk

Die Liste der Verbrechen und Verfehlungen, in die die verschiedenen bundesdeutschen Geheimdienste verstrickt sind, ist lang. Der Einsatz krimineller V-Leute, illegale Abhörpraktiken, das gezielte Schreddern von Akten zum NSU-Komplex und die mannigfaltigen Verstrickungen der Dienste in das mörderische Treiben des neofaschistischen Terrornetzwerkes haben jedoch keineswegs zu ernsthaften Konsequenzen geführt. Vielmehr sorgte die etablierte Politik dafür, dass den Geheimdiensten trotz der Serie der Skandale noch mehr Befugnisse und finanzielle Mittel zugestanden wurden.

Um unter anderem der Frage nach einer wirksamen Kontrolle der Geheimdienste nachzugehen, finden rund um das dritte Oktoberwochenende in Berlin verschiedene Veranstaltungen statt. So lädt die Humanistische Union gemeinsam mit weiteren Datenschutz-, Bürger- und Menschenrechtsorganisationen, darunter auch die Internationale Liga für Menschenrechte (ILM), zu einem Tribunal ein, welches unter dem Motto »Geheimdienste vor Gericht« steht. Angesichts der aktuellen, völlig unzureichenden Reform des Bundesnachrichtendienstes, mit der die Überwachung letztlich komplett legalisiert werden wird, soll sich im Rahmen mehrerer Podiumsgespräche und Workshops mit den Defiziten und Herausforderungen der Kontrolle dieser Institutionen auseinandergesetzt werden. Auch soll die grundsätzliche Frage diskutiert werden, ob Geheimdienste mit Demokratie überhaupt vereinbar seien.

Zur Einstimmung auf das Tribunal findet am Freitag, den 21. Oktober (19 Uhr), die Vorführung von Oliver Stones Film »Snowden« im Kino Cubix am Alexanderplatz statt. Dem folgt am Samstag, 22. Oktober (10–19 Uhr), mit verschiedenen Podiumsgesprächen und Workshops der kulturpolitische Kongress »Forum Geheimdienste und Demokratie« in der Berliner Humboldt-Universität. »Die Beteiligung des BND an den Überwachungsaktivitäten der NSA, die wiederholten Rechtsbrüche beim Einsatz von V-Leuten durch den Verfassungsschutz sowie der Umgang mit den Kontrollgremien geben Anlass, eine juristische Aufarbeitung und ein konsequentes Handeln des Gesetzgebers einzufordern«, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Vorgesehen sind unter anderem Diskussionen mit dem ehemaligen Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium Wolfgang Neskovic und Martina Renner, Bundestagsabgeordnete der Linken und Mitglied im NSA-Untersuchungsausschuss. Der ehemalige Verfassungsschutz-Referatsleiter Winfried Ridder diskutiert mit dem Grünen-Politiker und Sonderermittler im Fall des V-Manns »Corelli«, Jerzy Montag, über »Sinnhaftigkeit und Rechtskonformität des Einsatzes von V-Leuten«. Unter dem Motto »Vier Jahrzehnte Grundrechtsbruch: Ein Leben unter geheimdienstlicher Beobachtung« berichtet der renommierte Rechtsanwalt und Bürgerrechtler Rolf Gössner über die Überwachung seiner Person durch den Verfassungsschutz.

Im Rahmen weiterer Workshops soll sich außerdem mit der Berufsverbotspraxis der BRD, einer möglichen Abwicklung der Geheimdienste und dem daraus resultierenden Aufbau alternativer Strukturen sowie der Weitergabe von Geheimdienstinformationen für den globalen Drohnenkrieg befasst werden. Das Whistleblower-Netzwerk zeigt seine aktuelle Ausstellung »Whistleblowing – Licht ins Dunkel bringen«. Seinen Höhepunkt findet der Kongress mit einem Geheimdiensttribunal im Maxim-Gorki-Theater. In einem fiktiven Gerichtssaal stoßen Menschen mit verschiedenen Haltungen aufeinander. So wird die Inszenierung durch den Auftritt realer Experten des öffentlichen Lebens getragen. Richter, Internetaktivisten, Parlamentarier und Sachverständige ringen auf der Bühne um Fragen, die in ihrem tatsächlichen Berufsleben und politischen Schaffen eine zentrale Rolle spielen.