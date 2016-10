Protest gegen Pius-Bruderschaft in Freiburg (10. April 2015) Foto: atrick Seeger/dpa-Bildfunk

Am 12. Oktober findet vor dem Freiburger Amtsgericht ein Verfahren gegen einen Freiburger Antifaschisten statt. Diesem wird vorgeworfen, sich 2015 an friedlichen Sitzblockaden gegen den alljährlichen »Marsch für das Leben« der Piusbruderschaft beteiligt zu haben. Die Staatsanwaltschaft scheint hier einen besonderen Verfolgungseifer an den Tag zu legen. Wie erklären Sie sich den?

Dieser Verfolgungseifer besteht nicht erst seit dem Jahr 2015, sondern er hat in Freiburg gerade im Zuge der Proteste gegen die jährlichen Aufmärsche der Piusbruderschaft eine gewisse Tradition. Die Freiburger Staatsanwaltschaft verschickte in den letzten Jahren immer wieder eine große Anzahl Strafbefehle an Personen, die sich an den Protesten beteiligt hatten. Früher machte sie sich aber zumindest noch die Mühe, hierzu den Gummiparagraphen des »Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte« zu bemühen.

2015 entschieden sich die Gegendemonstranten bewusst für die Protestform der Sitzblockade. Unter anderem sollte so Rangeleien mit der Polizei – und den damit einhergehenden Strafverfahren – vorgebeugt werden. Die Polizei löste diese Sitzblockade äußerst brutal auf. Und die Staatsanwaltschaft versucht nun, die Beteiligten der Sitzblockade wegen des »Störens von Versammlungen« zu bestrafen. Beides halten wir für skandalös!

Eine Verurteilung des betroffenen Aktivisten wäre darüber hinaus ein erschreckendes Signal an all diejenigen, die sich rechten Aufmärschen entgegenstellen. Offensichtlich will die Freiburger Staatsanwaltschaft zivilen Ungehorsam mit allen Mitteln unterbinden.

Also fürchten Sie, dass dieses Verfahren auch ein Angriff der Behörden auf derartigen Widerstand sein könnte?

Sitzblockaden sind an vielen anderen Orten ein übliches und anerkanntes Mittel des zivilen Ungehorsams. Mit ihnen wird regelmäßig Protest gegen die Aufmärsche unterschiedlicher Menschenfeinde ausgedrückt. Dass dann Strafverfahren folgen, ist sehr unüblich. Es gibt Urteile verschiedenster Gerichte, die eine Sitzblockade selbst als Meinungsäußerung und keineswegs als strafbar betrachten.

In Freiburg haben wir die besondere Situation, dass es außer den Aufmärschen der Piusbrüder in der Regel keine rechten Demonstrationen gibt. Daher kommen auch Sitzblockaden in Freiburg üblicherweise nicht vor. Gerade durch die erstarkende AfD ist in Zukunft aber auch hier häufiger von öffentlichen Auftritten Rechter auszugehen. Sollte das Gericht die bloße Beteiligung an einer Blockade nun als strafbar einschätzen, hätte das zumindest in Freiburg eine deutliche Signalwirkung. Es würde die Hemmschwelle, sich an Protesten und Blockaden zu beteiligen, deutlich erhöhen.

Die Aufmärsche der Piusbruderschaft finden jährlich statt. Wer steckt hinter diesem Zusammenschluss, und was sind dessen Ziele?

Die Piusbruderschaft stellt einen der extremsten Rechtsausleger der katholischen Kirche dar. Ihre Anhänger wenden sich strikt gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, lehnen Verhütung und Abtreibung in jedem Fall ab, sind zutiefst homophob und antisemitisch. Aufgrund diverser Ausfälle waren sie sogar aus der katholischen Kirche ausgeschlossen worden. Inzwischen wurden sie aber wieder aufgenommen.

Verfügen die Piusbrüder in Ihrer Region über gesellschaftspolitischen Einfluss?

Außer mit ihren Aufmärschen tritt die Piusbruderschaft nicht öffentlich in Erscheinung. Die abstrus mittelalterlichen Aufmärsche, die hauptsächlich aus lateinischem Singsang und Kniefällen bestehen, führen auch im katholischen Freiburg nur zu Kopfschütteln.

Werden Sie trotzdem dagegen in Zukunft Widerstand organisieren?

Selbstverständlich wird es in Freiburg auch weiterhin Proteste geben. Wir sehen unsere Aufgabe dabei vor allem in der solidarischen Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen bekannt machen, welchen Aufwand Polizei und Staatsanwaltschaft betreiben, um es diesen religiösen Fanatikern so angenehm wie möglich zu machen.