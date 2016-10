Fünf Stunden über Tarif

Bis in die Abendstunden und am Wochenende wird hierzulande Mehrarbeit geleistet Foto: REUTERS/Jon Jones

Vollzeitbeschäftigte arbeiten hierzulande deutlich länger als in ihren Verträgen vorgesehen. Die Arbeitszeit betrage durchschnittlich 43,5 Stunden pro Woche, berichtete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung unter Berufung auf den ersten sogenannten Arbeitszeitreport der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Dies seien knapp fünf Stunden mehr als in Tarifverträgen vereinbart.

Der Bericht beruhe auf einer Befragung von etwa 20.000 Erwerbstätigen. Demnach wünschten sich 55 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten kürzere Arbeitszeiten. Gut 40 Prozent von ihnen arbeiteten auch am Wochenende, von 39 Prozent werde Erreichbarkeit nach Feierabend erwartet. Unter den Teilzeitbeschäftigten würden 35 Prozent hingegen gerne länger arbeiten. Jeder vierte von ihnen habe angeben, dass ein voller Job schlichtweg nicht zu finden war.

Beschäftigte mit langen Arbeitszeiten klagten häufiger über gesundheitliche Probleme wie Rückenschmerzen, Schlafstörungen oder Erschöpfung. Das trifft demnach aber vor allem dann zu, wenn sie nur wenig Einfluss auf die Arbeitszeiten haben. Problematisch sei die Kombination von Schichtarbeit mit Bereitschaftsdiensten oder überlange Arbeitszeit mit erwarteter Erreichbarkeit im Privaten. Zwar gingen 80 Prozent der Befragten immer noch zwischen sieben und 19 Uhr einer Tätigkeit nach, jedoch müssten 43 Prozent der Erwerbstätigen mindestens einmal im Monat am Wochenende ran.

Bei einem Drittel ändere sich die Arbeitszeit aufgrund betrieblicher Erfordernisse manchmal oder häufig, in der Hälfte der Fälle erführen sie davon erst am vorhergehenden oder am selben Tag. Rund 40 Prozent der Befragten hätten angegeben, sie könnten in beträchtlichem Umfang selbst bestimmen, wann sie anfangen und aufhören. Dementgegen behielten sich Chefs besonders von kleineren Betrieben ein Wort bei der Verwendung der Zeitguthaben vor. (AFP/jW)