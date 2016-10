Pol & Pott. Gemüse mit Tofu in Sesamsauce

»Gambit – Der Masterplan« (USA 2012) von Michael Hoffman hat einiges zu bieten. Zum Beispiel ist das Drehbuch von Joel und Ethan Coen geschrieben. Sie haben eine alte Kriminalkomödie mit Shirley MacLaine und Michael Caine (»Das Mädchen aus der Cherry-Bar«, USA 1966) nach ihrer Fasson umgeschnitzt. Für die Besetzung des Diebes wurde Colin Firth engagiert, für das Mädchen Cameron Diaz und für den zu betrügenden Millionär Alan Rickman. Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist im Kern eine gute: Ein reicher, arroganter Schnösel soll geschädigt werden.

Der englische Kunstkurator Harry Deane (Colin Firth) plant, seinem Chef Lionel Shabandar (Alan Rickman) einen Claude Monet aus der Getreideschober-Serie unterzujubeln, gefälscht, versteht sich. Ein Bild aus der Reihe besitzt Shabandar seit langem, und er ist ebenso lange auf der Suche nach einem anderen, das seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen gilt. Eine Geflügelfabrikarbeiterin und Rodeoreiterin aus Texas (Cameron Díaz) soll es bei ihrer dementen Mutter im Wohnwagen hängen haben, es ist aber nur das gefälschte von Deane. Durch eine Fotografie in einer Kunstzeitung soll Shabandar darauf aufmerksam werden. Deane will, dass sich das Texasgirl einen hohen Preis (zwölf Millionen Pfund) von Shabandar dafür bezahlen lässt. Alles in allem ein Superplan. Er klappt nur hinten und vorne nicht.

Zuallererst ist Deane bei weitem nicht so smart, wie er gern sein möchte. Wenn er in ein Glas fasst, bekommt er die Hand nicht mehr daraus heraus. Er verliert seine Hose und muss dann im Schlüpfer durch die Hotelhalle laufen. Stühle fallen auseinander, wenn er sie berührt. Das Texasgirl erkennt sehr bald, was hier los ist und glaubt schon nicht mehr an den Masterplan. Außerdem ist Shabandar zwar wirklich fies und arrogant, aber doch nicht dumm genug. Er tappt erst mal nicht in die Falle. Alles scheint aus dem Ruder zu laufen. Leider auch manchmal die Komik. Ist aber nicht schlimm. Es reicht immer noch für einen amüsanten Filmabend.

Speist man auch? Es wird von Krabbencocktails in Flugzeugen und Hotels geredet, eine Suppe in einem Edelrestaurant verzehrt und ein Besuch in ein japanisches Restaurant unternommen. Man kann nur vermuten, was es hier zu essen gibt.

Geschmortes Gemüse mit Tofu in Sesamsauce: 200 g festen, frischen Tofu abtropfen lassen, mit Küchenpapier trockentupfen, in drei Zentimeter große Würfel schneiden. Je eine grüne, rote und gelbe Paprikaschote halbieren, entkernen, in dünne Streifen schneiden. Zwei geschälte Möhren in dünne Streifen schneiden. 100 g Shiitake-Pilze putzen, in dünne Scheiben schneiden. In einer tiefen Pfanne zwei EL Öl erhitzen, Paprika und die Möhren darin anrösten. Tofu untermischen, knusprig anbraten. Pilze und 100 g Sojabohnensprossen dazugeben, kurz mitdünsten. Ein EL Pflanzenöl in einem Topf erhitzen. 60 Milliliter Dashi-Brühe angießen, zwei EL Mirin (süßer Reiswein), drei EL Sojasauce hinzufügen, etwas einkochen lassen. Zwei EL Sesampaste unterrühren. Sauce vom Herd nehmen. Das geschmorte Gemüse auf vorgewärmte Teller verteilen, Sauce getrennt dazu reichen.