Vor 30 Jahren Protest gegen atomare Aufrüstung im Hunsrück

»Raketen raus!« – egal von wem. Die Friedensbewegung setzte mehrheitlich auf »Äquidistanz« zu den »Supermächten« Foto: hunsruecker-friedensbewegung

Am 11. Oktober 1986 fand in Hasselbach im Hunsrück die Großdemonstration »Frieden braucht Bewegung« statt. Sie war die Reaktion auf eine Niederlage: die Stationierung von atomar bestückten US-amerikanischen Mittelstreckenraketen in der BRD ab 1983, und gehörte zur sogenannten Zweiten Friedensbewegung. Was aber war die Erste?

Schwer zu sagen. Wer will, kann bis vor den Ersten Weltkrieg zurückgehen, als sich in Europa eine starke bürgerlich radikaldemokratische und eine noch weit stärkere sozialistische Friedensbewegung entfalteten, die 1914 zusammenbrachen. In der Weimarer Republik gehörten ihre Nachfolgerinnen zur republikanischen Minderheit, für die Mehrheitsgesellschaft waren das alles Landesverräter.

Ab 1945 aber wurden die Deutschen in Ost und West das friedlichste Volk der Welt. Man könnte von Machtopportunismus sprechen: Die Niederlage im Zweiten Weltkrieg war so verheerend, dass – anders als nach 1918 – an Revanche nicht mehr zu denken war. Wiederaufstieg war allenfalls durch Anpassung möglich: im Osten an die Sowjetunion, im Westen vor allem an die USA. Pazifistisch war das nicht: Für Konrad Adenauer sollte die Konfrontation mit der UdSSR durch »Überrüsten« gewonnen werden, also so lange Aufrüstung, bis die andere Seite nicht mehr mithalten konnte. Die Wiederbewaffnung sollte der Beitrag der BRD dazu sein. Bei den gebrannten Kindern des Zweiten Weltkriegs stieß das auf starke Vorbehalte. Die KPD gehörte zum Kern der Bewegung gegen die Wiederbewaffnung. Diese gab sich zugleich stark national: als Eintreten gegen die Spaltung Deutschlands. Bürgerliche und national gestimmte Kreise fanden zusammen in einer Partnerorganisation, dem »Bund der Deutschen«. Bei der Bundestagswahl 1953 kandidierte er gemeinsam mit der »Gesamtdeutschen Volkspartei« Gustav Heinemanns auf einer Liste, beide erzielten 1,2 Prozent der Stimmen.

»Kampf dem Atomtod«

Kurz nach Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1956 betrieben Adenauer und Verteidigungsminister Franz Josef Strauß die Ausstattung der Bundeswehr mit »atomaren Gefechtsfeldwaffen«. Die westdeutsche Armee erhielt Abschuss- und Trägermittel für Kernsprengköpfe. Der Einsatzbefehl allerdings verblieb bei den USA. Gegen diese Rüstung richtete sich die Bewegung »Kampf dem Atomtod«, die nur von kurzer Dauer war: Die SPD, die sie zunächst für sich zu nutzen versucht hatte, bekam nach ihrer Niederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1958 kalte Füße und zog sich zurück. 1960 begannen daher die Ostermärsche der Atomwaffengegner. Die »Deutsche Friedensunion« (DFU), in der u. a. Mitglieder der 1956 verbotenen KPD Unterschlupf fanden, kandidierte 1961 erfolglos zum Bundestag.

Mit der »Neuen Ostpolitik« der sozialliberalen Koalition 1969 endete diese »Erste Friedensbewegung« (auf wann immer man deren Anfang datieren will). Jetzt sollte Willy Brandt das richten.

Brandts Nachfolger Helmut Schmidt leitete ein neues Wettrüsten ein. In einem Vortrag in London behauptete er 1977, Westeuropa sei durch sowjetische atomare Mittelstreckenraketen vom Typ »SS-20« bedroht. Ziehe sie diese nicht zurück, müsse der Westen »nachrüsten«. Das war der sogenannte NATO-Doppelbeschluss: Angebot neuer Verhandlungen und – falls diese scheitern sollten – Ankündigung der Stationierung. Am 12. Dezember 1979 beschlossen die Außen- und Verteidigungsminister der NATO auf einer Sitzung in Brüssel die Aufstellung von Raketen des Typs »Pershing II« und von Cruise Missiles. Erstere konnten innerhalb von Minuten Moskau erreichen, letztere waren lenkbar und konnten unter dem gegnerischen Beobachtungsschirm hindurchfliegen.

Die Gefahr, die so entstand, kannte nun allerdings keine Parteien und Klassen mehr, sondern nur noch Deutsche und Mitteleuropäer. Nach der Logik des »NATO-Doppelbeschlusses« hatte die UdSSR nur noch die Wahl, entweder zu kapitulieren oder einem etwaigen Angriff des Westens mit einem Präventivschlag zuvorzukommen. Dann wäre Europa in Rauch und Asche aufgegangen. Selbst hartgesottene Sowjetfeinde hatten angesichts solcher Alternativen plötzlich mehr Angst als antikommunistische Hoffnungen.

Mangelndes Profil

Auf dem »Krefelder Forum« am 15./16. November 1980 trafen sich Pazifisten, Intellektuelle, Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, aber auch der Exgeneral der Bundeswehr Gert Bastian. Sie forderten von der Bundesregierung, ihre Zustimmung zur Raketenstationierung zurückzuziehen. Bis 1983 wurden mehr als vier Millionen Unterschriften für den »Krefelder Appell«, der eine Rücknahme des »Doppelbeschlusses« forderte, gesammelt. Am 10. Oktober 1981 protestierten im Bonner Hofgarten 250.000 bis 300.000 Menschen gegen die NATO-Rüstung. Beim Besuch des US-Präsidenten Reagan im Juni 1982 auf den Bonner Rheinwiesen waren es sogar eine halbe Million.

Die SPD geriet unter Druck. Ihre Unterstützung des Schmidt-Kurses kostete sie erhebliche Teile der linken Intelligenz, die sich ihr seit den sechziger Jahren genähert hatten. Brandt ging in Teilopposition zu Schmidt, aber es war zu spät: Die Grünen stiegen auf.

In diese Bewegung brachte sich die Deutsche Kommunistische Partei voll ein. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung höhnte, das sei für die DKP »ein teurer Friedenskampf«: Sie lasse ihr sozialistisches Profil im Bündnis untergehen. Zur Infrastruktur der Bewegung gegen den NATO-Beschluss gehörte auch die neu aktivierte »Deutsche Friedensunion«. Ab 1983 begannen wieder die Ostermärsche.

Nicht nur durch seine Rüstungs-, sondern auch durch seine Wirtschafts- und Sozialpolitik in Koalition mit der FDP verlor Schmidt an Rückhalt bei den Gewerkschaften und in der eigenen Partei. Nachdem die FDP die Seiten gewechselt hatte, wurde er am 1. Oktober 1982 gestürzt. Ein Jahr später setzte der neue Kanzler Helmut Kohl im Bundestag die Zustimmung zur »Nachrüstung« durch, jetzt auch gegen die SPD-Fraktion. Als 1983 die Raketen stationiert wurden, kam es zu Blockadeversuchen. 1984 kandidierte bei den Bundestagswahlen eine »Friedensliste« (auf ihr befanden sich auch Mitglieder der DKP und der DFU) und erhielt 1,3 Prozent.

Die Beschränkung des »Krefelder Appells« darauf, lediglich den Rückzug der NATO-Raketen zu fordern, war in der Friedensbewegung umstritten. Insbesondere bei den Grünen verlangte man »Äquidistanz« zu den beiden »Supermächten«. Gegen sie, die Deutschland angeblich gleichermaßen bedrohten, wurden die Interessen des ganzen deutschen »Volkes« in Ost und West in Stellung gebracht.

In den Jahren 1987 bis 1990 siegte diese Richtung der Friedensbewegung: »Pershing II«, Cruise Missiles und »SS-20« wurden zurückgezogen, die Sowjetunion trat die DDR in die Tonne. Das geeinte Deutschland fühlt sich nicht mehr bedroht, sondern ist mit Kriegen weit jenseits seiner Grenzen zufrieden.