Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht: Die jW-Programmtips

Im Liverpooler »Cavern«-Club begann die Karriere der Beatles. Dort hat Freda Kelly (l. mit Paul McCartney) die Musiker kennengelernt: »Im Vorzimmer der Beatles« Foto: SWR/Magnolia Pictures

Fidelio

Oper in zwei Aufzügen op. 72 von Ludwig van Beethoven – Großes Festspielhaus, Salzburger Festspiele 2015

Musik! Befreiung! Erhabenheit! Ludwig van Beethovens einzige Oper entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Sie erzählt die Geschichte der jungen Leonore, die zur Zeit der Französischen Revolution als Mann verkleidet ihren zu Unrecht im Gefängnis einsitzenden Ehemann Florestan befreit. Nach anfänglichem Misserfolg wurde das Singspiel Beethovens mit der ergreifenden Szene des Gefangenenchores zum Synonym der Befreiungsoper. Jonas Kaufmann (Florestan), Adrianne Pieczonka (Leonore), Ludovic Tézier (Don Fernando).

3sat, Sa., 20.15

Mr. Papageno – Der Theatermacher Emanuel Schikaneder

Mozart ist rund um die Erdkugel bekannt – aber Schikaneder? In Wien wurde am 30. September 2016 das gleichnamige Musical uraufgeführt, das vom Glamourpaar Emanuel und Eleonore Schikaneder und von der Entstehung des Welterfolges »Zauberflöte« erzählt.

3sat, Sa., 22.30

ZDF-Reportage

Kein Weg nach Europa – Die Balkanroute ein Jahr danach

Herbst 2015: Menschen laufen in Massen über ungarische Autobahnen, springen auf Züge. Am Bahnhof in Budapest kampieren Hunderte Flüchtlinge in der Hoffnung, nach Deutschland weiterzukommen. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Kann man so sagen.

ZDF, So., 18.00

Hotel Lux

»Sonnenallee«-Regisseur Leander Haußmann präsentiert die Geschichte des Komikers Hans Zeisig, der gerade aus Nazideutschland geflohen im Moskauer Exilantenhotel Lux Obdach sucht. Dort trifft er auf Gleichgesinnte, wie seinen Exbühnenpartner Siggi Meyer oder die niederländische Untergrundkämpferin Frida. Als ihn der sowjetische Geheimdienst mit Hitlers Leibastrologen verwechselt, beginnt für die drei ein halsbrecherisches Abenteuer. Interessant. Mit Michael »Bully« Herbig (Hans Zeisig), Jürgen Vogel (Sigfried Meyer). Regie: Leander Haußmann.

Arte, So., 20.15

Im Vorzimmer der Beatles

Ich war die Sekretärin der berühmtesten Band der Welt

Im Liverpooler Cavern-Club sieht Freda die Beatles zum ersten Mal. Zu dieser Zeit hat sie noch einen normalen Job in einem Schreibbüro. Beatles-Manager Brian Epstein wird auf die junge Frau aufmerksam und bietet ihr einen Job als Sekretärin der Gruppe an. Sie übernimmt die Organisation des Fanclubs, der bald mehr als 70.000 Mitglieder hat. GB/USA 2013.

Arte, So., 23.45