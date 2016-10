Blende 2016

Foto: Bosse Reimann

Der Einsendeschluss für den jW-Fotowettbewerb »Blende« rückt immer näher. Bis zum 22. Oktober 2016 können noch Fotos abgegeben werden.

Die physische Abgabe, das dingfeste Einreichen klingt nach »back to the good old days«? Mitten in modernsten Zeiten? Stimmt. Nie war es so einfach, zu fotografieren und das Bild innerhalb weniger Sekunden über Foto-Sharing-Communitys wie »Flickr« und »Instagram« oder andere Netzwerke zu veröffentlichen. Die analoge Fotografie scheint zu einem bizarren Hobby verkommen zu sein, wenn Bildbetrachtung als merkwürdige Mensch-Computer Interaktion stattfindet, bei der die Menschenseite nur noch damit beschäftigt ist, im Vor-zurück-Modus über das Touchpad zu wischen. Und zwar ebenso angestrengt wie manisch und abwesend.

Das abgebildete Foto erreichte uns im Jahre 2014 aus Hamburg. Unbetitelt wäre der Blick des Amateurfotografen Bosse Reimann womöglich in der digitalen Bilderflut versunken. Doch wir fragten, was versteckt sich hinter der Tür? Ermöglicht ein Türschlitz oder ein Schlüsselloch in Kombination mit dem Gefühl, unbeobachtet zu sein, das heimliche Belauschen wichtiger Personen? Da gehört nur noch Mut dazu, durch die kleine Licht- und Geräuschquelle zu schmulen. Bosse Reimann hatte den Mut, das Unheimliche und Verlockende zugleich festzuhalten.

Das ausgedruckte Foto bleibt also ein haptisches Erlebnis, verleitet zu einer längeren Auseinandersetzung mit der Motividee oder der Geschichte, die dahintersteht. Probieren Sie es doch mal aus, schicken Sie uns einen Abzug und gewinnen am Ende mehr als einen »Gefällt mir«-Klick. Es lebe die Konzentration!

