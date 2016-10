Es ist zum Verrücktwerden. Teil 1: Der Kleingarten als Wolkenkuckucksheim

Wir aber gucken genauer hin! Foto: Carmen Jaspersen/dpa-Bildfunk

Vorbemerkung

Wenn die marxistischen Entfremdungstheorien stimmen, hat das bürgerliche Leben neben dem Phänomen der Dauerverlockung, dem ewigen Hunger nach mehr und dem bohrenden Minderwertigkeitsgefühl des Einzelnen vor allem eins zu bieten: die zunehmende Deformation des Menschlichen. Oberflächlich betrachtet könnte man sagen: Charakterschweine, Gutmenschen, Originale und Arschgeigen – mehr Kategorien braucht es für eine moderne Charakterologie nicht.

Wir aber gucken genauer hin! Denn Oberflächlichkeit ist eine weitere Voraussetzung für die Entwicklung von entfremdetem Bewusstsein.

Künftig wollen wir in loser Folge tradierte Verhaltensauffälligkeiten genauer betrachten. Wir wollen klären, was an ihnen verrückt ist, warum Menschen dieses Verhalten zeigen und darin sogar Zufriedenheit finden. Zwar sind hiervon alle Klassen und Schichten betroffen, doch die meisten Absonderlichkeiten sind in der Mittelschicht anzutreffen ist. Je weniger Geld die Leute haben, desto konventioneller fallen die Ersatzbefriedigungen aus (Dauer-TV, Fußball-Fankultur). Der Irrsinn des Kapitalismus geht an niemand spurlos vorbei.

»Verrückt« heißt: Jemand ist von der Hauptlinie abgewichen. Er ist mehr oder weniger abgerückt, hat sich von der Mitte weggerückt, also verrückt. Die Hauptfrage ist aber, was ist die Hauptlinie, was die Mitte, das Normale? Antwort: Was normalerweise alle machen, was die Norm – also die Regel ist.

Alle bisherigen Klassengesellschaften hatten unterschiedliche Antworten auf das Verrückte. Der Marquis de Sade war in und mit seinem Verhalten abwechselnd Schriftsteller oder Revolutionär oder hinter Kerkermauern. Er starb übrigens in Haft. Und genauso ist es heute. Nur ganz anders. Das Verrückte wird das Normale ... Wir haben oft ein genaues Gefühl für das Verrückte im kleinen Maßstab, den großen Dachschaden allerdings übersehen wir immer öfter.

Entstehung des Kleingartens

Der Kleingarten ist wohl das bekannteste und vor allem proletarischste »Freizeitangebot«. Er entstand zu Zeiten der Industrialisierung, wuchs mit den historischen Mietskasernen der Großstädte. Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden sogenannte Armengärten. Ziel war, billig und frisch Essbares auf den Tisch zu bekommen. Viele Proletarier waren bäuerlicher Herkunft, aber auch Städtern fiel es nicht schwer, Kartoffeln oder Obst anzubauen. Beliebt waren auch Kaninchen oder Vogelvieh.

1865 waren es schließlich Eltern und Pädagogen, die in Leipzig eine Art Spielplatz auf grüner Wiese ins Leben riefen. Sie wollten den Garten aber nicht Erziehungsgarten nennen und beschlossen, ihn nach dem ein Jahr zuvor verstorbenen Arzt Moritz Schreber zu benennen. Er hatte ein orthopädisches Krankenhaus geleitet und die Idee von körperlicher Ertüchtigung an der frischen Luft propagiert. Im ersten Schrebergarten sollten Kinder nicht nur turnen, sondern auch Beete anlegen und hegen. Hieraus entwickelte sich der Schrebergarten für die ganze Familie. Heute gibt es davon in Deutschland eine Million. Europaweit ist das fast einzigartig, nur Polen hat eine ähnliche Massenkultur ausgebildet, dort gibt es 850.000 Gärten.

Leiter und Lenker

Die Flucht vor Lärm, Dreck und schlechter Luft ist immer noch ein Motiv des Kleingärtners. Auch ist die Pflege des Gartens dem Stumpfsinn moderner Arbeitsabläufe in der Fabrik oder in der Dienstleistungsbranche entgegengesetzt. Nicht zu unterschätzen aber ist auch hier die Tendenz zur Eventisierung des Alltags samt seiner Fluchten. Denn immer mehr Kleingärten verwandeln sich in ein steinernes Wolkenkuckucksheim. Gegen die reale Welt wird eine fast perfekte Schein- und Fluchtwelt errichtet, aus Einfachheit, paradiesischen Blütenträumen, Bier- und Grillversorgung, Satelliten-TV, Wohnzimmer in Eiche und der Schlagerparade aus der Stereoanlage.

Die reale Welt wird nachgebaut und dabei korrigiert. Sie ist einfacher, übersichtlicher und angeblich völlig selbstbestimmt entstanden. Der Kleingärtner inszeniert sich als Herr im Haus, als sei er Bestimmer, Lenker und Leiter. Er schaltet und waltet, gräbt und mäht. Er fühlt sich in dieser Behelfswelt so lebendig wie seine Blumen, die Früchte an den Bäumen und die summenden Bienen. Denn er ist der Schöpfer all dessen! Etwas, das er außerhalb des Gartens niemals sein kann.

Die Durchdringung der bürgerlichen Arbeits- und Lebenswelt durch Hierarchien und Verträge, Fahrpläne und Formularanträge verschafft dem vereinzelten Einzelnen ein zahnradartiges Gefühl, als sei er bloßes Anhängsel. Vergessen und vergeben, wenn sich das Gartentor öffnet und man den kleinen Weg zur Laube geht. Aber man kann nicht ewig dort bleiben, man muss wieder zurück. Dann ist man zwar erholter, aber wieder zum Kampf bereit. Die Show muss weitergehen, und aufgepasst, – nicht trotz des Gartens, sondern wegen diesem. Der Kleingärtner ist immer ein Reaktionär, wenn er nicht gleichzeitig versucht, sein Paradies ins Unendliche auszudehnen – als Sozialist.