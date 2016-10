Schweden für Wiedereinführung der Wehrpflicht. Kriegsangst laut Diplomaten Hirngespinst

Schweden stationiert wieder Truppen auf der Ostsee-Insel Gotland Foto: TT News Agency/Reuters

In Schweden wird eine verfilmte Folge des Bilderbuchklassikers »Alfons Åberg« (dt.: »Willi Wiberg«) in vielen Kindertagesstätten nicht mehr vorgeführt, weil ein Kind angesichts des unter Alfons’ Bett lauernden Monsters Alpträume bekam. Während es sicher zu begrüßen wäre, wenn in schwedischen Kindertagesstätten weniger Filme angesehen würden, so ist das indirekte Verbot eines einzelnen Filmes dank elterlichen Protests doch bezeichnend.

Wo die Kinder vor dem Schreckgespenst eines Strichmännchens bewahrt werden sollen, da wird den Erwachsenen vor dem russischen Bären bange: Aus der Befürchtung heraus nämlich, dass Russland in Schweden einfallen könnte. Diese Angst erstarkt ausgerechnet in einer Zeit, in der es auch in Schwedens öffentlichen Kassen an Geld mangelt. Sei es das dringend modernisierungsbedürftige Schulsystem, sei es die mangelhafte und schlecht organisierte medizinische Versorgung, seien es nicht zuletzt die enormen Ausgaben für Flüchtlinge – es gibt reichlich Bedarf an Investitionen, die sich nicht mit einem lauten Knall in Rauch auflösen.

Da kommt es den Befürwortern des Militärs zupass, dass seit mehreren Jahren die nebulöse Angst vor einer wachsenden Bedrohung durch Russland in die schwedische Gesellschaft einsickert. Gerüchte wie die angebliche Sichtung eines russischen U-Bootes vor der Hauptstadt Stockholm oder die Verlautbarungen der Säkerhetspolisen (Sicherheitspolizei, d. h. der Geheimdienst), Russland führe einen asymmetrischen Krieg auch gegen Schweden, schüren die Ängste, das skandinavische Land könnte zum Spielball eines übermächtigen Russland werden. Ganz konkret äußerte sich Verteidigungsminister Peter Hultqvist erst im September gegenüber der Zeitung Dagens Nyheter, als es um den Beschluss ging, die Insel Gotland mit einer ständigen Truppenpräsenz zu versehen: »Russlands Verhalten zwingt uns zu Schutzmaßnahmen.«

Wie groß die Unterstützung in der Bevölkerung für die Stärkung des Militärs ist, zeigte sich in verschiedenen Umfragen zum Thema Wehrpflicht. Laut Umfragen stehen bis zu 70 Prozent der Schweden hinter dem Vorhaben der von den Sozialdemokraten geführten Regierung, ab 2019 die Wehrpflicht für Männer und Frauen als Ergänzung zum Freiwilligendienst wiedereinzuführen, wenn auch nur für mehrere tausend Personen pro Jahr. Offiziell wird der Mangel an Freiwilligen angeführt – ein Mangel, der zur Schwächung der Verteidigungsbereitschaft in Zeiten führe, in der diese gestärkt werden müsse.

Fünf schwedische Diplomaten bezeichneten im August in Dagens Nyheter die Kriegsangst sinngemäß als realitätsfernes Hirngespinst. Dass Russland selbst mit einem als »wenig berechenbar« dargestellten Wladimir Putin an der Spitze in absehbarer Zeit einen Angriffskrieg gegen ein Land wie Schweden führe, erscheine abwegig. Schweden sei zudem in der EU und auch ohne NATO-Mitgliedschaft hinreichend vor willkürlichen Übergriffen geschützt. Dennoch verlauteten immer wieder neue Forderungen, Schweden solle in die NATO eintreten. Doch selbst im Falle des Falles: Ob Schweden seine Militärausgaben erhöht oder nicht, dürfte bei dem Land mit rund einem Zehntel der deutschen Bevölkerung, aber dreimal so großer Fläche gegenüber einem Gegner wie Russland kaum Auswirkungen haben.

Aber das Spiel mit der Kriegsangst ist der Konservativen und Rechten liebstes Kind, auch wenn die Ziele wenig erfolgversprechend zu sein scheinen. Schweden, wo seit 200 Jahren Frieden herrscht, wird sich gewiss nicht so bald radikalisieren. Ein Indikator für eine bedenkliche gesamteuropäische Entwicklung ist die wachsende Angst vor Russland jedoch allemal.