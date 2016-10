Firmen mit 200 und mehr Mitarbeitern sollen Beschäftigten sagen müssen, wieviel die Kollegen verdienen

Die Parole war auch Teil der Proteste von Beschäftigten der Berliner Vivantes-Kliniken. An Ungleichbehandlung durch Leiharbeit und Auslagerung von Betriebsteilen wird sich durch das Entgeltgleichheitsgesetz allerdings nichts ändern Foto: Britta Pedersen/dpa-Bildfunk

Es ist ein bescheidener Erfolg, den sich Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig (SPD) ans Revers heften kann. Am Donnerstag abend einigten sich die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt auf einen Kompromiss zum sogenannten Entgeltgleichheitsgesetz. Danach sollen Unternehmen mit 200 Beschäftigten und mehr verpflichtet sein, einzelnen Mitarbeitern auf Anfrage mitzuteilen, wieviel diejenigen Kollegen verdienen, die ähnliche oder gleichwertige Aufgaben erfüllen. Davon erhofft sich Schwesig eine Aufdeckung von Ungerechtigkeiten bei der Entlohnung.

Die Ministerin hatte einen Referentenentwurf für das Gesetz bereits Ende 2015 fertig. Der lag aber seither im Kanzleramt auf Eis, weil er deutlich über das hinausging, was sich die Unionsparteien per Koalitionsvertrag hatten abringen lassen. Schwesig wollte, dass die neuen Transparenzregeln für alle Unternehmen ab sechs Mitarbeitern gelten. Wie auf Knopfdruck folgte der Aufschrei aus der CDU: viel zu »bürokratisch« sei das Vorhaben.

Ein Jahr vor der Bundestagswahl gibt es nun doch noch wechselseitige Zugeständnisse der Koalitionspartner. Nachdem die SPD Anfang der Woche die von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gewünschten kleinen Steuerentlastungen und Gaben an Familien abgesegnet hatte, folgte im Gegenzug der Kompromiss in Sachen Entgeltgleichheit. Im Koalitionsvertrag von 2013 war festgelegt worden, dass Transparenzregeln bei der Entlohnung nur in Unternehmen ab 500 Mitarbeitern gelten sollten. Schwesig hatte dies aber immer wieder mit dem Hinweis abgelehnt, dass das Gesetz in diesem Fall 80 Prozent der Frauen überhaupt nichts bringe, da sie in kleineren Firmen beschäftigt seien.

Nun also der »Durchbruch«, wie es die Ministerin am Freitag im Deutschlandfunk nannte. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hatte am Donnerstag abend in Berlin betont, die Einigung sei für rund 14 Millionen Beschäftigte ein »großer Schritt nach vorn«. Wichtig sei die Gesetzesinitiative vor allem für die Frauen, die im Durchschnitt 21 Prozent weniger verdienen als Männer. Wenn man »strukturelle Nachteile« abziehe, blieben immer noch »sieben Prozent echte Lohndiskriminierung« übrig, so Oppermann. Bei Firmen mit Tarifbindung sollen dem Beschluss zufolge Kollegen ihr Auskunftsrecht über den Betriebsrat wahrnehmen. Unternehmen ab 500 Mitarbeitern sollen mindestens alle fünf Jahre ein Prüfverfahren durchführen müssen. Eine Berichtspflicht über Maßnahmen zur Gleichstellung und zur Entgeltgleichheit gilt für Kapitalgesellschaften ebenfalls ab 500 Beschäftigten. Dies betrifft rund 4.000 Unternehmen mit 6,6 Millionen Angestellten.

Nach der Einigung folgte umgehend Protest aus den Reihen der CDU. Sie verstoße gegen den Koalitionsvertrag, wurde der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten, von Bild (Freitagausgabe) zitiert. Das dürfe »so im Bundestag nicht beschlossen werden«.

Lob kam aus den Gewerkschaften, aber auch von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Die Vizechefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Elke Hannack, begrüßte die Einigung. Die Gewerkschaften hätten sich allerdings »an vielen Stellen mehr Mut gewünscht«. Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, sagte am Freitag in Berlin, die »neue Transparenz« werde »beim Abbau der Lohnlücke helfen«. Ein »Auskunftsanspruch in Unternehmen jeder Größe« müsse aber »das nächste Etappenziel sein«. BDA-Präsident Ingo Kramer zeigte sich erfreut, »dass die Koalitionspartner davon Abstand genommen haben«, allen Betrieben »zusätzliche Kontrollverfahren, Berichts- und Auskunftspflichten vorzuschreiben«.

Deutliche Kritik am Kompromiss kam von Bündnis 90/Die Grünen. Deren Vorsitzende Simone Peter sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben), von gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit bleibe Deutschland noch weit entfernt. »Die große Koalition backt ganz kleine Brötchen.«