Verletzte nach Angriff in Merseburg. Rechte mobilisieren nach Bautzen

Erneut meldeten Neonazis für Freitag einen Aufmarsch in Bautzen an. Im Bild: Rechte demonstrieren am 18. September in der sächsischen Stadt Foto: Arno Burgi/dpa-Bildfunk

In Sachsen-Anhalt ist ein Afrikaner womöglich aus fremdenfeindlichen Motiven in seinem Haus attackiert worden. Der 44jährige wurde am Donnerstag in Merseburg von zwei mit einem Schlagstock und einem Schlagring bewaffneten Männern angegriffen, die zuvor an der Haustür geklingelt hatten, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Halle sagte. Auch eine 47jährige Deutsche und ihr fünfjähriges Kind, die sich im Haus befanden, wurden verletzt. Bei den beiden Tatverdächtigen, die kurz darauf festgenommen wurden, handelt es sich laut dem Polizeisprecher um einen 47- und einen 63jährigen aus der Nachbarschaft. Es gebe erste Hinweise, dass für die Tat ein fremdenfeindliches Motiv existieren könne, sagte der Sprecher. Alle drei Opfer mussten ärztlich behandelt werden.

In der Innenstadt von Schwerin, der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns, ist es an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Nach Erkenntnissen der Polizei handele es sich um eine gezielte Provokation von rechten Schlägern, berichtete der NDR auf seiner Internetseite am Donnerstag. Fünf zeitweilig festgenommene Deutsche sollen in Jamel (Landkreis Nordwestmecklenburg) verkehren, einer Hochburg der organisierten Neonaziszene. Wie Polizeidirektor Ingo Renke am Mittwoch laut NDR im Jugendhilfeausschuss der Stadtvertretung mitteilte, hatten sich die Rechten nach Informationen der Polizei im Internet zu der Aktion verabredet. Eine Gruppe von 30 Personen hätte eine Gruppe von zehn Ausländern in eine Straße abgedrängt, in der bereits weitere rechte Anhänger lauerten, so dass die Angegriffenen in der Falle saßen. Dann traktierten die Schläger die Ausländer mit Fußtritten und Faustschlägen. Ein Jugendlicher wurde im Gesicht verletzt.

Im sächsischen Bautzen, wo es in den vergangenen Wochen immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Innenstadt zwischen Rechten und jugendlichen Flüchtlingen gekommen war, haben für Freitag abend mehrere rechtsextreme Gruppierungen eine Kundgebung angemeldet, berichtete Zeit online am Freitag. Antifaschisten haben Proteste gegen den rechten Aufmarsch angekündigt und ebenfalls eine Demonstration angemeldet. (dpa/jW)