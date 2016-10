Gegen Gewalt

In Manila, der Hauptstadt der Philippinen, haben Studenten und Friedensaktivisten am Freitag mit einer Demonstration den 100. Tag der Amtszeit des neuen Präsidenten Rodrigo Duterte begangen. Sie forderten gewaltfreie Maßnahmen gegen Armut, Kriminalität und Drogen anstelle des vom Staatschef proklamierten Krieges gegen das Verbrechen. Nach Kritik an dieser Linie aus Washington hat die Regierung die bislang regelmäßig durchgeführten gemeinsamen Patrouillen philippinischer und US-amerikanischer Soldaten im Südchinesischen Meer ausgesetzt. (dpa/jW)