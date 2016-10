Der Atomtod bedroht uns alle – keine neuen Atomraketen in Europa! Der »Krefelder Appell« vom November 1980 war eines der erfolgreichsten Manifeste der Friedensbewegung

»NATO-Doppelbeschiss«: Pershing II-Rakete im US-Atomraketendepot im schwäbischen Mutlangen, aufgenommen am 18.5.1987 Foto: Rüdiger Schrader/dpa-Bildfunk

Der »Krefelder Appell« vom 16. November 1980 war eines der wirkungsvollsten Manifeste der westdeutschen Friedensbewegung. Er wurde bis 1985 von schätzungsweise fast fünf Millionen Menschen unterzeichnet. Der Appell wandte sich an die Bundesregierung mit der Forderung, auf die propagandistisch so genannte Nachrüstung ab Herbst 1983 gemäß dem NATO-Doppelbeschluss – im Volksmund nur als »NATO-Doppelbeschiss« bezeichnet – vom Dezember 1979 zu verzichten und vielmehr eine allgemeine Abrüstung zur Maxime ihrer Sicherheitspolitik zu erheben. Der NATO-Doppelbeschluss kündigte die Stationierung einer neuen Generation von Nuklearwaffen an, von Cruise Missiles und von Kurzstreckenraketen, für den Fall, dass der Warschauer Pakt das »Verhandlungsangebot« der westlichen Allianz nicht annahm und seine in Europa stationierten Mittelstreckenraketen des Typs »SS 20« nicht abzog. In Washington regierte die Parole, dem sowjetischen Huhn müsse jetzt der Kopf abgeschnitten werden. Die Alarmzeiten für sowjetische Reaktionen auf westliche Raketen schrumpften durch die modernen Trägersysteme auf Minuten, es entstand die gefährlichste Situation seit dem Zweiten Weltkrieg. Moskau wertete die NATO-Beschlüsse als Vorbereitung auf einen Krieg, zwischen den Befürwortern der Stationierung im Westen und breiten Bevölkerungsschichten kam es im Grunde zum Bruch. Auf die Hetzkampagne westlicher Medien, Politiker und Geheimdienste gegen die Millionen Menschen umfassende Friedensbewegung reagierten viele mit dem spöttischen Sticker: »Ich bin von Moskau ferngesteuert«. Sowjetunion und DDR unterstützten zwar die Aktionen, aus dem Boden stampfen konnten sie die damaligen Demonstrationen und Kundgebungen, die oft Hunderttausende Teilnehmer hatten, aber nicht. Die »Unterwanderung« ist eine Legende.

Krefelder Appell – Erklärung des Krefelder Forums vom 15./16. November 1980

Immer offensichtlicher erweist sich der Nachrüstungsbeschluss der NATO vom 12. Dezember 1979 als verhängnisvolle Fehlentscheidung. Die Erwartung, wonach Vereinbarungen zwischen den USA und der Sowjetunion zur Begrenzung der eurostrategischen Waffensysteme noch vor der Stationierung einer neuen Generation amerikanischer nuklearer Mittelstreckenraketen in Westeuropa erreicht werden könnten, scheint sich nicht zu erfüllen.

Ein Jahr nach Brüssel ist noch nicht einmal der Beginn solcher Verhandlungen in Sicht. Im Gegenteil: Der neugewählte Präsident der USA (Ronald Reagan, jW) erklärt unumwunden, selbst den bereits unterzeichneten SALT-II-Vertrag zur Begrenzung der sowjetischen und amerikanischen strategischen Nuklearwaffen nicht akzeptieren und deshalb dem Senat nicht zur Ratifizierung zuleiten zu wollen.

Mit der Verweigerung der Ratifizierung durch die USA würde jedoch die Aussicht auf Verhandlungen zur Begrenzung der eurostrategischen Nuklearwaffen unvermeidbar in noch weitere Ferne rücken. Ein selbstmörderischer Rüstungswettlauf könnte nicht im letzten Augenblick gestoppt werden; seine zunehmende Beschleunigung und offenbar konkreter werdende Vorstellungen von der scheinbaren Begrenzbarkeit eines Nuklearkrieges müssten in erster Linie die europäischen Völker einem untragbaren Risiko aussetzen.

Die Teilnehmer am Krefelder Gespräch vom 15. und 16. November 1980 appellieren daher gemeinsam an die Bundesregierung:

– die Zustimmung zur Stationierung von Pershing-II-Raketen und Marschflugkörpern in Mitteleuropa zurückzuziehen;

– im Bündnis künftig eine Haltung einzunehmen, die unser Land nicht länger dem Verdacht aussetzt, Wegbereiter eines neuen, vor allem die Europäer gefährdenden nuklearen Wettrüstens sein zu wollen.

In der Öffentlichkeit wächst die Sorge über die jüngste Entwicklung. Immer entschiedener werden die Möglichkeiten einer alternativen Sicherheitspolitik diskutiert. Solche Überlegungen sind von großer Bedeutung für den demokratischen Prozess der Willensbildung und können dazu beitragen, dass unser Volk sich nicht plötzlich vollzogenen Tatsachen gegenübergestellt sieht.

Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger werden deshalb aufgerufen, diesen Appell zu unterstützen, um durch unablässigen und wachsenden Druck der öffentlichen Meinung eine Sicherheitspolitik zu erzwingen,

– die eine Aufrüstung Mitteleuropas zur nuklearen Waffenplattform der USA nicht zulässt,

– Abrüstung für wichtiger hält als Abschreckung,

– die Entwicklung der Bundeswehr an dieser Zielsetzung orientiert.

Erstunterzeichner: Gerd Bastian, Würzburg – Prof. Dr. Dr. h. c. Karl Bechert, Weilmünster – Petra K. Kelly, Nürnberg – Dr. Martin Niemöller, Wiesbaden – Prof. Dr. Helmut Ridder, Gießen – Christoph Strässer, Münster – Gösta von Uexküll, Hamburg – Josef Weber, Köln.