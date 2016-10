In Berlin wurde auf einer Konferenz über Geschlechterstereotype und Herabwürdigung von Frauen in Werbung und Medien diskutiert

Sexistische und sexualisierte Reklame mit Photoshop-Schönheiten setzt vor allem junge Mädchen zunehmend unter Druck: Viele tun alles dafür, dem propagierten Ideal zu entsprechen. Feministische Aktivistinnen versuchen, wie hier in Frankfurt am Main, gegenzusteuern Foto: Boris Roessler/dpa

Über sexistische Werbung und Sexismus in den Medien ließ die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) vergangene Woche unter dem Motto »Mehr als Deko« auf einer mehrstündigen Veranstaltung debattieren. Sarah Vespermann von der FES wies eingangs darauf hin, dass vielen die Unterscheidung zwischen »sexy« und »Sexismus« schwerfalle. Feministinnen werde immer wieder vorgeworfen, jegliche nackte Haut aus dem Straßenbild verbannen zu wollen, wenn sie sich gegen Werbeplakate zur Wehr setzen, auf denen Frauen zum Objekt degradiert werden. Um zu verdeutlichen, was unter Sexismus in der Werbung zu verstehen ist, wurde ein Video aus dem Youtube-Kanal von Tarik Tesfu mit dem Titel »Tariks-Genderkrise« eingespielt. Tesfu zeigt darin Passantinnen und Passanten Werbebilder und fragt sie, ob sie diese als sexistisch oder eher als sexy bewerten würden.

Elke Ferner (SPD), parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfrauenministerium, bemängelte, dass Sexismusdebatten in den deutschen Medien zu schnell wieder abflauen. Sie zeigte sich alarmiert über die Hassattacken, die in Onlineforen zu nahezu jeder feministischen oder geschlechterpolitischen Debatte stattfinden. Wie zum Beweis für Ferners Aussage konnte man unter dem anlässlich der Tagung von der FES initiierten Hashtag #mehralsdeko auf Twitter wieder einmal eine beeindruckende Zahl sexistischer und antifeministischer Kommentare lesen.

Kristina Lunz von der Initiative »StopBildSexism« wurde von der Moderatorin Heide Oestreich (taz) mit den Äußerungen vieler deutscher Durschnittsmänner konfrontiert, die fragten, warum ein nackter Frauenkörper in Bild sexistisch sei, schließlich sei er doch schön anzusehen. Lunz erklärte, hier sei der Kontext entscheidend: Neben Nachrichten eine nackte Frau als Dekoration zu benutzen, sei sexistisch. Julia Busse vom Deutschen Werberat zeigte Bilder von Werbeplakaten, gegen die Beschwerden eingelegt wurden. Im Verlauf der Diskussion wurde deutlich, dass die Klassifizierung einer Werbung als sexistisch in manchen Fällen auch im Auge der Betrachterin liegen kann und manchmal nicht eindeutig möglich ist.

In einem der sich anschließenden Workshops konnten die Teilnehmerinnen mit Stevie Meriel Schmiedel über die von ihr gegründete Initiative »Pinkstinks« diskutieren. Pinkstinks fordert ein Verbot sexistischer Werbung durch Erweiterung des Paragraphen 7a des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG). Schmiedel monierte, dass insbesondere heranwachsende Mädchen durch sexistische Werbung negativ beeinflusst werden. Sie veranschaulichte das anhand eines britischen Werbeflyers für einen Kindercomputer: Das Gerät für Jungen hat »50 Functions«, während das für Mädchen, selbstverständlich in Pink gehalten, nur mit »25 Functions« ausgestattet ist. Es wird also das Klischee bedient, Mädchen seien nicht in der Lage, mit ebenso vielen Elementen umgehen zu können wie Jungen.

Gegen Ende der Veranstaltung bekräftigte der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Flisek, Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, zwar, es bestehe Handlungsbedarf gegen sexistische Werbung. Eine schnelle Novellierung des UWG, wie von Pinkstinks gefordert, scheut er aber. Statt dessen schlug er als ersten Schritt ein sogenanntes Monitoring-Projekt vor. Der Werberat solle die Chance bekommen, durch Interventionen und Rügen das Verhalten der Unternehmen zu »optimieren«. Nach zwei Jahren solle dann geprüft werden, ob eine Änderung des UWG nötig ist. Tatsache ist, dass der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) ein Verbot unbedingt vermeiden will – angeblich wegen der zu befürchtenden »Werbezensur«, wie es in einer ZAW-Pressemitteilung heißt. Gleichwohl feierte Pinkstinks die Vorschläge von Flisek Ende vergangener Woche bereits als Erfolg. Dabei müsste diese Idee in der großen Koalition erst noch eine Mehrheit bekommen.