Foto der Woche

Foto: John Vizcaino/Reuters

Zehntausende Menschen haben am Mittwoch (Ortszeit) in Kolumbien für eine Fortsetzung des Friedensprozesses mit der FARC-Guerilla demonstriert. In zwölf Großstädten protestierten sie gegen das drohende Scheitern des im September unterzeichneten Abkommens. Allein in der Hauptstadt Bogotá (Foto) zogen mindestens 30.000 Demonstranten schweigend zur zentralen Plaza de Bolívar. Dort riefen sie Parolen wie »Wir wollen Frieden« oder »Nie wieder Krieg«. Am Sonntag war der Friedensvertrag in einem Referendum knapp abgelehnt worden. Staatschef Juan Manuel Santos kam am Mittwoch mit seinen Amtsvorgängern Álvaro Uribe und Andrés Pastrana zusammen, die gegen den Friedensvertrag agitiert hatten. (AFP/dpa/jW)