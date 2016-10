Ein Vorschlag zur Sprachabrüstung

Foto: Patrick Pleul/dpa-Bildfunk

Was wäre der Welt erspart geblieben, wenn die deutsche Sprache die Worte »Sieg«, »Sieger« und »siegen« nicht kennte und im Portefeuille hätte. »Sieg« reimt sich nicht umsonst auf »Krieg«, ein Sieger ist ein Krieger, wer siegen will, muss zuvor andere bekriegen und besiegen. Dem Sieg wohnt etwas Triumphatorisches inne, eine Grundaggression, eine Entschlossenheit, andere niederzuwerfen, um selbst als Nummer eins dazustehen.

Wenn im Fußballstadion das bedrohliche »Sieg! Sieg!« aufgrollt, ist das »Heil!« der Nazihorden mitgemeint; entsetzlich rohe, dumme und ihre Rohheit und Dummheit stolz ausstellende Anhänger hat jeder Klub, auch meiner, zu meinem Leidwesen. Sportreporter faseln von »Siegergenen« und »Siegermentalität«, als wäre das nicht Kokolores und noch unangenehmer dazu.

Dies alles wäre leicht zu überwinden, wenn man »Sieg«, »Sieger« und »siegen« durch »Gewinn«, »Gewinner« und »gewinnen« ersetzte. Wäre ein »Gewinnfried« mythentauglich und wagnerkompatibel? Kaum, und auch die »Gewinnlinde« hätte es Anfang bis Mitte der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts kaum zum Frauenvornamen gebracht. Der Unterschied zwischen »gewinnen« und »siegen« ist das nach Quietscheentchen klingende Quentchen Glück, das ein Gewinner braucht wie beim Kartenspiel oder in der Lotterie; wer nicht verbissen gesiegt, sondern glücklich gewonnen hat, muss nicht auftrumpfen und ist er- und verträglicher. »Nie wieder Sieg!« schließt »Nie wieder Krieg!« mit ein; die dümmliche Anflanscherei »So sehen Sieger aus!« unterbliebe, und »Siegertypen« genannte Dauergrinser und Zähnefletscher wären entwaffnet.

Wer siegt, bindet sich den passenden Orden chronisch selber um; wer gewinnt, weiß, dass er, so gut er dafür gearbeitet haben mag, eben auch Dusel und Schwein gehabt hat. Dass man lieber gewinnt als verliert, ist klar; genauso wahr ist, dass man nur durch das Verlieren oder die bloße Möglichkeit dazu sein Welt- und Menschenbild, also seinen Horizont, erweitern kann, statt ihn durch Fixiertheit auf dauerndes Immersiegenwollen zu verengen.

»Gewinn heil!« grölt sich einfach nicht gut, das holpert, und Holpersteine schaffen Gelegenheit zum Innehalten in einer erfolgsorientierten, auf Sieg und Sieger dressierten, zugerichteten Welt. Wie singt Bob Dylan in »Love Minus Zero, No Limits« so gewinnbringend paradox: »She knows there’s no success like failure / And that failure’s no success at all.« Noch Fragen? Das wollen wir doch schwer hoffen.