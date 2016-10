Tabak, Duktus, Kunst, Marxismus und Zentralfragen: Erinnerungen an Ernst Bloch. Ein Gespräch mit Gert Ueding

»Er erzählte Anekdoten, Geschichten, philosophische Parabeln, und zwar so, wie ich noch nie einen Menschen erzählen gehört habe«: Ernst Bloch (1885–1977) Foto: picture-alliance / akg-images

Herr Ueding, wie haben Sie Ernst Bloch kennengelernt?

Ich bin in das Haus eingezogen, in dem Bloch in Tübingen wohnte. Die erste persönliche Begegnung fand dort statt. Ich war Student im dritten Semester und saß spät in der Nacht noch an meinem Schreibtisch, in eine Seminararbeit vertieft, als Ernst Bloch nach einem zaghaften Klopfen in meiner Tür stand. Der Besuch hatte einen ganz pragmatischen Grund: Ihm war der Tabak ausgegangen, und er wusste von mir aus seinem Seminar, dass ich ebenfalls Pfeifenraucher war. Er setzte sich dann, stopfte sich die Pfeife, und so kamen wir ins Gespräch. Aus diesem Ereignis wurde dann eine Regel: Er kam häufig zu mir herunter, wenn er fertig mit dem Schreiben war, aber noch nicht müde genug, um ins Bett zu gehen. Wir unterhielten uns über alles, über politische Fragen und philosophische Probleme aus dem Seminar, und er erzählte Anekdoten, Geschichten, philosophische Parabeln, und zwar so, wie ich noch nie einen Menschen erzählen gehört habe.

Für Sie war der mündliche Duktus im Blochschen Philosophieren von großer Wichtigkeit. Was ist davon in seinen Büchern zu merken?

Bloch hat eine literarische Methode entwickelt, um das Mündliche in die Schrift zu retten. Ein Verlust ist dabei nicht zu vermeiden, doch der Gewinn an Lebendigkeit und Plastizität ist groß. Er war auch ein bedeutender Schriftsteller, und viele seiner literarischen Eigentümlichkeiten kommen mit ihrer Frische und ihrer Unbekümmertheit, was die Mischung verschiedener Stilebenen und den Gebrauch von Redensarten, die er dann gegen den Strich bügelte, betrifft, aus der gesprochenen Sprache. Der mündliche Duktus blieb immer sehr deutlich, und ich zum Beispiel habe ihn erst so richtig begriffen, als ich ihn einmal gehört hatte.

Bitte verzeihen Sie mir, aber meiner Meinung nach hat nicht Ernst Bloch, sondern Hans Heinz Holz mit »Logos spermatikos« das beste Bloch-Buch geschrieben, weil er darin das in den Blochschen Schriften schlummernde System adäquat extrapoliert hat. Mich wundert, dass Bloch seine Philosophie nie so systematisch aufgereiht hat wie Holz in diesem Buch.

Das sehe ich doch wesentlich anders. Bloch ist immer Systematiker gewesen, und es gibt auch mehrere Systementwürfe in seinen Unterlagen aus den verschiedenen Epochen seines Lebens. Er hat seine Gedanken stets hin zu einem zwar offenen, aber doch systematischen System geordnet. Er hat eine Natur-, Rechts- und Religionsphilosophie und eine Ästhetik entwickelt, und die meisten dieser Teildisziplinen haben auch ihre eigenen monographischen Bücher erhalten. »Das Prinzip Hoffnung« ist eine Summe von dem allen.

Das Buch von Hans Heinz Holz schätze ich auf seine Weise auch sehr, es bringt das, was über sechzehn dickleibige Bände verteilt ist, in einen handhabbaren und sozusagen didaktischen Zusammenhang. Was mir darin aber fehlt, ist die Betonung des Prozesshaft-Offenen. Ich habe den Eindruck, dass das Holz-Buch auf eine geschlossene Systematik in Blochs Philosophie abzielt, die es gar nicht gibt. Es ist aus einer etwas dogmatischen marxistischen Perspektive geschrieben. Trotzdem ist es sehr brauchbar und eine konzise Zusammenfassung Blochscher Gedanken.

Bloch kam als einer der größten Philosophen der DDR ins beschauliche Tübingen. Hat ihm das gepasst?

Dass Bloch in Leipzig als großer Verderber der Jugend und Staatsverräter diffamiert wurde, mit Lehr- und Publikationsverbot belegt wurde, war für ihn eine große Katastrophe, denn in sein Projekt DDR hatte er unglaublich viel an denkerischer Energie, Engagement und Hoffnung investiert. Das war alles verloren. Aber sein Weltruhm, seine öffentliche Wirksamkeit in Rede und Schrift, mit Rundfunk- und Fernsehübertragungen, begann erst in Tübingen. Es war zwar eine andere Art von öffentlicher Wirksamkeit als in Leipzig, aber sie strahlte in die ganze Welt aus, seine Bücher wurden ins Englische, Französische, Italienische, Japanische übersetzt, von überall kamen Journalisten, um ihn zu befragen.

Außerdem hatte er in Leipzig erfahren, was seinem Werk drohen kann, und so ist er auch erst in der Bundesrepublik geblieben, als es seinem Verleger Siegfried Unseld in einer Nacht-und-Nebel-Aktion gelungen war, das ganze Manuskriptmaterial aus der DDR hinauszuschaffen. So wurde Tübingen für ihn zum Schreibtisch: Er wollte die Zeit, die ihm noch geblieben war, dazu nutzen, sein Werk zu vollenden.

Nachdem er die DDR verlassen hatte, sagte Bloch stets, er sei kein Kommunist, sondern ein Marxist.

Er hat nie gesagt, dass er Kommunist sei. Er war ja auch nicht wie seine Frau Karola Parteimitglied. So hat er sich als Marxisten begriffen, wobei man sagen muss, dass er die Gedanken von Marx in sein eigenes System integriert hat und ihn dabei so beschnitt, wie er ihn brauchte. Insofern war Bloch ein Marxist eigentümlicher Prägung.

1968 kam es zu einer Renaissance linken Gedankentums in der BRD. Gab es vor diesem Hintergrund Kritik an Bloch?

1968 stand das Bloch-Seminar unter dem Titel »Schein und Vor-Schein in der Kunst«, was für viele sozialistische Studenten seinerzeit eine Provokation war und dann auch im Seminar selber diskutiert wurde. Er hat hier immer darauf hingewiesen, dass die Kunst das revolutionäre Bestreben unterstützen kann, und wenn man dies ignoriere, bringe man sich um ein Potential von ungeheurer Wichtigkeit. Einwände dagegen hat er sehr scharf als kleinbürgerliches Denken kritisiert. Aber mit dem Tübinger SDS hat er sich sehr gut verstanden.

Wie wurde Bloch denn von seinen Professorenkollegen in Tübingen aufgenommen?

Für die war er ein rotes Tuch, und das haben sie ihn auch spüren lassen. Schließlich war er erstens kein Renegat, sondern er ist so geblieben, wie er war, und zweitens war Bloch so ein unglaublicher Redner, dass man von der ersten bis zur letzten Minute gebannt war, während es einem bei seinen Philosophiekollegen schon einmal passieren konnte, dass man einschlief. Er führte also seinen Kollegen vor, was Philosophie sein kann, und davon waren sie allesamt nicht begeistert.

Wäre ein Bloch in der BRD auch Professor geworden, wenn er nicht der berühmte Philosoph aus der DDR gewesen wäre?

Nein.

Sie schreiben, dass sich die politischen wie philosophischen Gegner Bloch und Martin Heidegger tatsächlich einmal persönlich begegnet sind.

Auf Einladung von Wolfgang Schadewaldt sind in Tübingen tatsächlich beide Philosophen einmal aufeinandergetroffen. Der Gastgeber hatte erwartet, dass es zu einem philosophischen Kolloquium kommen würde, aber sie haben beide diese Erwartungen unterlaufen und sich den ganzen Abend nur über das Werk des Schriftstellers Johann Peter Hebel unterhalten, den beide sehr schätzten.

Was ist heutzutage von Blochs Philosophie geblieben?

Ich bin sicher, dass wir vor einer Bloch-Renaissance stehen.

Warum?

Ich halte regelmäßig Vorträge über Bloch und bemerke einfach ein großes Interesse auch von junger Seite. Allerdings wird hier nicht nach dem Marxisten, sondern dem Metaphysiker gefragt, der sich noch getraut hat, eine umfassende Welterklärung und auch eine Erklärung des Menschen in dieser Welt philosophisch zu denken. In der Philosophie Blochs können wir viel über die Möglichkeiten auch in dieser Welt erfahren. Sicher können diese Möglichkeiten von allen Seiten zunichte gemacht werden, aber sie sind vorhanden, und es kommt auf uns an, ob sie zunichte gemacht werden. Die Zentralfragen seiner Philosophie: »Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns?«, sind auch heute nicht überflüssig geworden.