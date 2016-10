Topmanager der 30 Spitzenkonzerne erhalten im Schnitt 57mal mehr Geld als Beschäftigte

Foto: Julian Stratenschulte/dpa-Bildfunk

Die obersten Manager der 30 im Deutschen Aktienindex (Dax) gelisteten Spitzenkonzerne der BRD verdienen einer Studie zufolge im Schnitt 57mal so viel wie ein Durchschnittsverdiener im jeweiligen Unternehmen. Vor zehn Jahren sei es lediglich das 42fache gewesen, heißt es in einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Die Firmen selbst müssen diese Zahlen nicht veröffentlichen. Genau das fordern aber die Studienautorinnen: Eine Transparenzvorschrift könne Gehaltsexzesse verhindern helfen, glauben sie.

Für die Untersuchung verglichen die Forscherinnen Marion Weckes und Qendresha Berisha die durchschnittliche Vorstandsvergütung der Konzerne mit dem durchschnittlichen Personalaufwand des Unternehmens pro sonstigem Beschäftigten weltweit. Diese Zahlen sind in den Geschäftsberichten zu finden. Den größten Abstand zwischen Vorstandsvergütung und dem Lohn eines Durchschnittsbeschäftigten fanden die Autorinnen bei Volkswagen: Hier bekamen die Manager in der Führungsetage im Jahr 2014 demnach 141mal so viel Geld wie ein normaler Beschäftigter. Am kleinsten war der Abstand der Untersuchung zufolge 2014 beim Konsumgüterkonzern Beiersdorf mit dem Faktor 17.

Rekordhalter: Die Mitglieder des VW-Vorstandes erhalten laut Studie 141mal soviel Gehalt wie Durchschnittsbeschäftigte im Konzern Foto: Sebastian Gollnow/dpa-Bildfunk

Neben VW errechneten die Forscherinnen auch bei der Deutschen Post und bei Adidas einen Abstand um mehr als das Hundertfache. Einen Faktor unter 20 wiesen demnach lediglich Beiersdorf und die Commerzbank auf. Wer die Verantwortung für die Geschicke eines großen Unternehmens mit zig tausend Arbeitsplätzen trage, erbringe eine beachtliche Leistung und sollte anständig bezahlt werden, heißt es in der Studie. Die Frage sei aber, wie hoch der Gehaltsaufschlag ausfallen dürfe. Die von ihnen verwendete Messgröße, die »Manager to Worker Pay Ratio«, müssen Firmen in den USA ab dem kommenden Jahr ausweisen – deutsche Unternehmen nicht.

Die Studienverfasserinnen schlagen daher vor, dass auch börsennotierte Konzerne hierzulande die »Manager to Worker Pay Ratio« veröffentlichen – dieses Gebot ließe sich »sehr einfach« durch eine Ergänzung im Kodex für gute Unternehmensführung verankern. Dann müssten die Firmen die Zahlen auf den Tisch legen, und dann müsste sich auch der Aufsichtsrat damit befassen. Die Autorinnen plädieren zudem für eine Obergrenze. Diese könne sogar im Interesse der Aktionäre liegen: Sehr große Gehaltsdifferenzen zwischen Führung und Beschäftigten wirke sich Studien zufolge negativ auf Kooperations- und Leistungsbereitschaft aus – also auch auf den Unternehmenserfolg. Und Manager, die finanziell stark nach oben abweichen, neigten zu Selbstüberschätzung und risikoreicherem Handeln. (AFP/jW)