Auf Parteitag kündigt Großbritanniens konservative Premierministerin Politik für »einfache Menschen« an

Will die Unzufriedenheit bei den Gewerkschaften einfangen: Die britische Regierungschefin Theresa May am Mittwoch in Birmingham Foto: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Am Mittwoch haben die britischen Konservativen ihren Parteitag in Birmingham beendet. Auf diesem versuchte die großbürgerliche Regierungspartei, eine Strategie für die kommenden Verhandlungen mit der Europäischen Union über den Austritt des Landes zu entwickeln. Auch versuchte Premierministerin Theresa May, den Tories den Mantel einer Arbeiterpartei umzuhängen. Diesen habe Labour verloren, rief sie den Delegierten in ihrer Abschlussrede zu: »Doch wo Labour Zäune errichtet, bauen wir Brücken. Wir werden uns gegen das Unfaire und die Ungerechtigkeit stellen. Wir werden die Balance in Großbritannien zum Vorteil der einfachen Menschen aus der Arbeiterklasse verschieben.«

Die Entscheidung für den »Brexit« sei eine »stille Revolution« der Unterschichten gewesen, analysierte May. Niedrige Löhne, steigende Lebenshaltungskosten und das Gefühl, dass die Eliten »mit schlechten Verhaltensweisen wie zum Beispiel Steuerhinterziehung durchkommen«, hätten Öl ins Feuer gegossen. Es sei Aufgabe der konservativen Regierung, »das Ruder im Interesse der arbeitenden Menschen herumzureißen«.

Allerdings war Theresa May als Innenministerin unter dem nach dem Referendum am 23. Juni zurückgetretenen ehemaligen Premier David Cameron an jener Politik, die zu der von ihr beschriebenen Entfremdung geführt hatte, maßgeblich mitbeteiligt. Während sie in ihrer Rede behauptete, die Tories hätten seit 2010 »viel mehr als jede Labour-Regierung zuvor« in das britische Gesundheitswesen investiert, sprechen die Zahlen des Gewerkschaftsbundes TUC eine andere Sprache: Das TUC-Wirtschaftsblog Touchstone schrieb am 5. Oktober, die Regierung habe seit 2010 nur 0,9 Prozent zusätzlich in das Gesundheitswesen investiert – weniger als jemals zuvor. Selbst unter Thatcher seien die Investitionen um 3,2 Prozent gestiegen.

Und doch begrüßte TUC-Generalsekretärin Frances O’Grady am Donnerstag die Ankündigung Mays, zukünftig eine gewerkschaftliche Präsenz in den Vorständen britischer Unternehmen verpflichtend zu machen. »Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Unternehmer selber für die notwendige Transparenz sorgen«, so May in ihrer Rede.

Die Premierministerin möchte mit dieser Rhetorik die Unzufriedenheit in den Gewerkschaften einfangen, ohne an den gesellschaftlichen Verhältnissen etwas zu ändern. Und doch gab es sowohl vom Unternehmerverband CBI als auch von der britischen Handelskammer verschnupfte Töne: Es sei gefährlich, große Unternehmen an den Pranger zu stellen, wurde in der Financial Times vom Donnerstag lanciert. Diese Reaktionen richteten sich vor allem gegen eine Ankündigung von Wirtschaftsministerin Amber Rudd, die Anstellung ausländischer Arbeitskräfte stärker beschränken zu wollen.

Ohnehin herrscht seit der Ankündigung Mays vom vergangenen Sonntag, auf einen Beginn der EU-Austrittsverhandlungen bis Ende März 2017 hinarbeiten zu wollen, eine gewisse Nervosität in der City of London. Dort fürchtet man, dass May dem Druck der Brexit-Befürworter aus den eigenen Reihen nachgegeben habe, die Gespräche schnell zu beginnen.

Dass diese Verhandlungen alles andere als einfach werden, gab Finanzminister Philip Hammond in seiner Rede am Dienstag zu. »Das wird ein schwieriger Ritt«, sagte er, und handelte sich prompt den Vorwurf der konservativen Tageszeitung Daily Mail ein, ein »Schwarzseher« zu sein, der »eine Tirade der Negativität« über die Gefahren des Brexit abgelassen habe.

Tatsächlich ist der frühe Beginn der Verhandlungen für bürgerliche Strategen problematisch. Größtes Sorgenkind sind die deutschen Bundestagswahlen im Herbst 2017, vor denen wohl keine Zugeständnisse an die britische Seite zu erwarten sind. »Warum hat sich Theresa May also darauf eingelassen?« fragte Gideon Rachman, Kolumnist der Financial Times, am 3. Oktober. Seine Antwort: »Weil es sonst eine Revolte konservativer Abgeordneter gegeben hätte, die einen Rückzug vom Brexit befürchten.« Die Tories zeigen sich derzeit vorübergehend stabilisiert. Mehr aber auch nicht.