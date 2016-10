2.500 Berliner Beschäftigte protestieren. Spitzentreffen von Vertretern der großen Supermarktketten

Demo für den Erhalt der Arbeitsplätze bei Kaiser's Tengelmann am Mittwoch am Sitz des Logistikzentrums Viersen (Nordrhein-Westfalen) Foto: Ina Fassbender/dpa-Bildfunk

Die Chefs der großen deutschen Supermarktketten haben am Donnerstag nachmittag Beratungen über die Zukunft der angeschlagenen Kaiser’s-Tengelmann-Gruppe aufgenommen. Die Manager seien in Frankfurt am Main zusammengekommen, erfuhren die Nachrichtenagenturen aus »Kreisen der beteiligten Unternehmen«. An dem Treffen nahmen demnach Vertreter von Edeka, Rewe, Tengelmann, Markant, Norma sowie ver.di-Chef Frank Bsirske und das in der Dienstleistungsgewerkschaft für den Handel zuständige Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger teil.

Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub will durchsetzen, dass die Sondererlaubnis von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) für den Kauf von Kaiser’s-Tengelmann durch Edeka doch noch umgesetzt wird. Dazu müssten aber die Konkurrenten Rewe, Norma und Markant ihre Klagen gegen die Ministererlaubnis vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf zurückziehen. Rewe-Chef Alain Caparros hatte angedeutet, dazu gegen bestimmte Leistungen bereit zu sein.

Scheitern die Verhandlungen, wird eine Zerschlagung von Kaiser’s-Tengelmann immer wahrscheinlicher. Vor zwei Wochen war eine ähnliche Zusammenkunft ohne Ergebnis geblieben. Haub hatte danach eine Frist bis zum heutigen Freitag gesetzt. Sei bis dahin keine Lösung gefunden, will er entscheiden, ob die Verkaufspläne aufgegeben werden. In dem Fall werde man mit der »Einzelverwertung« der Unternehmensteile beginnen.

Die Komplettübernahme durch Edeka war schon vor zwei Jahren vereinbart worden, liegt aber wegen Klagen mehrerer Konkurrenten derzeit auf Eis. Am 15. November wird der Bundesgerichtshof voraussichtlich eine Entscheidung in der Angelegenheit verkünden. »Für das weitere Beschreiten des Rechtsweges wären vermutlich weitere zwei Jahre erforderlich«, hatte Haub vor zwei Wochen erklärt. Diese Zeit habe das Unternehmen aber nicht mehr. Kaiser’s-Tengelmann schreibt seit Jahren rote Zahlen. Die Tengelmann-Gruppe als Eigentümer will sich deshalb aus dem Supermarktgeschäft verabschieden. Bei einer Zerschlagung des Konzerns könnten Tausende der rund 16.000 Beschäftigten ihren Job verlieren.

Bereits am Donnerstag morgen kamen mehr als 2.500 der rund 5.300 Berliner Beschäftigten von Kaiser’s-Tengelmann zu einer Betriebsversammlung zusammen. Viele der rund 120 Berliner Filialen blieben daher nach Angaben von ver.di am Vormittag geschlossen. Der Berliner Betriebsratsvorsitzende Volker Bohne sagte, die hohe Beteiligung sei »ein deutliches Zeichen dafür, dass die Beschäftigten in der aktuellen schwierigen Situation zusammenstehen«. Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Janetta Jöckertitz appellierte in ihrer Rede an das Management, das Unternehmen als Ganzes zu erhalten. »Wir sind die Gemeinwohlgründe und keine Spielbälle von Managern und Behörden«, sagte sie unter dem Beifall der Kollegen. Mit Enttäuschung nahmen diese die Information auf, dass die kurzfristig eingeladenen Politiker, unter ihnen der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sowie die Senatorinnen Cornelia Yzer (CDU) und Dilek Kolat (SPD), wegen anderer Termine nicht erschienen waren. Kolat und Yzer hatten schriftliche Grußworte übermittelt. (dpa/AFP/jW)