Eine Beschäftigte erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Betrieb. Neun Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche habe sie schuften müssen

»Ich will für meine Rechte kämpfen.« Maria Ochodek in Dortmund, 5. Oktober Foto: Johannes Supe

Das Schlendern durch Dortmunds Einkaufsmeile am Mittwoch nachmittag, vorbei an Dönerbuden und Würstchenbratern, den Kleiderschuppen und Technikverkäufern, gefällt Maria Ochodek sichtbar gut. Mehr als zwei Jahre lang lebte die gebürtige Polin in Bönen, einer kleinen Gemeinde, die keine 50 Kilometer von Dortmund entfernt liegt. Bis in die Großstadt hat sie es aber fast nie geschafft. »Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier«, sagt sie. Gerne wäre Ochodek öfter gekommen, doch sie steckte in Bönen fest, konnte aufgrund ihrer Arbeit nicht aus der Gemeinde heraus. So zumindest erzählt sie es. Denn über Maria Ochodek und ihre Anstellung bei einem lokalen Unternehmen gibt es zwei Geschichten. Eine von ihr und eine von seiten der Chefin.

Im April 2014 begann Ochodek ihre Arbeit für das Unternehmen »Pflegepraxis Anita Strack«. Zuvor war sie acht Jahre in Italien tätig gewesen, hatte dort in einem Privathaushalt 24-Stunden-Pflege geleistet. Den Kontakt zur Pflegepraxis und deren Chefin Anita Stracke war über Umwege durch eine Bekannte hergestellt worden. Dreimal hatte sie im Vorfeld mit Stracke telefoniert, einige Rahmenbedingungen abgeklärt, sagte Ochodek am Mittwoch zu jW, eine DGB-Beschäftigte übersetzte. Für die damals 58jährige sei besonders wichtig gewesen, dass die Beschäftigung sozialversicherungspflichtig ist, sie also ihre Rentenansprüche etwas erhöhen konnte. Also zog sie nach Bönen, wo sie in einer Wohngruppe der Pflegepraxis eingesetzt wurde.

Vor ihrer Unterbringung graust es Maria Ochodek noch heute. Sie habe im Keller der Einrichtung gelebt. »Wenn ich meine Hände ausstreckte, habe ich bereits die Decke berührt«, erklärte die nur 1,64 Meter große Frau. Den Schimmel im Keller könne sie nicht vergessen, so Ochodek. Ebenso das kleine Kellerfenster. Und die Schnecken, die es manchmal in den Raum geschafft hätten.

Die 40-Stunden-Woche, die im Arbeitsvertrag festgehalten ist, habe für sie zudem nie gegolten, so Ochodek. Um 9 Uhr habe ihr Arbeitstag mit zwei bis drei Stunden Putzdienst begonnen. Bis 15 Uhr habe sie dann einige Stunden Freizeit gehabt. Ab dann habe sie Kaffee kochen müssen, Bewohnern Zeitungen bringen und manchmal auch Menschen auf die Toilette helfen müssen. Je nach Tag sei sie dann bis 20 oder 21 Uhr mit weiteren Tätigkeiten beschäftigt gewesen. In der Nacht habe sie abschließend je einen Kontrollgang durch und vor dem Haus erledigen müssen, was etwa eine halbe Stunde in Anspruch genommen habe.

»Ich hatte nur zwei Tage pro Monat frei, manchmal auch nur einen Tag«, führte Ochodek aus. Auch an Sonnabenden und Sonntagen habe sie arbeiten müssen. Ihre Arbeitszeiten habe sie selbst in ihren Kalender eingetragen, der weist als »Spitzenwert« 248 geleistete Arbeitsstunden in einem Monat aus. Erst nach sechs Monaten habe sie sich getraut, die Mehrarbeit gegenüber ihrer Chefin anzusprechen. Daraufhin sei sie angebrüllt worden.

Im April 2016 sei es dann zu einem Streitgespräch zwischen ihr und Chefin Stracke gekommen. Die habe Ochodek erklärt, sie müsse nicht nur ausziehen, sondern überdies ein Schreiben aufsetzen, in dem sie ihren Wunsch auszuziehen erkläre. Das habe sie auch getan, konnte aber bis zum Stichtag im Juli keine neue Wohnung finden. Am 11., 12. und 13. Juli kam es dann zur Eskala­tion: Ochodek sei über Nacht eingesperrt worden, erhielt nach einer Auseinandersetzung mit Stracke die fristlose Kündigung. Kurz danach kehrte sie zu ihrer Familie nach Polen zurück.

Spricht man mit Olaf Afting, dem Anwalt der Unternehmerin, hört man eine gänzlich andere Version der Ereignisse. »Dieser Fall wurde aufgebauscht«, so Afting zu jW. In einem Gespräch am Donnerstag erklärte er, Ochodek sei lediglich als Hauswirtschafterin eingesetzt worden, sie habe niemals Bewohner betreuen müssen. Sie habe entweder stets nur eine zusammenhängende Schicht – mit Pausen – von 8 bis 17 Uhr absolviert oder eine von 11 bis 20 Uhr. Zudem habe für die Beschäftigte eine reguläre Fünftagewoche gegolten. Diese Schilderung würden nicht nur Dienstpläne belegen, sondern auch andere Beschäftigte. Afting habe die Unterbringung der Angestellten gesehen und diese sei nicht schimmelig gewesen. Obwohl Ochodek von sich aus angekündigt hatte, ihr Zimmer verlassen zu wollen, sei sie dazu am 11. Juli nicht mehr bereit gewesen, so Afting. Es kam zur Auseinandersetzung, dann zur Kündigung. Ermittlungen gegen Anita Stracke wegen Freiheitsberaubung seien aber wieder eingestellt worden.

Die Kündigung ist mittlerweile nicht mehr gültig. Am Mittwoch endete ein Prozess vor dem Dortmunder Arbeitsgericht mit ihrer Aufhebung, die Unternehmerseite war – für Ochodek überraschend – dazu bereit, sie weiterzubeschäftigen. Sie ist allerdings derzeit krankgeschrieben und trat ihre Stelle am Donnerstag deshalb nicht wieder an. Ein Ende der Auseinandersetzung dürfte das ohnehin nicht sein. Maria Ochodek zeigte sich am Mittwoch gegenüber jW kämpferisch: »Ich bin stolz, dass ich nicht aufgegeben habe. Ich will für meine Rechte kämpfen.« Zu klären wäre dementsprechend, ob die Beschäftigte Hunderte Überstunden leisten musste.