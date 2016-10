Erste Runde der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Linkspartei und Grünen in Berlin. Regierender Bürgermeister: »Keine gemeinsame Plattform«

Foto: Paul Zinken/dpa-Bildfunk

SPD, Linke und Grüne in Berlin haben die erste Runde ihrer Verhandlungen über eine Regierungskoalition beendet. Die Atmosphäre sei offen, klar und konstruktiv gewesen, sagten die Spitzenkandidaten bei der Abgeordnetenhauswahl, Michael Müller (SPD), Klaus Lederer (Linke) und Ramona Pop (Grüne), im Anschluss am Donnerstag. Inhaltlich hatten sich die potentiellen Koalitionäre gleich den härtesten Brocken vorgenommen, es ging um Finanzpolitik. Das Gespräch gestern blieb ergebnislos. »Wir haben noch keine gemeinsame finanzielle Plattform«, sagte der Regierende Bürgermeister Müller nach dem etwa dreistündigen Gespräch. Die nächste Verhandlungsrunde zur bundesweit ersten »rot-rot-grünen« Koalition unter SPD-Führung ist für Sonnabend angesetzt. Dann sollen 13 Facharbeitsgruppen eingesetzt werden.

Am Mittwoch abend hatte zuletzt die Grünen-Basis auf einem kleinen Parteitag die Verhandlungen befürwortet. Dass die Partei unbedingt an die Regierung möchte, zeigt das Ergebnis: Einstimmig und ohne Enthaltung stimmten die Delegierten für die Aufnahme der Verhandlungen. SPD und Linke hatten diesen Willen schon länger bekundet. Eine kontroverse Debatte gab es dazu am vergangenen Freitag bei der Linkspartei. Mehrere Redner kritisierten mangelnde Informationen über die Sondierungsgespräche, beschwerten sich über fehlende »Haltelinien« und warben für Opposition statt Regierungsbeteiligung. Deutlich wurden auch Vorbehalte aus der knapp zehnjährigen Regierungszeit mit der SPD (2002–2011), in der Die Linke eine neoliberale Kahlschlagpolitik mittrug und letztlich mit einem kläglichen Wahlergebnis abgestraft wurde.

Foto: Jörg Carstensen/dpa-Bildfunk

Bei der Wahl im September hatte Die Linke mit 15,6 Prozent als einzige der im Parlament vertretenen Parteien Stimmanteile gewonnen. Die Ziele wie die versprochene Investitionsoffensive zu erreichen, werde in den Koalitionsverhandlungen schwer, sei aber möglich, sagte Wahlkampfleiterin Katina Schubert. Doch Landeschef Lederer geht laut Deutschlandfunk vom Donnerstag »nicht mit knallharten Forderungen in die Verhandlungen, sondern schlägt harmonische Töne an«. Er habe erklärt, »dass wir das gemeinsam machen wollen und dass wir uns nicht gegenseitig beim Scheitern zusehen wollen«. (dpa/jW)