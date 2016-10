Naturgewalt

Der Hurrikan »Matthew« hat bislang mindestens 27 Todesopfer gefordert. In Haiti kamen 23 und in der Dominikanischen Republik vier Menschen ums Leben. Der Wirbelsturm traf am Donnerstag mit Windgeschwindigkeiten von immer noch 185 Kilometern pro Stunde im Zentrum der Bahamas auf Land. Im Osten Kubas zerstörte »Matthew« die historische Stadt Baracoa mit ihren Häusern aus der Kolonialzeit. In der Provinz Guantánamo (Bild) sorgte der Hurrikan unter anderem für blockierte Straßen. Zuvor waren landesweit 1,3 Millionen Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. (AFP/jW)