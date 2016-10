Aktivisten fordern Begnadigung von Leonard Peltier, der seit mehr als 40 Jahren in den USA im Gefängnis sitzt. Gespräch mit Michael Schiffmann

Foto: Privat

Sie veranstalten am Wochenende ein Symposium zur Situation von Leonard Peltier. Wer ist der Mann, und warum sitzt er in den USA im Gefängnis?

Ihm wird der Mord an zwei FBI-Agenten am 26. Juni 1975 vorgeworfen. Er ist seit dem 6. Februar 1976 inhaftiert. Das sind mehr als vierzig Jahre. Selbst wenn er also die Tat begangen hätte, wäre es mittlerweile eine Frage der Humanität, ihn rauszulassen. Leonard Peltier ist am 12. September 72 Jahre alt geworden und ist gesundheitlich angeschlagen.

Der Tod der Beamten geht auf einen Zusammenstoß zwischen dem American Indian Movement, AIM, und dem FBI zurück. Das AIM war damals von Anwohnern in die Pine Ridge Reservation gerufen worden, um sie vor einer korrupten Stammesregierung zu schützen.

Wie ist es dabei zu einem Schusswechsel gekommen?

Die beiden Agenten haben sich nicht als Polizisten ausgewiesen, als sie auf das Gelände vordrangen, auf dem sich das Lager des AIM befand. Es kam zu einer Schießerei, von der bis heute niemand genau weiß, wer den ersten Schuss abgefeuert hat. Auch wer genau die Agenten erschossen hat, werden wahrscheinlich nur diejenigen wissen, die es selbst gewesen sind. Was man aber sagen kann, ist, dass das Beweismaterial, das das FBI und die Staatsanwaltschaft gegen Peltier gesammelt haben, gefälscht ist. Da ist alles dabei: Die »Singvögel« aus dem Gefängnis, die über andere sagen, diese hätten angeblich ihnen gegenüber gestanden, erpresste Zeugen, die unter Gewaltandrohung zu Aussagen genötigt werden, und in dem Fall gefälschtes ballistisches Beweismaterial.

Es wurden aber durchaus Beweise präsentiert, die über reine Zeugenaussagen hinausgehen?

Es ist der Verteidigung unter Berufung auf den »Freedom of Information Act« gelungen, ein Gesetz zur Informationsfreiheit, das Zugang zu Dokumenten staatlicher Behörden garantieren soll, die Herausgabe von Labormaterial zu erzwingen. Daraus geht hervor, dass das FBI die Waffe getestet hat, die Peltier zugeschrieben wird, und zu dem Ergebnis kam, es sei nicht die Tatwaffe. Vor Gericht ist das aber unterschlagen worden. Statt dessen wurden andere Dokumente eingereicht.

Wie sind Sie drauf gekommen, solch ein Symposium durchzuführen?

Die Umsetzung hat einige Jahre gedauert, aber in diesem Frühsommer mussten wir uns entscheiden, das nun wirklich durchzuziehen. Das hat vor allem mit der politischen Situation in den USA zu tun: Wenn einer die Begnadigung von Leonard Peltier veranlassen wird, dann der scheidende US-Präsident Barack Obama. Von den aktuellen Präsidentschaftskandidaten ist in der Hinsicht wenig zu erwarten. Deshalb müssen wir nun den Druck verstärken. Am 20. Januar wird der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin eingeführt werden.

Was erwartet die Besucher des Symposiums?

Es kommen sehr interessante Gäste, die das musikalische Rahmenprogramm gestalten und inhaltlich als Referenten auftreten. Da sind unter anderem Mitch Walking Elk und Michael Friedman zu nennen, die am Samstag abend eine Art indianischen Folkblues spielen werden, oder auch die Geschwister Jeneda and Clayson Benally, die als Band Sihasin indianischen Punkrock auf die Bühne bringen. In den Vorträgen wird eine ganze Bandbreite von Themen vorgestellt. Das letztgenannte Geschwisterpaar erzählt über seine Situation als Native Americans. Michael Koch und ich haben gemeinsam das Buch »Ein Leben für die Freiheit« über Leonard Peltier verfasst und werden über den Fall berichten.

Parallel haben Sie außerdem eine Petition gestartet, in der Sie die Begnadigung Peltiers fordern. Sie erwarten also nicht, dass der Fall neu aufgerollt wird, damit seine Unschuld bewiesen werden kann?

Sie ist an US-Präsident Obama gerichtet und bewusst sehr allgemein gehalten. Wir erhoffen uns natürlich, dass sie von demokratischen Kräften unterstützt wird. Wie viele Häftlinge hat Peltier bereits seit längerem gesundheitlich Probleme: Diabetes, Herzinsuffizienz, Kieferprobleme und seit einiger Zeit auch ein lebensbedrohliches Bauchaneurysma, das im Gefängnis nicht adäquat behandelt wird. Es ist einfach höchste Zeit, ihn freizulassen. Selbst wenn der Rechtsweg noch offenstünde, würde sich dieser vielleicht so lange hinziehen, dass es ihm gar nichts nützen würde.