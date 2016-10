Ein Buch wird Wahlkampfthema

»Apokalyptische Kulisse«: FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer (rechts) und sein Parteichef Heinz-Christian Strache im September 2016 Foto: EPA/ALEXANDER SCHWARZL/dpa - Bildfunk

Österreich ist im Dauerwahlkampf. Die Auseinandersetzung um das Amt des Bundespräsidenten dauert nun bereits fast ein Jahr lang an. Im Sommer war die im Mai abgehaltene Stichwahl zwischen dem ehemaligen Grünen-Chef Alexander Van der Bellen und dem Kandidaten der rechten Freiheitlichen Partei (FPÖ), Norbert Hofer, nach einer Anfechtung durch die unterlegene FPÖ vom Verfassungsgerichtshof für ungültig erklärt worden. Vor wenigen Wochen schließlich wurde die Wahlwiederholung wegen defekter Wahlkarten auf Anfang Dezember verschoben.

In den vergangenen Monaten fanden zahlreiche Diskussionsveranstaltungen der Kandidaten statt, noch mehr Interviews wurden geführt und Details aus dem politischen und Privatleben von Van der Bellen und Hofer von den Medien an die Öffentlichkeit getragen. Dennoch ist es der linken Internetplattform Lower Class Magazine gelungen, ein Thema auszugraben, das von den Journalisten und Redakteuren der österreichischen Mainstreammedien bislang übersehen worden war, von diesen aber nun bereitwillig aufgegriffen wurde.

Es geht um ein Buch, das FPÖ-Kandidat Hofer im Jahr 2013 herausgegeben und mit einem Vorwort versehen hat. In dem im Internet frei verfügbaren Werk »Für ein freies Österreich. Souveränität als Zukunftsmodell« skizziert der Autor Michael Howanietz, ein Bezirkspolitiker der FPÖ, seine Sicht der politischen Lage Österreichs. Erwartungsgemäß bewertet der rechte Autor Zuwanderung und Geschlechtergleichstellung als zentrale Probleme – überraschend ist allerdings die radikale Wortwahl.

Die geht weit über das von der FPÖ gepflegte Image einer gemäßigten Rechtspartei hinaus. Howanietz spricht von »kulturfremdem Zuwanderernachwuchs«, der von den einheimischen »Volksseelenverkäufern« und »Familienzerstörern« aus Mitleid ins Land gelockt werde. Der »gutmenschliche Ansatz« bestehe darin, »afrikanische Drogendealer, die unsere Kinder hierzulande in Sucht und Unglück treiben, als Kompensation für die Verbrechen westlicher Firmen in Afrika zu sehen«, so Howanietz. Der Autor sieht die Gefahr von Chaos und Bürgerkriegen, ausgelöst durch zuviel Zuwanderung.

Screenshot Lower Class Magazine Foto: jW Screenshot

»Es wird moralisiert, verschwörungstheoretisiert und schwarzgemalt vor apokalyptischer Kulisse«, fasst das Lower Class Magazine diese Thesen zusammen. In den österreichischen Medien wurde während der vergangenen Tage vor allem das in dem Buch vermittelte Frauenbild diskutiert. Nach Howanietz sehnt sich »der vom Thron des Familienoberhaupts gestoßene Mann« nach einer »Partnerin, die trotz hipper Den-Mädels-gehört-die-Welt-Journale in häuslichen Kategorien zu denken imstande ist, deren Brutpflegetrieb auferlegte Selbstverwirklichungsambitionen überragt«.

FPÖ-Kandidat Hofer hat sich bislang nicht öffentlich zu den abstrusen Thesen des von ihm gemeinsam mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache herausgegebenen Buches geäußert. Dieses vermittelt jedenfalls einen prägnanten Einblick in die rechtsextrem-esoterischen Gedankenwelten der österreichischen Rechten, die sich über massiven Wählerzulauf freuen können. Bei der aufgehobenen Stichwahl unterlag Hofer mit 49,65 Prozent der Stimmen nur knapp seinem grünen Konkurrenten.

Bemerkenswert ist aber nicht nur der Inhalt des Buches, sondern auch die mediale Debatte darüber. Mitte September hatte das Lower Class Magazine zuerst einen Artikel über das Werk veröffentlicht. Wie die Onlinezeitschrift in einem weiteren Beitrag später selbst beschrieb, wurde das Thema anschließend von mehreren österreichischen Journalisten über den Kurznachrichtendienst Twitter weiterverbreitet. Daraufhin erschienen zunächst in mehreren Medien einige kleine Notizen über den Inhalt von »Für ein freies Österreich«. In der vergangenen Woche schließlich folgten ausführlichere Artikel in mehreren Printmedien.

Der Österreichische Rundfunk und der Privatsender Puls 4 brachten längere Beiträge zu dem Buch in ihren Nachrichtensendungen. Die unerwartet große Resonanz erstaunte die Macher des Lower Class Magazine – gleichzeitig beklagten sie, dass ihre Rechercheleistung von den Mainstreammedien nicht erwähnt wurde. Das Buch wurde von den großen Medien diskutiert, als sei es gerade neu erschienen. Die Tatsache, dass erst die Arbeit eines linken Onlinemediums das Buch ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt hatte, blieb in den Berichten und Artikeln unerwähnt. Kaum ein Redakteur oder Journalist »dürfte das Howanietz-Buch selbst gelesen haben«, so das Lower Class Magazine, »alle verließen sich auf die Recherche unseres Autors – ohne dies zu erwähnen«.