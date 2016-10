Stanley (John Cusack) und seine beiden Töchter Dawn (Gracie Bednarczyk, rechts) und Heidi (Shelan O’Keefe) versuchen über den Tod ihrer geliebten Ehefrau und Mutter hinwegzukommen: »Die Zeit ohne Grace« Foto: ZDF/ARD Degeto

Nachts im Museum 2

Eine sehr liebenswerte Komödie. Nicht mehr, nicht weniger und ganz ohne Vorkenntnisse zu genießen. Mit Ben Stiller (Larry Daley), Amy Adams (Amelia Earhart), Owen Wilson (Jedediah), Robin Williams (Teddy Roosevelt). USA/CDN 2009. Regie: Shawn Levy.

VOX, 20.15

Wissen aktuell: Unsere tägliche Droge

Unfair! Während sich der Missbrauch von Medikamenten und Alltagsdrogen wie Alkohol in der Mitte der Gesellschaft etabliert hat, werden Konsumenten anderer Rauschmittel wie Cannabis und Kokain nach wie vor kriminalisiert: Wissenschaftlich ergibt das keinen Sinn. Mehr als anderthalb Millionen Deutsche sind süchtig nach Beruhigungs- und Schlafmitteln. Auch aufgrund der lockeren Verschreibungspraxis vieler Ärzte sind diese Mittel als »saubere Drogen« in der Apotheke einfach und legal erhältlich. Der gesundheitliche, aber auch der soziale und wirtschaftliche Schaden ist immens – ebenso bei der Alltagsdroge Alkohol; hier sind dem Konsum kaum Grenzen gesetzt. So ist es! Und so wird es noch ein wenig bleiben.

3sat, 20.15

Die Zeit ohne Grace

Drogen? Krieg! Exsoldat Stanley arbeitet als Manager eines Heimwerkermarktes irgendwo in Minnesota. Während seine Frau Grace als Soldatin im Irak dient, versucht er den beiden Töchtern mehr schlecht als recht ein Gefühl von Normalität zu vermitteln. Doch eines Morgens stehen zwei Abgesandte der US-Army vor der Tür und überbringen die Nachricht, dass Grace bei einem Militäreinsatz getötet wurde. Stanley bringt es nicht über das Herz, den Kindern die Wahrheit zu sagen. Mit John Cusack (Stanley Phillips). USA 2007. Regie: James C. Strouse.

3sat, 22.25

Redacted

Und nochmal: Ein Zwischenfall an einem Checkpoint der US-Armee im Irak setzt eine Spirale der Gewalt in Gang. An deren Ende steht die Vergewaltigung einer minderjährigen Irakerin und der Mord an ihrer Familie. Zu unterschiedlichsten Zwecken eingesetzte Kameras erfassen das Verbrechen und die Versuche, es zu vertuschen. Anhand einer tatsächlichen Begebenheit im Jahre 2006 geißelt Brian De Palma die Verbrechen des US-Militärs im Irak. Ausgezeichnet. Mit Patrick Carroll (Reno Flake), Rob Devaney (McCoy). USA/CDN 2007. Regie: Brian De Palma.

3sat, 23.45