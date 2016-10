Umstände machen

Bratgitarren und Kaviar: Meat Loaf Foto: Bobby Yip / Reuters

Coesfeld ist eine Häuserballung mit Stadtrecht, die bei einer mittelalterlichen Flut aus dem Teutoburger Wald gespült wurde und sich seitdem an die niederländische Grenze lehnt und abwartet, was da noch kommt. Und bautz! da kommt doch glatt Cate Rox aus dem Gassengewirr des Städtchens herausgeschlendert, sie hat eine Gitarre um den Hals und trällert fröhlich ihr Liedchen am Dorfbrunnen. Natürlich heißt sie nicht wirklich Cate Rox, denn so blöde Namen denken sich in der Regel nur Plattenproduzenten aus, die zuvor etwas Falsches gegessen haben.

Da wäre aber noch die Musik. Neben elektronischem Firlefanz, der die Lieder kein Stück weiterbringt, und einer irritierenden Genremischung, die gezielt auf den Massengeschmack schielt, begegnen wir vor allem dem Mädchen Cate Rox. Wir begegnen aber nicht der Band, die wird nirgends erwähnt. Erwähnt wird in Schriftgröße sechs der Komponist, und er heißt nicht Cate Rox. Spätestens jetzt sollte man die CD aus dem Fenster werfen. Fragt sich nur, warum ich das hier schreibe? Weil, aufgepasst, hier eines der besten Alben der letzten zwei Jahre aus den Boxen dröhnt. Die Kompositionen sind erste Güte, die Stimmführung der jungen Cate Rox ist mustergültig. Die Dame soll 21 sein? Sie klingt eher nach Mitte Vierzig, soll heißen gekonnt und auf fetten drei Oktaven! Leider wird der Hardrock nicht durchgehalten, leider treffen wir recht häufig auf Schnulzbrei, aber egal, selbst die Sülze hat noch was. Und deshalb: Kaufen! Scheiß der Hund auf die Umstände. Wir wissen doch am besten, was Umstände sind. Also macht euch keine.

Meat Loaf macht sich auch keine. Darf man überhaupt am Mikrophon alt werden? Lemmy Kilmister (Motörhead) hat es immerhin versucht (R. I. P.), Brian Johnson (AC/DC) musste kürzlich das Handtuch werfen. Der Altmeister Meat Loaf (Meat Loaf) nimmt sich die Freiheit. Dass er zum Stimm-Adel gehört, bezweifelt niemand, aber ein wenig erschrocken war ich schon, als ich in das neue Album hörte. Trotzdem: Ja, er darf das! Denn seine Stimme muss hinter anderen Umständen, die mehr Gewicht haben, zurücktreten.

Vorneweg: Das Album besteht aus zusammengekehrten Soundschnipseln der letzten Jahrzehnte des Überkomponisten Jim Steinman. Dieser Mann war und ist die musikalische Seele von Meat Loaf, wenngleich auch die vielgescholtenen Alben ohne ihn stark unter Wert in der Kritik standen. Steinman und sein Barde machten sich also daran, Bekanntes, Halbbekanntes und Halbgares in eine neue Form zu gießen. Und leider ist diese Form ein wenig unförmig, will sagen, das erinnert vom Klang stark an einen Blecheimer, in den es reinregnet. Alles sehr dünn, kein Pepp und zuviel Töne, also Klingklangscherben aus dem Zufallsgenerator einer Handytöne-App. Natürlich gibt es hier und da die obligatorischen Bratgitarren, viel Kaviar, will sagen Klavier, dazu tolle Frauenstimmen und die Harmoniebögen, die wir so lieben / so schätzen / die niemals ätzen / auch nicht nach vierzig Jahren / Licht fällt über krumme Säbel der Tataren / Meat Loaf, Meat Loaf / Lob sei dir! / Du Großer unter den Großen – wo der Schweiß fließt zur Zier / Wer also Fan ist, kauft das sowieso / für andere ist’s ein Griff ins Klo / Also, Hände weg! Und greift schnell zu / wer weiß, wer weiß, wann das Alte enden tut?