Alexander Zieglarski spielt einen studentischen Faust, der, der ewigen Theorie überdrüssig, sich nach Handlung sehnt. Hier schaut er auf Mephisto (Julius Robin Weigel) Foto: Vincent Leifer

Ein von Schwulst, Geistesschwere und Mystik freier »Faust«, in dem das Schicksal Gretchens zur Hauptsache wird: Im Theater Vorpommern läuft eine Inszenierung von Goethes »Faust-Fragment« in der Regie von Reinhard Göber, dem neuen Oberspielleiter. So schüchtern verhüllt Gretchen (Anne Greis) in der Öffentlichkeit draußen auftaucht, so albern und verspielt, lustig, listig und verliebt, auch recht offen zu ihrer Marte sprechend, ist sie drinnen, wenn sie sich unbeobachtet wähnt.

Überhaupt nimmt das Verspielte und Fröhliche in diesem Drama den größten Raum ein, das Dramatische passiert unspektakulär, kurz und knapp. Da kommt der junge Goethe viel stärker heraus, es ist der Goethe des Sturm und Drang, der aufbegehrt und sich nicht abfinden will. Zum Beispiel damit, dass so ein sittsam behütetes Mädchen eben nicht einfach so geliebt werden und sich verlieben darf.

Auch Mephisto (Julius Robin Weigel) ist in dieser Fragment-Inszenierung nicht mehr als ein studentischer Freund Goethes im roten Pullover, mit dem er nachts durch die Kneipen zieht und der schon etwas mehr Erfahrung mit Mädchen hat. Teufel wird er nur von den Spießern genannt, da er mehr wagt als andere. Für Faust-Liebhaber geht das natürlich gar nicht. »So etwas darf man mit Goethe doch nicht machen!« wird lauthals bei der Premiere beklagt. Der tosende Applaus des jüngeren Publikums macht aber klar: dass dieses »Fragment«, historisch zwischen dem Urfaust und Faust I und II stehend, 1790 unter dem Titel »Faust. Ein Fragment« von Goethe gedruckt, vom heutigen Standpunkt aus eine Modernisierung darstellt.

Es ist weniger lehrerhaft, weniger theorielastig, es diskutiert nicht die Weltprobleme und die Philosophie, enthält nur Denkanstöße, die das Publikum anregen (sollen). Hauptsächlich geht es um Flirten, Zärteln und darum, die Spießbürger an der Nase herumzuführen. Es passieren weder Wahnsinn noch Hinrichtung, nur Schmerz bleibt, bei der Frau.

Das Stück bleibt beim jungen Goethe. Sein Blickwinkel ist individualistisch zentriert auf Gretchens Fall. Auch Faust wird von Alexander Frank Zieglarski nicht als skrupellos kalter Verführer dargestellt, der sich beweisen will, sondern als ein junger Mensch, der sich verliebt hat. Gesucht werden Gelegenheiten, sich heimlich ohne Kenntnis der überwachen Eltern, des Bruders, der Freundin und der Öffentlichkeit einfach nur treffen zu können.

Das kommt bei Göber ganz leicht daher, da wird gespielt, sich angelächelt, Erotik als etwas Leichtes, Schönes genommen, keine Rede von Lebensbund und großen Schwüren – bis beider Zusammenkünfte entdeckt werden. Nun steht sie da, nicht er, eingeengt von zwei Mauern unter einem Tor, von oben mit kalt-grünem Licht bestrahlt, steht sie an einem imaginären Pranger, und etwas Gewaltsames geschieht ihr, Blut läuft aus stummem Mund, keine Klage, keine Bewegung, nur das Dastehen und das Blut, das läuft – in einem schmalen Streifen über das grüne Kleid. Das ist eine stumme Anklage der Welt, die Spielerisches verbietet und Menschen im Namen der Religion die schönsten Gefühle vermiest und schlechtmacht, diese zu Teufelszeug erklärt und am Ende mit dem Tod bestraft. Stark ist diese Szene vor allem durch ihre Reduktion auf das Wesentliche.

Das Ziel des Stückes wird im Programmheft benannt: dass »Solidarität geschaffen wird« durch »Sensibilität für die besonderen Einzelheiten des Schmerzes anderer, uns nicht vertrauter Menschen«, wie es Richard Rorty im Programmheft formuliert. Die »Gretchenfrage« nach der Religion wird gestellt, erhält aber nicht diese schwere Bedeutung wie sonst, man sieht schon, sie fragt es, weil sie muss, es ist ihr selbst nicht so wichtig.