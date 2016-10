Indiens neuer Ehrgeiz

Altstadt von Delhi. Klimaschutz braucht Modernisierung. Und 200 Millionen Inder sollen Stromanschluss erhalten Foto: Adnan Abidi / Reuters

Auch Indien setzt auf Klimaschutz. Am Sonntag hinterlegte das Land bei den Vereinten Nationen die Ratifizierungsurkunde für das Abkommen von Paris. Der 2. Oktober hat auch eine symbolische Bedeutung, denn er ist der Geburtstag von Mohandas Karamchand »Mahatma« Gandhi, dem Vater der indischen Unabhängigkeit, und einer der drei Nationalfeiertage. Der mit 4,5 Prozent Anteil drittgrößte Treibhausgasemittent der Welt ist damit der 62. Staat, der die Vereinbarung ratifiziert hat. Das brachte die Weltgemeinschaft ihrem Ziel, dass das Abkommen noch in diesem Jahr in Kraft treten kann, einen Schritt näher. Eine Hürde wurde bei der UN-Generalversammlung in New York im vergangenen Monat genommen. Denn erst wenn mindestens 55 Länder, die für mindestens 55 Prozent des Ausstoßes von Treibhausgasen verantwortlich sind, den Vertrag ratifiziert haben, tritt die Vereinbarung von Paris offiziell in Kraft. Am Montag hat auch das EU-Parlament das Abkommen ratifiziert. Damit kann der historische Vertrag Anfang November in Kraft treten.

Die beiden größten Emittenten USA und China, die in der Vergangenheit eher als Bremser neuer Zielsetzungen in Erscheinung getreten waren, hatten diesmal durch frühzeitige Ratifizierung überrascht. Auch Indien hatte sich in der Vergangenheit schwergetan. Weiteres Wirtschaftswachstum hatte in der Regel gegenüber Umweltbelangen den Vorrang. Jetzt ist auch die rechtskonservative Regierung von Premierminister Narendra Modi umgeschwenkt. Schon einige Tage zuvor hatte Neu-Delhi verkündet, zu Gandhis Geburtstag den Schritt vollziehen zu wollen. Das Lob der UN ließ nicht lange auf sich warten. »Es gibt keinen besseren Weg, um den Mahatma und sein Erbe für den Frieden und den Planeten zu würdigen«, sagte Untergeneralsekretär Jan Eliasson. Eliasson und Peter Thomson, Vorsitzender der UN-Vollversammlung, hatten die Erklärung von Indiens ständigem Gesandten bei den Vereinten Nationen, Syed Akbaruddin, entgegengenommen.

Für den Subkontinent bedeutet das aber auch, in nächster Zeit erhebliche Anstrengungen auf mehreren Gebieten unternehmen zu müssen. So soll bei der Stromerzeugung stärker als je zuvor der Schwerpunkt auf erneuerbare Energien gelegt werden. Die Erzeugung von 60 Gigawatt soll bis zum Jahr 2022 durch Windkraft abgesichert werden. Bei der Generierung von Solarstrom, die den Plänen zufolge im gleichen Zeitraum auf 100 Gigawatt ausgebaut wird, sollen rund 40 Prozent mittels Kollektoren auf Hausdächern gewonnen werden. Zwar gehören Solaranlagen auf Gebäuden selbst beim kleinen nördlichen Nachbarn Nepal zur Normalität, besonders in der Hauptstadt Kathmandu. Im riesigen Indien ist solches bisher eher die Ausnahme. Hierbei ist nicht nur die Politik gefragt, erforderlich ist auch ein Mentalitätswandel im privaten Bereich.

Die aktuellen Zahlen illustrieren die Größe der Aufgabe: Laut der Zeitung Indian Express, die vergangene Woche neue Daten veröffentlichte, gibt es derzeit Kapazitäten von 27,5 GW bei der Stromerzeugung durch Windkraft, Solarstrom kommt insgesamt auf 8,5 GW. 5,5 Gigawatt davon werden von Anlagen erzeugt, die erst in den vergangenen zwei Jahren installiert wurden. Das allerdings lässt die gesetzten Ziele erreichbar erscheinen. Indien arbeitet zudem daran, knapp 100.000 Dörfer, die bisher ohne Netzanschluss sind, in die Stromversorgung einzubinden. Die bietet die Chance, bei den Neuinstallationen gleich auf Alternativen zur bislang dominierenden Kohleverstromung zu setzen. Bis zu 200 Millionen Einwohner könnten damit nicht nur erstmals Strom, sondern gleich sauberen bekommen.

Um den Treibhausgasausstoß bis 2030 um 33 bis 35 Prozent zu senken, ist noch mehr nötig, als die Energieerzeugung zu 40 Prozent auf regenerative Quellen umzubauen. Indien will auch seine Waldfläche vergrößern, um so zwischen 2,5 und drei Milliarden Tonnen Kohlendioxid zu binden. Gerade hierbei sind Zweifel erlaubt, denn immer wieder sind Waldflächen Industrialisierungsprojekten zum Opfer gefallen. Selbst die Nutzung von Wasserkraft bleibt ein fragwürdiges Mittel, werden doch auch für Staudammbauten Grüngürtel überflutet, die so als Kohlendioxidspeicher wegfallen. Immerhin hat das Parlament CAMPA beschlossen – ein auch als »Green India Mission« bezeichnetes Gesetzespaket. Das sieht bei Abholzungen Wiederaufforstung in gleicher Größenordnung vor.

Es geht aber auch darum, den stetig steigenden Energieverbrauch von 1,3 Milliarden Menschen zu deckeln. Im privaten Bereich ist man damit auf gutem Weg: 30 Millionen Haushalte haben bereits auf stromsparende LED-Leuchten umgerüstet. Moderne Elektrogeräte mit geringem Energieverbrauch kommen vermehrt in den Handel. Grenzen dabei setzt die beschränkte Kaufkraft vieler Inder. Und »Smart buildings« gibt es zwar – aber eben nur in den wenigen, durch Mauern abgetrennten Wohnsiedlungen der oberen Mittelschicht in den großen Städten.