Ausgeblendete Wahrheit

Seit Jahren unterstützt der Westen Islamisten, die mit den gelieferten Waffen syrische Städte zerstören Foto: Khalil Ashawi / Reuters

Wackelige Bilder aus dem Inneren eines Fahrzeugs zeigen den unbefestigten Weg von Jürgen Todenhöfer und seinen Begleitern in einen Steinbruch. »Wir sollten dort nicht hinunterfahren, es könnte eine Falle sein«, ist eine Stimme zu hören. Schnitt. Dann sieht man einen Mann, dessen Gesicht mit einem schwarzen Schal bis zur Nasenspitze vermummt ist: Entspannt sitzt der deutlich schwergewichtige Interviewpartner namens Abu Al-As auf einem niedrigen Stuhl oder Hocker und beantwortet die Fragen seines ausländischen Gastes. Am Revers eine Handgranate, ein Walkie-talkie.

Das Interview sei authentisch, sagt ein Kollege der libanesischen Tageszeitung Al-Safir im Gespräch mit junge Welt. Oppositionelle und Armee in Aleppo hätten bestätigt, dass der deutsche »ehemalige Parlamentsabgeordnete« (Todenhöfer) »bei Ramussa« im Süden Aleppos durch die Verteidigungslinie der syrischen Streitkräfte in das Gebiet unter Kontrolle der Nusra-Front (heute: »Jabha Fatah Al-Scham«, Front zur Eroberung der Levante) gefahren sei. »Ohne militärische Begleitung, auf eigenes Risiko.«

Die Sprache des Nusra-Kommandanten sei »einfach«, so der Kollege weiter, der die arabischen Antworten des Mannes verfolgt hat. Er spreche einen für Aleppo typischen Dialekt, stamme also aus der Region. Er benutze keine Terminologie, wie sie Dschihadisten gewöhnlich verwenden. Daraus ließe sich schließen, dass er »nicht in den Religionsschulen der Nusra ausgebildet« worden sei, wie bei den hochrangigen Kadern der Nusra-Front üblich. Dass Abu Al-As Goldschmuck trage, sei nicht ungewöhnlich für Männer der Region, die Art seines Auftretens lasse den Schluss zu, dass es sich »möglicherweise« um einen lokalen Stammesführer handeln könne. Viele verschiedene Gruppen und Personen hätten sich der Dschihadistenmiliz angeschlossen. Die Aussagen, die der Mann gemacht habe, seien nicht neu.

Als Journalist hätte er weitere Fragen gestellt, so der Al-Safir-Reporter. »Interessant wäre, woher die ausländischen Geheimdienstkräfte gekommen sind, die nach der Blockade der Castello-Straße durch das syrische Militär Mitte Juli (im Interview ist die Rede von der »Road«) bei ihnen waren«, so der Kollege. In dem Interview sagt Abu Al-As: »Als die ›Road‹ gesperrt war und wir belagert wurden, hatten wir Offiziere aus der Türkei, Katar, Saudi-Arabien, Israel und Amerika hier.« Sie seien »Experten« gewesen, zuständig für den Umgang mit Raketen sowie Aufklärungsarbeit, insbesondere die Auswertung von Satellitenbildern und von Aufnahmen thermischer Überwachungskameras.

Dass Jürgen Todenhöfer für dieses Interview nun der Lüge oder Naivität beschuldigt wird, er sei dem syrischen Geheimdienst aufgesessen, der ihm einen Agenten als Nusra-Kommandanten präsentiert habe, hat weniger mit dem Interview zu tun als vielmehr damit, dass die deutsche Öffentlichkeit plötzlich mit der Wahrheit in Syrien konfrontiert wird, obwohl diese von den tonangebenden deutschen Medien seit Jahren ausgeblendet wird. Tatsächlich gibt es eine Fülle an Berichten nicht nur über Waffenlieferungen, sondern auch über ausländische Militärs und Geheimdienstler in den Reihen bewaffneter Gruppen in Syrien.

Der saudische Außenminister Adel Al-Dschubeir antwortete auf die Frage der BBC-Reporterin Lyse Doucet (7.9.16), warum Saudi-Arabien die »Armee der Eroberung« bewaffnet und damit die Lage um Aleppo eskaliert habe: »Militärisch haben wir die Oppositionsgruppen unterstützt und werden das weiter tun.« Ein PKK-Kommandant, der mit den kurdischen Volksverteidigungskräften im Norden Syrien kooperiert, bestätigte gegenüber Al-Safir, dass Saudi-Arabien auch den Kurden Geld und Waffen angeboten habe, »sofern sie gegen das Regime kämpfen«. Augenzeugen berichten über die Anwesenheit von NATO-Soldaten aus den USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Dänemark im Norden und Süden des Landes. Und Akram Hassun, ein drusischer Abgeordneter der Knesset, beschuldigte im September die israelische Armee (IDF), islamistischen Kämpfern in Syrien zu helfen. Es sei »kein Geheimnis, dass die IDF mit der Nusra-Front kooperieren«, sagte der Abgeordnete dem israelischen Fernsehkanal Aruz 2. So hätten die Islamisten Stellungen (der syrischen Armee) eingenommen, die vorher von Israel angegriffen worden seien. Die Armeeführung wies den Vorwurf zurück. Hunderte Kämpfer wurden in israelischen Krankenhäusern auf dem besetzten Golan behandelt und nach Genesung ins Kampfgebiet zurückgeschickt.