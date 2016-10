Profitmachen mit Herz

Zu schnell für Bonuspunkte? Lichtspur eines Pkw auf Landstraße in Bayern Foto: Karl-Josef Hildenbrand /dpa- Bildfunk

Weniger Raserei, weniger Unfälle, weniger Verkehrstote. Wer wollte das nicht? Aber wie soll man Chaoten beikommen, die über Straßen und Autobahnen fegen und sich und andere ins Lazarett oder Grab befördern? Die Versicherungswirtschaft hat die Lösung parat. Wo alle Appelle an die Vernunft nicht fruchten, packen sie Mensch da, wo es wirklich was zu holen gibt: beim Geldbeutel. Mit sogenannten Telematiktarifen honorieren sie eine sichere und defensive Fahrweise mit kräftigen Rabatten, während bei Bruder Bleifuß weiter kräftig abkassiert wird. Zum Mitmachen bedarf es lediglich der Bereitschaft, sich überwachen zu lassen.

Daran wird die Sache nicht scheitern. Auf Schritt und Tritt geortet und durchleuchtet zu werden ist längst eine Selbstverständlichkeit, so wie Tablets und Smartphones als unverzichtbar gelten. Die allermeisten finden »Big Brother« nicht gut, liefern sich ihm dennoch bereitwillig aus. Gerne auch hinterm Steuer. Mitte September hat der TÜV Rheinland eine Studie zur »Nutzerakzeptanz von Automotive-Telematik-Diensten« vorgestellt. Dabei sind Fahrzeuge mit Sensoren, Speichermedien oder einem Internetzugang ausgestattet, womit die Nutzung spezieller Dienstleistungen ermöglicht wird: Gefahrenmeldungen, Unfall- und Pannennotruf, Parkplatzsuche, Werkstattservice, Fahrzeugfinder.

Die Umfrage ergab, dass eine große Mehrheit die Techniken gutheißt. 82 Prozent äußerten die Bereitschaft, dafür im Schnitt 51 Euro pro Jahr zu bezahlen. Allerdings fanden es 60 Prozent bedenklich, ihre Fahrzeugzustands- und -bewegungsdaten für kostenlose Telematikdienste, beispielsweise mit Kfz-Versicherungen, zu teilen. Begründet wird das mit dem Verlust der Selbstbestimmung, der Furcht vor Kontrolle, vor Datendiebstahl oder -missbrauch. Das Feld der Skeptiker lichtet sich jedoch um ein Fünftel, sofern Indikatoren wie Geschwindigkeit, Bremsverhalten, Beschleunigung nicht im Detail erfasst, sondern zu einem Wert, einem sogenannten Score, zusammengefasst werden. Soll heißen: Überwachung ja, aber nicht zuviel.

Die Branche hat verstanden. Seit Dienstag hat die HUK-Coburg ihren ersten Telematiktarif »Smart Drive« im Programm. Der gilt zunächst für Kunden aus dem Rhein-Main-Gebiet und richtet sich an Fahranfänger bis 25 Jahre. Wer dabei durch vorsichtiges und unfallfreies Fahren überzeugt, dem winken Vergünstigungen von bis zu 30 Prozent beim Jahresbeitrag. Anders als die Allianz, die mit einem ähnlichen Angebot auf Basis einer Handy-App seit Mai schon gut 10.000 Kunden gewonnen haben will, setzt die HUK auf eine Onboard-Technik. Dazu wird im Auto auf Konzernkosten eine Box eingebaut, die die Fahrdaten aufzeichnet und verschlüsselt an eine eigens gegründete Tochtergesellschaft weiterleitet, die diese in einen Punktwert zwischen null und hundert umrechnet (Score). An der Höhe bemisst sich dann die Rabatthöhe für das folgende Jahr. Allerdings wird der Preisnachlass nur bei Verbleib bei der HUK wirksam, was den Kunden langfristig an das Unternehmen binden soll.

Die Konkurrenz schläft allerdings nicht: Nach der Allianz mit ihrem Tarif »Bonus Drive« ist seit Ende September auch die italienische Generali-Gruppe mit vergleichbaren Angeboten in Deutschland vertreten. Das gilt für den BRD-Ableger Generali Versicherungen ebenso wie für die beiden Töchter Cosmos Direkt und Aachen Münchener. Der Mutterkonzern erhofft sich fürs erste Geschäftsjahr bis zu 30.000 neue Vertragsabschlüsse. Die Generali waren es auch, die als erste mit einem Rabattsystem für gesundheitsbewusstes Verhalten – nachzuweisen via Fitnessarmband, Smartphone oder Smartwatch – den deutschen und europäischen Markt aufmischten (jW berichtete). Inzwischen sind selbst führende Krankenkassen wie die AOK, die Techniker-Krankenkasse und die DAK auf den Zug aufgesprungen.

Aber auch hier gibt es Berührungsängste, weil nicht jeder sein Innerstes vermarkten will und das Solidarprinzip, das individuelle Risiken kollektiv absichert, auf den Kopf gestellt wird. Gesundheit wird belohnt, Krankheit und Gebrechlichkeit werden mit höheren Versicherungsprämien bestraft, egal ob diese genetisch, familiär oder sozial bedingt sind. Vom Prinzip her verhält sich die Sache beim Auto nicht anders. Wer besser fährt, steht besser da – wobei Raserei tatsächlich Strafe verdient, Krankheit nicht. Diesen moralischen Unterschied machen Versicherungen nicht. Sie machen Profit mit Daten, egal ob aus dem Herzen oder dem Motorblock.