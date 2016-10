Regieren auf dünnem Eis: Ministerpräsident Bodo Ramelow bei einer Pressekonferenz zu Beginn seiner Amtszeit im Dezember 2014 Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Der erste »rot-rot-grüne« Verfassungsschutzbericht aus dem Freistaat Thüringen bekundet, dass das Amt für Verfassungsschutz (AfV) weiterhin Teile der Partei Die Linke Thüringen überwacht. Dies geschieht, obwohl die Linkspartei stärkste Kraft der in Erfurt regierenden Koalition ist.

Außerdem ist mindestens ein Mitglied des Landtags in die Fänge des Überwachungsnetzes geraten. Ein Sprecher des AfV bestritt zwar am Mittwoch auf Nachfrage von junge Welt, dass die Behörde Abgeordnete der Partei Die Linke beobachte, er bekräftigte aber zugleich, dass er nach wie vor die Kommunistische Plattform (KPF) innerhalb der Linken überwache. Dem Amt dürfte also nicht entgangen sein, das mindestens ein Mitglied des Landtags dem Sprecherrat der KPF angehört.

Das lässt an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Thüringen zweifeln. Entweder hat Ministerpräsident Bodo Ramelow seine Ministerien nicht unter Kontrolle – oder dies zeigt, wie schnell sich Die Linke durch eine Koalition verändern kann.

Nach Angaben des reformierten AfV in Thüringen wird Die Linke insgesamt nicht überwacht. Dennoch beobachtet das Amt offenkundig die KPF – sie sei der »mitgliederstärkste offen extremistische Zusammenschluss« innerhalb der Partei, heißt es in seinem Ende September veröffentlichten Bericht. Das Anliegen der KPF sei »die Fortsetzung marxistisch-leninistischer Politik«, rechtfertigt das AfV deren Überwachung. Das »Festhalten an der sozialistischen Zielstellung und der antikapitalistischen Grundausrichtung« wird als Grund genannt. »Sowohl im politischen Alltag als auch in der Programmdebatte der Partei Die Linke bekennt sich die KPF nach wie vor dazu, einem ›Systemwechsel‹ verpflichtet zu sein.«

Obwohl Die Linke mit dem Slogan »Geheimdienst abschaffen – Verfassung schützen« zur Landtagswahl 2014 angetreten war, konnte sie SPD und Grünen im Koalitionsvertrag lediglich das Zugeständnis abringen, dass V-Leute allein zur Terrorismusbekämpfung eingesetzt werden dürfen, unter Bewilligung des Ministerpräsidenten und genauer Prüfung des Parlaments. Zudem sollen »künftig (...) Personen nicht mehr allein aufgrund ihrer politischen, religiösen und/oder weltanschaulichen Auffassungen zum Gegenstand grundrechtseinschränkender Maßnahmen gemacht werden«. Hintergrund war der Geheimdienstskandal rund um die Neonaziterrorgruppe NSU – und Ramelows explizite Abneigung dagegen, selbst bespitzelt zu werden. Es trieb ihm »Tränen in die Augen«, als er 2013 vom Bundesverfassungsgericht erfuhr, dass zu seinen Gunsten gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz entschieden worden war: »Die Freiheit des Abgeordneten von exekutiver Beobachtung, Beaufsichtigung und Kontrolle (...) gilt auch für die Mitglieder der Volksvertretungen in den Ländern.« Sie zu beobachten sei »ein Eingriff in das freie Mandat«, so die Verfassungsrichter.

Auch wenn Susanne Hennig-Wellsow als Fraktions- und Landesvorsitzende der Thüringer Linken Ramelows Positionen und Handlungen unterstützt, musste sie öffentlich beklagen, dass der Geheimdienst linkspolitisierte Menschen unter Generalverdacht stellt. So würde nicht nur die KPF, sondern eine Vielzahl weiterer Mitglieder von Die Linke diskreditiert, ferner Organisationen wie die Rote Hilfe. Henning-Wellsow kritisiert aber nicht direkt die »rot-rot-grüne« Regierung, für deren Erhalt sie hart arbeitet. Es ist mehr als fraglich, ob sie und die Mehrheit der Fraktion und der Partei in Thüringen nicht doch mit »Rot-Rot-Grün« die Reihen schließen würden – zum Beispiel gegen Mitglieder der KPF.

Wenn ein Teil der Partei beobachtet wird, heißt das – entgegen der Lesart des AfV – nichts anderes, als dass eben doch die Partei beobachtet wird. Und das allgemeine Überwachen der KPF Thüringen ist gleichzustellen mit einer Überwachung ihrer Mitglieder, vor allem des Sprecherrates. Besonders wenn Beschreibungen von KPF-Treffen und Angaben über KPF-Mitglieder im Bericht zu lesen sind.

Die »rot-rot-grüne« Landesregierung lässt also Mitglieder der stärksten Koalitionspartei überwachen. Und wie sieht es mit rechten Parteien aus? »Im Falle der AfD liegen dem Thüringer Verfassungsschutz bislang noch keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine nachrichtendienstliche Beobachtung in ihrer Gesamtheit vor«, teilte das Amt auf jW-Anfrage mit.

Es ist schwer, die Schlussfolgerung zu vermeiden, dass Bodo Ramelow als Thüringer Ministerpräsident entweder nicht viel zu sagen hat oder dass er an der Überwachung von Mitgliedern der eigenen Partei und zumindest einem Fraktionsmitglied im Landtag beteiligt ist. Die Erfahrungen in Thüringen zeigen, dass die Vorteile von Koalitionen eher in Posten als in politischen Reformen bestehen.