Hunderte Menschen haben am Mittwoch in Südkoreas Hauptstadt Seoul gegen die Stationierung des US-amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD in der Stadt Gimcheon im Osten des Landes protestiert. Wie Voice of America, der staatliche Auslandssender der USA, berichtete, fürchten die Bewohner schwere Gesundheitsgefährdungen durch die von den Radaranlagen des Systems ausgehende elektromagnetische Strahlung. Sie beklagen, die Regierung nehme keine Rücksicht auf ihre Bedenken. (jW)