Als Anna (Agata Trzebuchowska) ihre Koffer packt, ahnt sie nicht, dass die Reise zu ihrer Tante auch eine Reise in die eigene Vergangenheit ist: »Ida« Foto: ARTE France / © Sylwester Kazimierczak

Ida

Über Polen können wir gar nicht genug erfahren. 1962: Die 18jährige Anna steht vor dem wichtigsten Schritt ihres Lebens – die Novizin möchte das ewige Gelübde ablegen und ihr Leben nun voll und ganz Gott widmen. Doch bevor sie endgültig in den Konvent eintreten darf, verlangt ihr die Äbtissin eine letzte Prüfung ab. Anna soll ihre Tante Wanda und damit ihre einzige noch lebende Verwandte kennenlernen. Als Anna ihre Koffer packt, ahnt sie nicht, dass sie sich mit der Reise zu ihrer Tante zugleich auf eine Reise in die eigene Vergangenheit begibt – und die hält ein dunkles Geheimnis bereit. Denn eigentlich ist Anna gar nicht Anna, sondern Ida, die Tochter eines jüdischen Ehepaares, das dem Naziregime zum Opfer fiel. PL/DK/F/GB 2013. Regie: Pawel Pawlikowski.

Arte, 20.15

Black in the USA

Geisterstädte und moderne Sklaverei

Bei den USA geht es eher darum, was wir erfahren. Der Highway 61 etwa führt durch zahlreiche Orte, die in der Geschichte der Afroamerikaner eine Rolle spielten – von der Sklaverei und Bürgerrechtsbewegung bis zu den Unruhen in Ferguson 2014. Der zweite Teil dieser TV-Reise startet in Memphis, Tennessee, und führt bis nach New Orleans in Louisiana. Am Ende zieht der Protagonist Sékou Neblett Bilanz: Was hat er auf seiner Reise zu den eigenen kulturellen Wurzeln gelernt? Hat sich sein Bild vom Süden der USA geändert? Welche Ansätze gibt es, um das Rassismusproblem in den USA in den Griff zu bekommen?

ZDF Info, 21.45

Haewon und die Männer

Und Südkorea ist auch nicht gerade überrepräsentiert in Deutschland. Haewon hat einen Traum – Miss Korea zu werden und einen Mann zu finden, am besten den richtigen. Das ist wie überall schwierig. Südkorea 2013. Regie: Hong Sang Soo.

Arte, 22.25

Der Klient

Nun ist es spät geworden, wir schenken uns ein Gläschen ein und lassen uns von diesem Thriller entspannt professionell in Spannung versetzen. Mit der großartigen Susan Sarandon (Reggie Love) und dem kaum minder tollen Tommy Lee Jones (Roy Foltrigg). USA 1994. Regie: Joel Schumacher.

kabel eins, 23.15