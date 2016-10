Letzte Hoffnung Hausmusik: Der Lebende (Pierre Niney) steht hinter dem Toten (Anton von Lucke als »Frantz«) Foto: X-Verleih/dpa-Bildfunk

Ein Fremder an einem Soldatengrab. Es liegt im beschaulichen Städtchen Quedlinburg (das wiederum heute in Sachsen-Anhalt liegt). Man schreibt Frühjahr/Sommer 1919. Die Verlobte des Toten beobachtet den Fremden. Er ist verdächtigerweise Franzose. Die deutsch-französischen Beziehungen im Jahre 1919 und danach als gespannt zu bezeichnen dürfte noch stark untertrieben sein.

Doch das ist schon lange her. Und ist, was lange genug her ist, nicht an sich schon eine Art Geheimnis, etwas, das, anders gesagt, zur Lüge einlädt? François Ozons mittlerweile sechzehnter Spielfilm »Frantz« scheint zunächst um dieses Geheimnis, um diese prächtige Gelegenheit zur Lüge, herum gebaut zu sein. Ein Geheimnis, das so etwas wie einen melodramatischen Thriller im historischen Kostüm anschieben soll und deshalb zunächst auch nicht verraten werden darf: der geheimnisvolle welsche Fremde, der sich mit fragwürdigen Motiven in eine um ihren Sohn bzw. Verlobten trauernde preußische Arztfamilie einschleicht. Ziemlich direkt nach Ende des Weltkriegs und deshalb größtenteils auch in Schwarzweiß.

Einige Sequenzen sind in Farbe, grob gesagt, um etwas Halluzinatorisches, Traumatisches anzuzeigen. Die handelsübliche Semantik ist verkehrt; diesmal markiert die Farbe das »Surreale«, während das Schwarzweiß primär einen historischen Bezug herstellen soll, auch wenn das digitale »Schwarzweiß« eher flach, milchig und kontrastarm daherkommt. Das sind heute die technischen Standards, da können weder Ozon noch sein Kameramann Pascal Marti etwas dafür.

Wie das »Schwarzweiß« kein Schwarzweiß ist, ist natürlich auch das Geheimnis gar kein Geheimnis. Kann es gar nicht sein. Denn nicht nur ist »Frantz« eine Adaption eines alten französischen Theaterstücks (von Maurice Rostand, der wohl im Jean-Cocteau-Umfeld arbeitete), dieses Stück ist schon einmal verfilmt worden, 1932 von keinem geringeren als Ernst Lubitsch unter dem Titel »Broken Lullaby«.

Dieser Film ist allerdings nicht unbedingt der einschlägigste im Lubitsch-Kanon. Obwohl er bei der damaligen Kritik ganz gut ankam, war er ein so großer kommerzieller Misserfolg, dass sich Lubitsch danach nie wieder an dem Genre eines pazifistischen Melodrams versuchen sollte.

»Broken Lullaby« begann auch nicht mit der Ausstellung eines Geheimnisses, sondern mit so ziemlich dem Gegenteil davon: einer Konfession. Die damaligen alternativen Titel jenes Films ließen überhaupt nichts anbrennen: auf deutsch hieß er »Der Mann, den sein Gewissen trieb«, auf französisch »L’homme que j’ai tué« und auf englisch auch »The Man I Killed«. In diesem Film ging es vornehmlich um Versöhnung, auch wenn die Versöhnung nur um den Preis einer höflichen Lüge und einer Reihe falscher Identifikationen zu haben ist.

Das Bild der (Völker-)Versöhnung ist – wiederum sehr »deutsch« – die Hausmusik bzw. die Geige, mit der die Hausmusik (das »Lullaby«) produziert wird. Das Motiv der »falschen« imaginären Identifikation treibt Ozon an einer signifikanten Stelle sogar ins Überdeutliche. Der französische Fremde (Pierre Niney) sieht sich im Spiegel seines Hotelzimmers als sein Alter ego, den toten deutschen Soldaten und Hobbygeiger Frantz (Anton von Luc ke). Im Original wird der Fremde via Hausmusik von der Familie des Toten an Sohnes Stelle angenommen. Sogar eine Liebesgeschichte mit der Verlobten, der Quasischwiegertochter, bahnt sich an.

Diese Konstellation bietet latent natürlich nicht wenige Gelegenheiten zur Perversion. Ozon ist sich dessen offensichtlich im klaren. Seine Version ist wesentlich morbider und sexuell ambivalenter. Sein Augenmerk liegt auf der Lüge (die bekanntlich sowohl Versöhnung als auch Liebesbeziehung erst möglich macht, an sich erst mal keine schlechte Sache, sondern eine Grundbedingung von zivilem mitmenschlichen Verkehr): »Wahrheit und Transparenz sind heutzutage großgeschrieben. Ich wollte schon lange einen Film übers Lügen drehen. Als Schüler und Verehrer von Eric Rohmer finde ich es spannend, Lügen erzählerisch und filmisch umzusetzen«, unterbreitet einem Ozon sozusagen als Rezeptionshinweis im Presseinfo.

»Frantz« ist also ein Remake. Als ein solches bezieht es sich, es ist fast schon ziemlich banal das zu sagen, natürlich in erster Linie auf die Filmgeschichte und nicht auf die Realgeschichte. Als Kommentar der politischen Landschaft wäre der Film geradezu lachhaft. Aber darum geht es gerade nicht. Es geht einmal mehr darum, die alten Filme neu zu schreiben. Kulturtransfer: »Frantz«, eine deutsch-französische Verfilmung eines französischen Theaterstücks über das deutsch-französische Verhältnis, das ein deutscher Regisseur zu Beginn der 1930er in Hollywood mit damaliger Starbesetzung (Lionel Barrymore) verfilmt hat.

»Neu schreiben« bedeutet korrigieren. Denn Ozon hat den Stoff mit einer zweiten Hälfte supplementiert, die mit dem Original nur insoweit zu tun hat, als sie dessen negative Reflexion darstellt. Die Verlobte des toten Soldaten (Paula Beer) stattet auf der Suche nach dem Fremden dem Nachkriegsfrankreich einen Gegenbesuch ab. Alle Hauptmotive der ersten Hälfte finden dort ihr Gegenbild – der Hausmusik entsprechen Konzertsaal und aristokratischer Salon, in der Kneipe wird statt »Die Wacht am Rhein« spontan die Marseillaise gesungen, der Pension im deutschen Provinzstädtchen entspricht in Paris auf einmal ein Stundenhotel. Auch hat der Fremde eine Verlobte (Alice de Lencquesaing), die sich sexuell ziemlich ambivalent verhält.

Das Supplement zum Originalfilm ist durch und durch obszön und morbid. Das entscheidende Bild ist am Ende von Manet (und nebenbei die obszöne Parodie einer Kreuzigungsszene): »Le Suicidé«, der Selbstmörder. Von diesem Bild wird nebenbei behauptet, es würde im Louvre hängen. Was freilich völlig erlogen ist.