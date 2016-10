Schwarzer Protest: In fast 200 polnischen Städten fanden am Montag – wie hier in Warschau – Demonstrationen gegen die geplante Verschärfung des Abtreibungsrechtes statt Foto: Kacper Pempel/Reuters

Schon zwei Stunden vor dem geplanten Beginn der Kundgebung gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen war der Mickie­wicz-Platz in Poznan am Montag schwarz vor Menschen. Auch im buchstäblichen Sinne, denn das Zeichen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war schwarze Kleidung. Trotz strömenden Regens hielt der Zustrom den ganzen Nachmittag über an. Gutbürgerliche Damen stiegen aus Taxis, junge Frauen und Männer aus den in den Menschenmassen steckenbleibenden Straßenbahnen. An einem Stand, wo das »Komitee zur Verteidigung der Demokratie« (KOD) schwarze Luftballons verteilte, bildete sich eine geduldig wartende Schlange. Ein Polizist schätzte die Teilnehmerzahl auf Anfrage auf »sicher 15.000«, später korrigierte die Polizei ihre Angaben auf 10.000 herunter. Jedenfalls waren es sehr viele, zu etwa 85 Prozent Frauen zwischen 17 und 70; deutlich überwiegend Leute aus der Generation, die die Entscheidung für eine Familiengründung noch vor sich hat.

In Warschau versammelten sich bei ebenso schlechtem Wetter Zehntausende Demonstranten, in Wroclaw 20.000 zur größten Kundgebung seit 1989. Kleinere Proteste – so 500 in der Gebirgsstadt Nowy Sacz in Polens stockkatholischem Süden oder 150 in Ostroleka in der PiS-Hochburg Podlasie im Nordosten – gab es in rund 200 Städten in ganz Polen, oft zum ersten Mal seit dem Ende des Sozialismus. Arbeitskolleginnen fotografierten sich schwarz gekleidet im Büro, Schulklassen machten Selfies in Schwarz auf dem Schulhof, im niederschlesischen Swidnica beschwor ausgerechnet die von den Postsozialisten gestellte Bürgermeisterin die Muttergottes, die als »liebende Mutter« mit Sicherheit auf der Seite der Demonstranten sei. Allgemein aber dominierten antiklerikale Parolen à la »Pfaffe, Hände weg von meinem Bauch« oder »Gebier erst mal, dann kannst du mitreden«. Andere Parolen waren: »Die Regierung ist keine Schwangerschaft, man kann sie beenden«, »PiS off« oder an die von der regierenden Partei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) gestellte Ministerpräsidentin Beata Szydlo gerichtet: »Beata, die Frauen werden deine Regierung zu Fall bringen«.

Die Rednerinnen auf den Kundgebungen betonten, dass es ihnen nicht um eine Propagierung des Schwangerschaftsabbruchs gehe, sondern darum, jeder Frau und jedem Paar die Entscheidung offenzuhalten, ob sie eine ungeplante Schwangerschaft austragen wollten oder nicht. »Du kannst, heißt nicht, du musst«, skandierten die Frauen, und »Unsere Waffe ist die Solidarität«. Mütter, die ihre Kinder dank künstlicher Befruchtung geboren hatten, wiesen in ihren Auftritten auf den doktrinären Widerspruch der Abtreibungsgegner hin, die bei Gelegenheit auch diese Technik verbieten wollen, obwohl sie zweifellos zur Geburt gewollter Kinder führt.

Organisiert waren die Veranstaltungen im ganzen Land von einem Aktionsbündnis von linken und feministischen Gruppen. Der »schwarze Protest« war ursprünglich eine Idee der linkssozialdemokratischen Partei »Razem«, die über das Internet propagiert und von anderen Gruppen aufgegriffen wurde. Auch die bürgerlichen Oppositionsparteien »Bürgerplattform« und »Modernes Polen« sowie das liberale KOD konnten sich dem Sog nicht entziehen und mobilisierten zu den Protesten. Die Regierungspartei PiS dagegen wurde vom Umfang der Proteste erkennbar überrascht. Ihr Minister für Machosprüche und auswärtige Beziehungen, Witold Waszczykowski, hatte am Montag morgen noch gönnerhaft erklärt, wenn »einige Damen« ein »Kostümfest« veranstalten wollten, gedenke er sie nicht daran zu hindern. Abends warf er dann mit gefrorener Miene den Demonstrantinnen vor, »ein hochernstes moralisches Thema auf das Niveau eines Straßenhappenings herabzuziehen«. Mehrere Bischöfe predigten in donnernden Worten gegen das »schwarze Evangelium«, das die Protestierenden durchsetzen wollten.

Unterdessen arbeitet die PiS offenbar daran, das von ultrakatholischen Verbänden geforderte totale Verbot des Schwangerschaftsabbruchs zu »entschärfen«. Ein Entwurf, über den seit Tagen Gerüchte durchsickern, soll vorsehen, die kriminologische und die medizinische Indikation doch aufrechtzuerhalten und nur die embryopathische Indikation – die freilich in der Praxis die Mehrzahl der legalen Abtreibungen begründet – zu streichen. Ob das die katholischen Fundamentalisten ruhigstellen kann, ist unklar. Dieser Tage schoben sie einen Gesetzentwurf nach, der auch den Vertrieb eines Großteils der heute verfügbaren Verhütungsmittel, wie Spiralen, nidationshemmende »Pillen« und die »Pille danach«, als »Beihilfe zur Abtreibung« strafbar machen soll.