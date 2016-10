Die Räumung in Bukit Duri war nicht die erste in Jakarta: Einwohner des Viertels Luar Batang leisten am 11. April Widerstand gegen den Abriss ihrer angeblich »illegal« errichteten Häuser Foto: REUTERS/Beawiharta

Am Mittwoch hat mit Hilfe von Hunderten Polizisten und Militärs die Zwangsräumung der traditionsreichen, aber in den Augen der Behörden »illegalen« Siedlung Bukit Duri am Ciliwung-Fluss begonnen. Die Häuser von fast vierhundert Familien in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, wurden dem Erdboden gleichgemacht. Zahlreiche Bewohner und Aktivisten versammelten sich vor dem Beginn der Räumung im Süden der 30-Millionen-Einwohner-Metropole zu einem friedlichen Protest, sie sangen und verteilten Blumen. Doch der Übermacht von uniformierten, bewaffneten Staatsdienern und schwerem Gerät mussten sie schließlich weichen. Den Bulldozern zum Opfer fiel auch das seit über 15 Jahren bestehende soziale Zentrum »Sanggar Ciliwung Merdeka«, ein Treffpunkt für Bewohner, Aktivisten und Künstler, hier fanden Informations- und Kulturveranstaltungen statt.

Die Räumung sei rechtswidrig, erklärte das Bündnis Gema Demokrasi, dem 70 Organisationen angehören, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. So laufe derzeit noch ein Verfahren zu einer Sammelklage von Anwohnern, die im Besitz von Landzertifikaten sind, gegen die Regierung von Jakarta. Den Ausgang dieses Verfahrens hätten die Behörden abwarten müssen. Auch der Einsatz des Militärs verstoße gegen geltendes Recht.

Die Mehrzahl der Bewohner hatte sich schon vor der Räumung dem Druck gebeugt und war, den Umsiedlungsplänen der Stadt entsprechend, in ein anderes Viertel gezogen. Doch rund 60 Familien bestanden auf ihr Recht auf Selbstbestimmung. »Die Regierung hat kein Herz für die einfachen Menschen«, so der 42jährige Daliman, der zu jenen gehört, die sich nicht von den Behörden verpflanzen lassen wollen. Er werde sich nun selbst ein neues Zuhause suchen und sich dafür Geld leihen müssen. »Von der Regierung bekommen wir keinen Cent Entschädigung für unser Land«, sagte Daliman, der seit zehn Jahren in Bukit Duri wohnte, am Samstag zu einem Reporter des indonesischen Onlineportals Tempo.

Das Viertel am Ciliwung-Fluss entstand im Zuge von Jakartas rasantem Wachstum seit den 1970er Jahren. Die Hauptstadt des größten Inselstaates mit 240 Millionen Einwohnern wurde während der vom Westen unterstützten Militärdiktatur des ehemaligen Staatschefs Hadschi Mohamed Suharto, die von 1967 bis 1998 dauerte, »modernisiert« und mit Büro- und Apartmentkomplexen sowie Hotels und Shopping-Zentren zugebaut. Auf dringend nötige Sickerflächen in Form etwa von Parks wurde hingegen verzichtet. Als der Westen Suharto 1998 fallen ließ, begann in Indonesien die Zeit der »Reformasi«, die den Menschen ein paar mehr Freiheitsrechte brachte. Nach einem kurzen, krisenbedingten Baustopp gingen die Geschäfte weiter.

Die Regierung Jakartas, das während der Regenzeit regelmäßig unter Überschwemmungen leidet, begründet die Räumung von Bukit Duri mit Hochwasserschutz. »Jakarta setzt auf völlig veraltete Ansätze, wie das Errichten von Dämmen«, kritisierte Bosman Batubara am vergangenen Donnerstag gegenüber junge Welt, der sich als Doktorand am sogenannten Wasserausbildungsinstitut UNESCO-IHE im niederländischen Delft damit beschäftigt. Was Jakarta brauche, sei eine funktionierende Abfallentsorgung (30 Prozent des Mülls landen direkt in Flüssen) sowie ein koordiniertes Management für den Ciliwung, das an dessen Oberlauf am Puncak-Pass beginnen müsse. Seit Jahren warnen Experten vor den Gefahren der verstärkten Bodenerosion durch die Abholzung von Wäldern am Puncak. So wird unter anderem Platz für die Errichtung von Villen diverser Minister und Militärführer in dem beliebten, weil kühlen Berggebiet gemacht.

Während eines Besuchs bei den Anwohnern am Ciliwung-Fluss im Jahr 2012 hatte Staatschef Joko Widodo noch versprochen, er werde sie bei der Umgestaltung ihres Viertels unterstützen. »Ich weiß noch genau, wie er hier ankam und was er uns versprach. Das war alles gelogen«, erklärte eine Anwohnerin, die anonym bleiben wollte, am Samstag der Zeitung Warta Kota.