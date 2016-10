Washingtons »Pakt mit dem Teufel«

US-Außenminister John Kerry am Dienstag in Brüssel (während eines Vortrags zu den »transatlantischen Beziehungen« im Ballsaal Concert Noble) Foto: Francois Lenoir/Reuters

Die USA haben die direkten Gespräche mit Russland über eine Waffenruhe in Syrien vorübergehend auf Eis gelegt. Moskau sei seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen, begründete das Außenministerium in Washington am Montag (Ortszeit) den Schritt. Die US-Regierung beklagte unter anderem, dass es zu keiner Einigung über eine neue Feuerpause in der umkämpften Großstadt Aleppo gekommen war. Bei einem Besuch in Brüssel erklärte Außenminister John Kerry am Dienstag, die USA setzten sich weiter für eine Beendigung der Feindseligkeiten in dem Land ein. Dazu gehöre in bestimmten Gebieten ein Flugverbot für die syrische und russische Luftwaffe. Kerry warf Russland vor, es sei eine unverantwortliche Entscheidung gewesen, den syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad zu unterstützen.

Das Kabinett in Moskau gab dagegen den USA die Schuld am Scheitern der Verhandlungen. »Die Entscheidung Washingtons zeigt, dass die Regierung von Barack Obama nicht in der Lage ist, die Schlüsselbedingungen für unsere Zusammenarbeit im Interesse einer Beendigung des Syrien-Konflikts zu erfüllen«, teilte das Außenamt mit. Die USA hätten niemals ernsthaften Druck auf die dschihadistische Fatah-Al-Scham-Front (früher: Al-Nusra-Front) gemacht, hieß es. »Bei uns festigt sich der Eindruck, dass Washington in seinem Streben nach einem Machtwechsel in Syrien einen ›Pakt mit dem Teufel‹ eingeht«, hieß es weiter. Moskaus UN-Botschafter Witali Tschurkin äußerte in New York dennoch die Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme der Zusammenarbeit im Syrien-Konflikt. Allerdings halte Russland an seinen Absichten in Nahost fest: »Das Hauptziel in diesem Teil der Welt ist, alle Terroristen von dort zu verdrängen«, sagte er.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon forderte beide Parteien unterdessen zur schnellen Rückkehr zu Gesprächen auf. »Ich werde sie ernsthaft drängen, ihre Verhandlungen wieder aufzunehmen, damit die Kampfhandlungen ausgesetzt werden können«, sagte Ban am Dienstag vor Journalisten im EU-Parlament in Strasbourg. Dies sei Voraussetzung für die Lieferung lebensrettender Nothilfe für die Zivilbevölkerung. (dpa/Reuters/jW)