Rotlicht: Nonkonformismus

Gesellschaft beruht immer auch auf einem Bündel an ausgesprochenen und unausgesprochenen Konventionen darüber, was sich »schickt«. Genauso scheint es zu allen Zeiten solche gegeben zu haben, die sich nicht schickten – und die uns heute als Nonkonformisten erscheinen, was ja nichts anderes heißt als diejenigen, die sich eben nicht schicken. Als Diogenes von Sinope im vierten Jahrhundert vor unserer Zeit auf dem Marktplatz masturbierte, weil er daran als »natürlicher« Bedürfnisbefriedigung nichts Schambehaftetes erkennen wollte, wurde das selbstverständlich als unschicklich empfunden. Die Nonconformists, also diejenigen Religionsgemeinschaften in Großbritannien, die sich der im 16. Jahrhundert gebildeten Church of England verweigerten, wurden von den meisten frommen Briten als unheimliche und seltsame Abweichler verstanden. Eins allerdings ist diesen Figuren gemein, und das trennt sie vom modernen Nonkonformisten. Wie auch dem stockkonservativen Gilbert Keith Chesterton 1905 in seiner immer noch lesenswerten Polemik gegen die modernen »Ketzer« (wie er Nonkonformisten nennt) auffiel, hielten sie sich nämlich keinesfalls selbst für Nonkonformisten. Vielmehr sahen sie die anderen fehlgehen, während sie sich von der wahren Lehre durchdrungen fühlten. Kants berühmten kategorischen Imperativ hätten sie glatt für sich in Anspruch nehmen können, wenn es ihn denn schon gegeben hätte.

Der moderne Nonkonformist hingegen zwinkert einem zu, senkt die Stimme nicht ohne Stolz und sagt: »Lassen Sie mich etwas Ketzerisches sagen«. Er zieht Genugtuung daraus, anders zu sein, und will auch gar nicht unbedingt überzeugen. Diese Geste des Nonkonformen, die in den Salons des 19. Jahrhunderts gepflegt wurde, unter anderem im Existentialismus einen philosophischen Überbau fand und spätestens mit der Studentenbewegung zu einem festen Bestandteil der Popkultur wurde, hat also einen Anfang, einen Verlauf und, wer weiß, vielleicht auch ein Ende.

Dieser Nonkonformismus entspringt aus zwei Quellen: Zum einen ist er die trotzige Antwort von Teilen der kulturellen Elite auf das als plebejisch empfundene Demokratisierungsversprechen der Moderne; dem Nonkonformisten haftet darum auch etwas Aristokratisches an. Zum anderen speist er sich aus der Diskrepanz zwischen dem ideologischen Selbstbild der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer verdrängten Realität, die bei sensiblen Zeitgenossen den Verdacht nährt, »all dies« sei nicht echt. Der Nonkonformismus ist deswegen gespalten: Er ist elitäre Geste und gestische Ideologiekritik in einem. Zum Massenphänomen wurde er mit dem Aufstieg der fordistischen Konsumgesellschaft der Nachkriegsjahre. Und wieder war er beides: ein Versuch, sich von der Masse abzuheben, um sich selbst interessanter zu machen, wie auch eine Auflehnung gegen die Zumutungen der den Anforderungen der Fließbandgesellschaft gehorchenden Normierung von Lebensläufen und Konsummustern. Brisanz bekam der Aspekt der Auflehnung auch vor dem Hintergrund des ängstlichen Konformismus der zur Verteidigung des Bestehenden zusammengeschlossenen Gesellschaften des Kalten Krieges, vor allem in ihrer postfaschistischen Va­riante.

Dieser Stachel wurde dem Nonkonformismus allerdings von der kapitalistischen Modernisierung seit den 70er Jahren gründlich gezogen. Wo der Fordismus noch schmerzliche Abweichung von der Norm sah, erkannte das Kapital recht schnell eben auch Marktlücken und damit Chancen zur Angebotsdiversifizierung. Man kann das schade finden, weil es den Generationenkonflikt politisch entschärft hat, oder schön, weil man sich inzwischen die Haare schneiden kann, wie man möchte. Man kann aber auch mit Hegel konstatieren, dass es letzten Endes nicht so sehr darauf ankommt, ob man eine Überzeugung selbst entwickelt hat oder sie von anderen übernimmt – sondern darauf, ob sie richtig ist.