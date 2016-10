Überwiegend traurig: Zwickaus Trainer Torsten Ziege ist unzufrieden Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Bildfunk

Die harte Realität der Werktätigen unter den Bedingungen des Kapitalismus brachte Ismail Atalan am Samstag seinen Untergebenen in Erinnerung. »Es gibt Menschen, die stehen morgens um sechs Uhr auf, gehen zur Arbeit und werden entlassen oder bekommen weniger Gehalt, wenn sie nicht ihre Leistung bringen. Wir haben nichts dafür getan, das Spiel in die richtigen Bahnen zu lenken«, kritisierte der Trainer von Fußballdrittligist Sportfreunde Lotte nach der 0:1-Heimpleite gegen den ehemaligen Zweitligisten FSV Frankfurt seine Spieler mit harschen Worten. Der Aufsteiger aus Lotte wird die Niederlage gegen die Mannschaft der Stunde, die den dritten Sieg in Folge feierte, dennoch verschmerzen können, schließlich bleibt man Tabellendritter.

Vier Zähler liegen die Lotter hinter Ligaprimus MSV Duisburg, der den vor der Saison als Topfavoriten gehandelten Chemnitzer FC ebenfalls mit 1:0 bezwang. Ein frühes Tor von Simon Brandstetter (7.) bedeutete schon die Entscheidung. »Da haben wir zu inaktiv verteidigt«, monierte nach dem Abpfiff CFC-Coach Sven Köhler, dessen Mannschaft sich nun auf Rang 14 einsortiert und damit weit hinter den Erwartungen bleibt.

Bester Ostverein bleibt als Sechster Hansa Rostock. Schon am Freitag gewann man nach torlosen ersten 45 Minuten beim SC Paderborn noch deutlich mit 3:0. Stefan Wannenwetsch staubte nach einer guten Stunde zur Hansa-Führung ab, bevor man in der Schlussphase noch zwei Treffer nachlegte. Punktgleich folgt in der Tabelle der 1. FC Magdeburg, der in der für ihre Torarmut bekannten fußballerischen Drittklassigkeit mit einem hart erkämpften 1:0 gegen Holstein Kiel aufwarten konnte. Der FCM steigerte sich nach der Pause und sicherte sich spät durch Christian Beck (85.) drei Punkte. Trainer Jens Hertel will jedoch nach wie vor von höheren Ambitionen nichts wissen: »Unser Ziel bleibt die 45-Punkte-Marke«, beschied er mit Nachdruck.

Jeweils mit einem Pünktchen im Gepäck kehrten der Hallesche FC und Rot-Weiß Erfurt von ihren Westreisen zurück. Sowohl der HFC (1:1 bei Fortuna Köln), als auch RWE (1:1 trotz langer Spielzeit in Überzahl bei Schlusslicht FSV Mainz 05 II) führten dabei zunächst, mussten aber noch den Ausgleich hinnehmen. Blumig kommentierte HFC-Trainer Rico Schmitt die Partie seiner Elf: »Die erste Hälfte haben wir mit viel Vehemenz bestritten. Bei den vorhandenen Torchancen fehlte uns dann aber eine gewisse Galligkeit«, sagte er.

Größtes Sorgenkind bleibt aus ostdeutscher Sicht Aufsteiger FSV Zwickau, der gegen die Schwaben von Sonnenhof Großaspach eine 0:2-Heimniederlage kassierte und als Drittletzter auf einem Abstiegsrang liegt. Zwickaus Coach Torsten Ziegner machte nach der verdienten Niederlage auch keinen Hehl aus seiner Frustration: »Bei mir überwiegt heute Traurigkeit. Es sah nicht sonderlich schön aus, was wir heute geboten haben. Die Angst vor dem Versagen hat mitgespielt«.